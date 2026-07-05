Бюджетная арифметика Владивостока: долги, свет и праздники

Депутаты Владивостока пересмотрели городскую казну на 2026 год. Расходная часть выросла на 1,68 миллиарда рублей. Большая часть этой суммы — 1,4 миллиарда — пришлась на банковские займы. Еще 285 миллионов столица Приморья получила в виде межбюджетных трансфертов.

Фото: Own work by Slavagallery, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Владивосток

Городская администрация распределила средства по ключевым узлам управления. Самый весомый денежный поток направили на ремонтную базу МБУ "Содержание городских территорий" — учреждение получит 773,3 миллиона рублей. На втором месте по объему затрат стоит работа уличных фонарей: обслуживание наружного освещения обойдется в 112,5 миллиона рублей. В мэрии рассчитывают, что этого ресурса хватит для работы систем до конца декабря.

"Увеличение расходов за счет кредитных линий — это работа на дистанции. Главное сейчас — не допустить просадки в содержании городской инфраструктуры, особенно в части дорожного хозяйства и освещения, так как это напрямую влияет на инвестиционную привлекательность территории", — отметил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Резервы и социальные обязательства

Муниципалитет укрепляет "подушку безопасности" на случай аварий и ЧС. Финансовый резерв пополнили на 102,6 миллиона рублей, теперь его общий объем превышает 402 миллиона. Параллельно бюджет закрывает социальные счета: 100 миллионов рублей выделено на выплаты контрактникам, уходящим в зону СВО.

В списке трат также значатся:

72,5 миллиона рублей — выплата процентов по муниципальному долгу;

62,2 миллиона рублей — благоустройство, уборка нелегальных свалок и утилизация шин силами МКУ "Зеленый Владивосток";

41,9 миллиона рублей — ремонт надземных пешеходных путей;

36,5 миллиона рублей — уход за скверами города.

Интересно, что 20 миллионов рублей город заложил под судебные издержки: этими деньгами погасят штрафы и долги мэрии, назначенные по искам. На восстановление ливневок, тротуаров и дорог по решению судов уйдет еще около 15 миллионов рублей.

"Расходы на благоустройство дворов и скверов — это всегда балансировка между текущими дырами в асфальте и запросом на комфорт. Важно, что в бюджете сохраняются статьи на обновление инженерных сетей, хотя суммы на софинансирование пока выглядят скромными", — подчеркнула специалист по инфраструктуре Ольга Морозова.

Точечный ремонт и реставрация герба

В план работ включили демонтаж аварийного объекта на Емаре. Пристройку с бассейном, у которой в прошлом году рухнула кровля, признали непригодной для восстановления — на ее снос потратят 8 миллионов рублей. Еще в 7,8 миллиона обойдется установка и текущее содержание светофорных объектов.

Направление трат Сумма (млн руб.) Памятные мероприятия по СВО 25 Городские фестивали и Дни мира 23 Парковки на Набережной и у автовокзала 15,9 Дороги на островах и в поселках 9,6

Самой бюджетной статьей в списке стала реставрация барельефа с гербом Владивостока на здании мэрии на Океанском проспекте. На обновление символа города из казны выделено 387,6 тысячи рублей.

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