В Краснодарский край с рабочим визитом прибыл Чрезвычайный и Полномочный Посол Пакистана в России Тирмизи Файсал Ниаз. Стороны намерены пересмотреть логистику торговых потоков и найти новые точки соприкосновения в индустриальном секторе.
На встрече с вице-губернатором Александром Руппелем обсуждалась стыковка возможностей: Кубань готова предложить технологии агропромышленного комплекса и мощную транспортную инфраструктуру, в то время как Пакистан традиционно силен в легкой промышленности.
"Развитие прямого диалога между деловыми кругами и проведение бизнес-миссий позволят кратно увеличить товарооборот. Мы нацелены на формирование устойчивых партнерских связей", — объяснил вице-губернатор Александр Руппель.
Власти региона делают ставку на межрегиональный обмен. Вместо простых закупок сырья обсуждается запуск совместных проектов, где кубанские наработки в сельском хозяйстве станут фундаментом для промышленного роста обеих сторон. Пакистан рассматривается как важный узел в южном векторе внешней торговли.
График визита посла выстроен по образовательному и деловому маршрутам. Запланированы посещения Кубанского и Сочинского госуниверситетов, а также переговоры в Торгово-промышленной палате края. Это указывает на долгосрочные планы по подготовке кадров под будущие совместные предприятия.
"Для Краснодарского края такие контакты — это прежде всего диверсификация рынков. Инвестиции в регионы сегодня требуют новых союзников, и Пакистан с его развитым легпромом может стать удобным партнером для локализации производств", — отметил в беседе с Pravda.Ru региональный экономист Валерий Козлов.
Пока бизнес-сообщества готовятся к обмену делегациями, власти региона продолжают мониторинг текущих угроз. Ранее стало известно, что Краснодарский край готовится к удару стихии с ливнями и градом, что может повлиять на график аграрных работ.
Неожиданная тактика российской делегации на ключевом саммите привела к системному сбою в аппарате Белого дома и радикальной смене курса западных стратегов.