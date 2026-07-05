Приморские сопки готовят к масштабной сдаче: недра откроют доступ к дефицитным ресурсам

Приморское месторождение Тигриное, скрывающее в своих недрах внушительные запасы олова, вольфрама и серебра, готовят к передаче в частные руки. Как сообщили в Минприроды РФ, аукцион на право разработки этого актива запланирован на третий квартал 2026 года. Для региона это не просто добыча руды, а серьезный шаг в сторону укрепления статуса промышленного форпоста на Востоке.

Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Цветные металлы

Металлы в дефиците: что на кону

Тигриное расположено в транспортной доступности от Владивостока, что автоматически снимает часть логистических кошмаров, с которыми обычно сталкиваются недропользователи в глухой тайге. Основная ценность объекта — сочетание олова и вольфрама. Эти металлы сегодня крайне востребованы в высокотехнологичном производстве, от электроники до оборонного сектора. Серебро в данном случае идет приятным "бонусом", повышая общую рентабельность добычи.

"Выставление на торги такого объекта — сигнал рынку о том, что государство готово делить риски и профиты с крупным бизнесом в освоении дефицитного сырья. Инвестиции в подобные сопки — это всегда игра вдолгую, требующая не только денег, но и технологий глубокой переработки", — отметил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Экономический шлейф проекта

Для Приморья запуск нового горно-обогатительного комбината означает приток свежей крови в бюджет и создание рабочих мест. Пока москвичи рассуждают о "цифровой экономике", здесь, на сопках, реальный сектор продолжает диктовать свои правила. Власти рассчитывают, что победителю аукциона придется вложиться не только в карьеры, но и в локальную инфраструктуру, соблюдая при этом жесткие экологические регламенты.

Ресурс Значение для отрасли Олово Базовый компонент для пайки электроники и сплавов. Вольфрам Сверхтвердый металл для инструментальной стали и ВПК. Серебро Промышленное использование и инвестиционный резерв.

Ожидается, что торги пройдут в формате открытого аукциона. Заинтересованность уже проявляют холдинги, специализирующиеся на цветной металлургии. Учитывая близость к "соседям за речкой", продукция месторождения вряд ли залежится на складах — экспортный потенциал здесь колоссальный.

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