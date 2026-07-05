Анапа закрыла часть автозаправочных станций для обслуживания исключительно спецтранспорта

Курортный сезон на Кубани столкнулся с серьезным «затором» на автозаправочных станциях. Дефицит горючего заставил власти ввести ручное управление поставками, а владельцев АЗС — жесткое нормирование. Пока туристы штурмуют пляжи, водители вынуждены выстраивать сложные логистические цепочки, чтобы просто наполнить баки.

Фото: Pravda.Ru by Петр Ермилин is licensed under Все права защищены Длинная очередь автомобилей на бензоколонке

Новороссийск: топливо только по манометру

В Новороссийске ситуация напоминает работу механизмов на пределе износа. На середину дня 4 июля свободная продажа открыта лишь на 6 станциях. При этом «сотый» бензин полностью исчез из оборота. Остальные марки распределяются строго в бак автомобиля, минуя канистры.

Более двадцати заправочных узлов в ключевых точках — Цемдолине, Кириловке и Натухаевской — либо временно законсервированы, либо перешли на обслуживание исключительно корпоративного сектора по топливным картам.

"Региональные системы снабжения сейчас работают под колоссальным давлением. Высокий турпоток наложился на логистические сбои, что создает кассовый разрыв между спросом и наличием ресурса. Настройка новых путей подвоза требует времени, поэтому лимиты — это вынужденный предохранитель для системы", — объяснил в беседе с Pravda.Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Анапа и Туапсе: заправка по расписанию

В Анапе из 22 работающих объектов почти треть заблокирована для частников — там обслуживают только спецтранспорт. На остальных точках введен жесткий литраж: залить можно от 20 до 200 литров, в зависимости от политики конкретной сети. Премиальное топливо АИ-100 в городе перешло в разряд дефицитных позиций.

Туапсинский район также перешел на режим экономии. Здесь на большинстве АЗС установлены лимиты: в Туапсе не выдают более 20–30 литров в одни руки, а за пределами города планка поднята до 90 литров. В качестве альтернативных «хабов» власти предлагают водителям точки в Джубге, где объемы поставок пока позволяют держать обороты.

Город / Район Текущий режим работы Новороссийск Работают 6 АЗС, АИ-100 нет, заправка только в бак. Анапа Лимиты от 20 до 200 литров, 7 станций только для спецтехники. Туапсинский р-н Ограничения до 20-90 литров, часть АЗС закрыта на дозаправку. Сочи Стабильная работа 53 станций, паузы только при угрозах БПЛА.

Сочи: остров стабильности

На фоне общего сбоя Сочи выглядит наиболее отлаженным узлом. Здесь открыты 53 АЗС, а перебои носят точечный характер. Единственное существенное ограничение связано с безопасностью: при объявлении угрозы атак беспилотников все операции с горючим мгновенно прекращаются до отбоя тревоги.

Краевые власти подтвердили, что регион получил дополнительные резервы при поддержке федерального центра. Однако на полноценную синхронизацию поставок и ликвидацию очередей уйдет несколько дней. Автотуристам рекомендуют не пытаться запасать топливо впрок: создание искусственных «складов» в канистрах только тормозит общую стабилизацию рынка.

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