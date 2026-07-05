Сухие баки и лимиты в 10 литров: топливный кризис парализовал трассы на пути к Алтаю

Автомобильный маршрут из Барнаула в Республику Алтай превратился в логистический квест с непредсказуемым финалом. Водители массово сообщают о пустых резервуарах на АЗС, многочасовых очередях и жестких лимитах на продажу горючего. Ситуация напоминает затор на узком шоссе, когда поток машин растет, а пропускная способность заправщиков стремится к нулю.
Эпицентром топливного дефицита стало село Коробейниково, куда в эти дни устремились тысячи паломников. Местная инфраструктура не выдержала наплыва гостей: по словам очевидцев, на АЗС ввели «пайковую» систему. Одному водителю отпускают не более 10 литров бензина АИ-92. При этом цена за литр взлетела до психологической отметки — 99 рублей 99 копеек. Шанс заправиться без долгого ожидания есть только в узком окне с 6:00 до 8:00 утра.
"Резкий рост спроса в туристических и паломнических точках всегда подсвечивает износ топливной логистики. Если заправка рассчитана на сельский поток, она физически не может перекачать объемы, нужные тысячам приезжих, что и приводит к введению заградительных тарифов и лимитов", — объяснил в беседе с Pravda.Ru эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех.
Проблемы не ограничиваются сельскими районами. В самом Барнауле на городских станциях выстраиваются плотные очереди, которые не редеют даже в ночные часы. На трассе ситуация выглядит как лотерея с низким шансом на выигрыш. Съемочная группа «Вестей Алтай» подтверждает: относительно спокойно наполнить бак удалось в Троицком районе и Майме, но ожидание на колонке растягивается на несколько часов.
|Локация
|Текущий статус
|Коробейниково
|Лимит 10л, цена 99.99 руб./л
|Майминский район
|Ограничение 30л бензина / 50л дизеля
|Чемальский район
|Лимитированный отпуск в сутки
|Троицкий район
|Заправка возможна при ожидании 2-3 часа
Республика Алтай также синхронизировала ограничения с соседями. В Горно-Алтайске и популярных туристических районах — Майминском и Чемальском — введена норма отпуска горючего. Купить больше 30 литров бензина или 50 литров дизельного топлива «в одни руки» в течение суток практически невозможно. Пока официальные ведомства воздерживаются от комментариев, водителям приходится брать роль диспетчеров на себя и обмениваться информацией о «живых» заправках в чатах.
Подобный «автомобильный ажиотаж» недавно парализовал работу АЗС в Калининграде, где массовое поведение автовладельцев создало искусственный дефицит. На юге страны ситуация не легче: в Анапе часть заправок закрыли для обслуживания только спецтранспорта, а в Краснодаре проблемы с логистикой затронули даже поставки хлеба.
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