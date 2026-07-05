Хабаровский край замер в ожидании большой воды: стремительный подъем уровня лишил поселки покоя

Река Бурея в Хабаровском крае начала стремительно прибавлять в весе. Из-за затяжных дождей уровень воды у села Усть‑Ниман пошел вверх. По прогнозам гидрологов, к 6-7 июля река может "раздуться" до 800-850 см.
Для понимания масштабов: отметка 850 см официально считается неблагоприятной. Если же вода преодолеет барьер в 1100 см, ситуация перейдет в разряд опасных. В зоне особого риска оказался поселок Ургал. Из-за особенностей рельефа здесь под удар в первую очередь попадут низины: огороды, сенокосы и местные проезды рискуют превратиться в филиалы речного русла.
Региональное управление МЧС уже выпустило чек-лист для тех, кто живет на береговой линии. Инструкция напоминает правила подготовки судна к шторму: нужно расчистить ливневки и дренаж, задраить подвалы, перенести продукты и технику на чердаки. Особое внимание уделяют безопасности скота — животных советуют заранее перегнать на возвышенности.
Для защиты жилья спасатели рекомендуют использовать строительные хитрости: уплотнить оконные рамы и дверные приемы в цоколях, а также плотно закрыть вентиляцию в фундаментах. Туристам и рыбакам на ближайшие дни стоит сменить маршруты — выход на воду при такой динамике реки может закончиться трагедией.
"Летние паводки на Дальнем Востоке — это всегда проверка инфраструктуры на прочность. Главная проблема здесь не столько в объеме осадков, сколько в износе защитных сооружений и мостовых переходов в малых населенных пунктах", — подчеркнула в разговоре с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре Ольга Морозова.
|Уровень воды (см)
|Статус и последствия
|800-850
|Прогноз на 6-7 июля, достижение "неблагоприятной" отметки.
|850
|Граница, после которой начинаются подтопления сенокосов и дорог в низинах.
|1100
|Опасное явление, угроза жилым постройкам и коммуникациям.
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