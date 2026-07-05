Автомобильный ажиотаж в Калининграде: массовое поведение автовладельцев привело к параличу работы АЗС

Топливный марафон в Калининграде обрел странные формы: водители штурмуют заправки ради капель горючего. На региональном круглом столе представители сетей АЗС описали портрет типичного клиента последних дней. Это человек, готовый потратить часы жизни в очереди, чтобы долить в бак литр-другой "про запас".

Фото: Pravda.Ru by Петр Ермилин is licensed under Все права защищены Очередь машин на заправке Лукойл вечером

Михаил Булычёв, представляющий сеть "Калининграднефтепродукт" ("Сургутнефтегаз"), привел в пример случай, ставший для области типичным. Жительница региона отстояла в очереди два часа, чтобы в итоге заправить всего 2,8 литра бензина. Психология "полного бака" создала на станциях избыточное давление, которое парализовало привычный ритм работы.

Механика заправочного процесса в эксклаве сейчас напоминает медленный затор. Пока одни пытаются залить крошечные порции по 7-10 литров, те, кто приехал с по-настоящему пустым баком, вынуждены ждать в два раза дольше обычного. Средний чек на горючее упал до символических отметок, но нагрузка на персонал и колонки только растет.

На отдельных станциях суточный объем отпуска топлива подскочил вдвое. Ресурс в регионе есть, однако логистика не справляется с возросшим аппетитом автомобилистов. Чтобы система не вышла из строя, сети пошли на жесткие ограничения по литражу и полностью запретили продажу бензина в канистры.

"Ситуация на АЗС сейчас напоминает супермаркет в канун праздников. Бензин на складах имеется, но физическая пропускная способность заправок ограничена. Когда каждый второй клиент заезжает за пятью литрами, очередь растягивается на километры", — объяснила в беседе с Pravda. Ru эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех.

Власти рассчитывают, что топливный коллапс отступит, как только спадет ажиотаж. Пока же водителям рекомендуют планировать маршруты заранее и не провоцировать создание лишних очередей на подъездах к АЗС. Подобные сложности с горючим ранее вынуждали жителей других регионов, например, в Омске, массово переходить на газовое оборудование.

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