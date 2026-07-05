На Камчатку прибыло руководство Росрыболовства для координации лососевой путины

Рыбная отрасль Дальнего Востока входит в фазу пиковых нагрузок. Глава Росрыболовства Илья Шестаков развернул штаб на Камчатке — ключевом плацдарме лососевого промысла. Здесь формируется основной объем национального улова, и любые сбои в администрировании процессов грозят разбалансировкой продовольственного рынка.

Фото: Pravda.ru by Аркадий Кузнецов, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Гора горбуши в ящике

Экономика региона жестко завязана на "красную" навигацию: из прогнозных 227 тысяч тонн по всему округу 117,4 тысячи тонн приходится на камчатские берега. Это не просто цифры, а база для экспортных контрактов и внутреннего потребления.

Прогноз и текущие темпы вылова

Промысел лосося — это игра с высокими ставками, где правила диктует природа, а регулятор калибрует инструменты. На 1 июля рыбаки уже освоили 2,7 тысячи тонн.

В процесс инвестируют 94 предприятия, задействованы сотни участков для общин и любителей. Горбуша, кета и нерка — основные активы этой кампании. Мы фиксируем перегрев ожиданий, но реальный результат зависит от четкости управленческих решений на местах.

"Камчатка — исторический и фактический лидер. Наша задача в рамках штаба — выявить узкие места в логистике и администрировании, чтобы купировать риски еще на входе", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru макроэкономист Артём Логинов.

Регулятор внедряет жесткую дисциплину прохода рыбы на нерестилища. Это стратегическая инвестиция в будущие периоды. Без обеспечения воспроизводства отрасль ждет стагнация. Поэтому любые попытки обхода правил пресекаются мобильными группами. Ресурсная база должна оставаться стабильной, несмотря на рыночную конъюнктуру.

Показатель Значение 2026 Прогноз вылова (Камчатка) 117,4 тыс. тонн Доля в общекраевом улове ДФО 51,7% Всего участников (промпредприятия) 94 компании

Цифровой надзор: от беспилотников до ИИ

Прозрачность отрасли обеспечивается тотальной цифровизацией. В этом году ученые и инспекторы сменили бинокли на алгоритмы. Нейросети анализируют плотность подходов рыбы, а беспилотники ZALA закрывают слепые зоны, недоступные для пеших патрулей. Это позволяет минимизировать человеческий фактор и повысить точность прогнозирования. Мы уходим от гадания к математическому моделированию биологических процессов.

"Использование ИИ в оценке биоресурсов — это не дань моде, а необходимость. Мы получаем данные в реальном времени, что позволяет оперативно менять лимиты и перебрасывать флот", — отметил специалист по проектному финансированию Алексей Крупин.

Борьба с браконьерством перешла в плоскость технологического противостояния. Стационарные посты и общественные инспекторы теперь интегрированы в единую систему мониторинга. Теневой рынок наносит прямой ущерб инвестиционному климату региона, снижая рентабельность легального бизнеса. Обеспечение законности — это горькое, но необходимое лекарство для оздоровления всей цепочки поставок.

"Любые нарушения нормативов вылетают предприятиям в копеечку через штрафы и отзыв лицензий. Риски слишком высоки, чтобы играть в серые схемы", — объяснил аудитор Павел Никитин.

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