Власти Якутии ввели приоритетные квоты на топливо для социальных объектов и аграриев

Якутия переключилась на ручное управление топливными потоками. Пока в ряде регионов страны буксует снабжение, республика выстроила жесткую логистическую цепочку. Поставки идут сразу по нескольким каналам, превращая регион в отлаженный транспортный узел, работающий вопреки внешним помехам.

Фото: Pravda.Ru by Петр Ермилин is licensed under Все права защищены Черно-белое фото АЗС и тракторов на фоне промышленных труб

Железная дорога сейчас напоминает плотный конвейер. На 4 июля в сторону Якутии движутся 397 вагонов — это более 24 тысяч тонн горючего. Состав груза максимально прагматичен: бензин, дизель и авиакеросин. С колес топливо уходит на нефтебазы, откуда его распределяют по конечным точкам потребления.

"Для северных территорий топливо — это кровеносная система экономики. Сейчас крайне важно, что федеральный центр закрепил за Якутией приоритетные квоты. Это позволяет выдерживать график северного завоза и обеспечивать арктические районы без сбоев, несмотря на общую турбулентность на рынке", — отметил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Логистика и приоритеты

Снабжение арктической зоны и отдаленных поселков идет через механизм Северного завоза. На июньском заседании федерального штаба под руководством Александра Новака для республики утвердили "зеленый коридор". В схему включены Минэнерго, нефтяные гиганты и транспортные холдинги, чтобы исключить затыки на узловых станциях.

Чтобы избежать пустых резервуаров на заправках, власти ввели тактику дозированного распределения. На некоторых АЗС действуют временные лимиты. Это необходимый предохранитель, чтобы гарантировать бесперебойную работу социальных объектов, скорой помощи, пожарных и аграриев в разгар сезона.

Параметр снабжения Текущий статус Объем в пути (ЖД) 24 000+ тонн Количество вагонов 397 единиц Приоритетные группы Соцобъекты, АПК, Арктика

Логистическая машина не глушит мотор: диспетчеры и транспортники работают круглосуточно. Жесткий график поставок должен нивелировать риски дефицита в самых сложных точках маршрута.

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