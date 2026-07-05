Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В Якутии открыли обновленный Центр управления полетами для сопровождения космических аппаратов
На Камчатку прибыло руководство Росрыболовства для координации лососевой путины
Просто бикини стало скучным: удивительные преображения пляжного стиля в 2026 году
Паспорта больше не спасают от жадности: доходы лейбла в России подтолкнули Меладзе к возвращению
Неожиданный визит на Кубань: изменились ли правила большой игры для ключевых региональных отраслей
Твари из бездны: у берегов Бразилии нашли 31 новый вид существ, похожих на пришельцев
Настоящая находка для ужина: творожный пирог с помидорами, сражающий наповал вкусом
Бороться с бедой через запреты смешно: Никита Михалков обрушился на цензуру в российском кино
Сухие баки и лимиты в 10 литров: топливный кризис парализовал трассы на пути к Алтаю

Приморские сопки готовят к масштабной сдаче: недра откроют доступ к дефицитным ресурсам

Россия » Дальний Восток » Владивосток

Приморское месторождение Тигриное, скрывающее в своих недрах внушительные запасы олова, вольфрама и серебра, готовят к передаче в частные руки. Как сообщили в Минприроды РФ, аукцион на право разработки этого актива запланирован на третий квартал 2026 года. Для региона это не просто добыча руды, а серьезный шаг в сторону укрепления статуса промышленного форпоста на Востоке.

Цветные металлы
Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Цветные металлы

Металлы в дефиците: что на кону

Тигриное расположено в транспортной доступности от Владивостока, что автоматически снимает часть логистических кошмаров, с которыми обычно сталкиваются недропользователи в глухой тайге. Основная ценность объекта — сочетание олова и вольфрама. Эти металлы сегодня крайне востребованы в высокотехнологичном производстве, от электроники до оборонного сектора. Серебро в данном случае идет приятным "бонусом", повышая общую рентабельность добычи.

"Выставление на торги такого объекта — сигнал рынку о том, что государство готово делить риски и профиты с крупным бизнесом в освоении дефицитного сырья. Инвестиции в подобные сопки — это всегда игра вдолгую, требующая не только денег, но и технологий глубокой переработки", — отметил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Экономический шлейф проекта

Для Приморья запуск нового горно-обогатительного комбината означает приток свежей крови в бюджет и создание рабочих мест. Пока москвичи рассуждают о "цифровой экономике", здесь, на сопках, реальный сектор продолжает диктовать свои правила. Власти рассчитывают, что победителю аукциона придется вложиться не только в карьеры, но и в локальную инфраструктуру, соблюдая при этом жесткие экологические регламенты.

Ресурс Значение для отрасли
Олово Базовый компонент для пайки электроники и сплавов.
Вольфрам Сверхтвердый металл для инструментальной стали и ВПК.
Серебро Промышленное использование и инвестиционный резерв.

Ожидается, что торги пройдут в формате открытого аукциона. Заинтересованность уже проявляют холдинги, специализирующиеся на цветной металлургии. Учитывая близость к "соседям за речкой", продукция месторождения вряд ли залежится на складах — экспортный потенциал здесь колоссальный.

Читайте также

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Добро пожаловать в Средневековье: от немцев требуют забыть про ванны и мытье автомобилей
Мир. Новости мира
Добро пожаловать в Средневековье: от немцев требуют забыть про ванны и мытье автомобилей
Один стакан в барабан — и старые полотенца снова станут мягкими, объемными и идеально впитают влагу
Недвижимость
Один стакан в барабан — и старые полотенца снова станут мягкими, объемными и идеально впитают влагу
Ещё вчера за него дрались, сегодня — уговаривают купить: легенда неожиданно сдала позиции
Авто
Ещё вчера за него дрались, сегодня — уговаривают купить: легенда неожиданно сдала позиции
Популярное
Звенящая тишина вместо мира: Москва полностью сломала хитрый сценарий Трампа по Украине

Неожиданная тактика российской делегации на ключевом саммите привела к системному сбою в аппарате Белого дома и радикальной смене курса западных стратегов.

Звенящая тишина вместо мира: Москва полностью сломала хитрый сценарий Трампа по Украине
Больше никакого пара и кипятка: лучший метод стерилизации банок для идеальных заготовок
Больше никакого пара и кипятка: лучший метод стерилизации банок для идеальных заготовок
Провал израильской спецоперации: самолет с дипломатами Ирана чудом ушел от гибели в небе
Ещё вчера за него дрались, сегодня — уговаривают купить: легенда неожиданно сдала позиции
Польша экстренно рвёт связи с Украиной совсем не по причине исторических разногласий Любовь Степушова Опасный секрет в Балтийском море: правда о диверсии развалила бы всю коалицию Запада Юрий Бочаров Творцы напуганы зря: легендарный режиссер предсказал финал противостояния человека и нейросетей Анжела Якубовская
Нет жалоб — значит годен: новые правила фильтрации в Минобороны лишат многих права на комиссию
Тихий океан на вес золота: реальные затраты на Дальний Восток заставляют пересмотреть маршруты
Битва за наследство началась заранее: Ксения Собчак предрекла крах брака сына с девушкой из региона
Битва за наследство началась заранее: Ксения Собчак предрекла крах брака сына с девушкой из региона
Последние материалы
В Якутии открыли обновленный Центр управления полетами для сопровождения космических аппаратов
На Камчатку прибыло руководство Росрыболовства для координации лососевой путины
Просто бикини стало скучным: удивительные преображения пляжного стиля в 2026 году
Приморские сопки готовят к масштабной сдаче: недра откроют доступ к дефицитным ресурсам
Паспорта больше не спасают от жадности: доходы лейбла в России подтолкнули Меладзе к возвращению
Неожиданный визит на Кубань: изменились ли правила большой игры для ключевых региональных отраслей
Твари из бездны: у берегов Бразилии нашли 31 новый вид существ, похожих на пришельцев
Настоящая находка для ужина: творожный пирог с помидорами, сражающий наповал вкусом
Бороться с бедой через запреты смешно: Никита Михалков обрушился на цензуру в российском кино
Сухие баки и лимиты в 10 литров: топливный кризис парализовал трассы на пути к Алтаю
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.