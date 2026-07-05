В Якутии открыли обновленный Центр управления полетами для сопровождения космических аппаратов

Космонавтика в Якутии переходит на новый уровень управления: в Малой академии наук Хангаласского улуса открыли обновленный Центр управления полетами (ЦУП). Техническую премьеру закрепили запуском стратосферного зонда, который собрали местные школьники в рамках III Международных интеллектуальных игр.

Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Рука с разводным ключом у основания спутниковой антенны

Обновленный ЦУП — это не просто учебный класс, а полноценный диспетчерский узел. Площадка базируется на наземной станции, работающей с 2022 года в диапазонах 400 и 435 МГц. Инженеры развернули три рабочих места, что позволяет вести несколько миссий одновременно. С начала 2026 года центр взял на сопровождение малый космический аппарат "Чолбон" — первого "первенца" республики на орбите.

"Якутия обладает серьезным потенциалом в космической отрасли. Это научная база для изучения атмосферы, удобная география для приема сигналов и прикладное значение технологий — от мониторинга пожаров до связи", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.

Лаборатория на высоте 23 километров

Запуск стратосферного зонда стал проверкой систем связи нового ЦУПа. Аппарат, созданный школьниками под руководством наставников из "ЯКС", поднялся на высоту около 23 километров. На борту находились датчики, фиксирующие состояние атмосферы. Передача данных шла в режиме реального времени напрямую на мониторы в Хангаласском улусе.

Проект реализован при поддержке Целевого фонда будущих поколений Якутии. Работа над зондом шла по программе "Сириус: лето", где подростки решают реальные инженерные задачи. Для региона такие пуски — способ не только собрать научные данные, но и проверить готовность наземной инфраструктуры к работе с более сложными объектами.

Объект мониторинга Текущий статус МКА "Чолбон" На орбите 6 месяцев, системы штатно выводят снимки Земли и Луны. Стратосферный зонд Успешный подъем на 23 км, данные переданы в новый ЦУП. Наземная станция Модернизирована, увеличено число рабочих постов до трех.

Орбитальные успехи: полгода "Чолбона"

Событие совпало с важной датой: спутник "Чолбон" (SAKHACUBE-CHOLBON) отработал на орбите ровно полгода. За это время аппарат не только подтвердил надежность систем, но и выполнил ряд научных задач. Получены детальные изображения Земли, Луны и Солнца, а также проведены тесты гамма-спектрометра.

Спутник активно взаимодействует с радиолюбителями по всему миру. По сеансам связи передано более тысячи SSTV-открыток, а операторы из разных стран получили свыше 600 сертификатов. Теперь вся информация от "Чолбона" будет стекаться в обновленный центр в Хангаласском улусе, который окончательно закрепил за собой статус ключевого звена космической навигации региона.

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