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Неожиданный визит на Кубань: изменились ли правила большой игры для ключевых региональных отраслей

Россия » Юг » Краснодар

В Краснодарский край с рабочим визитом прибыл Чрезвычайный и Полномочный Посол Пакистана в России Тирмизи Файсал Ниаз. Стороны намерены пересмотреть логистику торговых потоков и найти новые точки соприкосновения в индустриальном секторе.

Комбайн Acros 585 и грузовик Kamaz на поле
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Комбайн Acros 585 и грузовик Kamaz на поле

На встрече с вице-губернатором Александром Руппелем обсуждалась стыковка возможностей: Кубань готова предложить технологии агропромышленного комплекса и мощную транспортную инфраструктуру, в то время как Пакистан традиционно силен в легкой промышленности.

"Развитие прямого диалога между деловыми кругами и проведение бизнес-миссий позволят кратно увеличить товарооборот. Мы нацелены на формирование устойчивых партнерских связей", — объяснил вице-губернатор Александр Руппель.

Рокировка приоритетов: от полей до цехов

Власти региона делают ставку на межрегиональный обмен. Вместо простых закупок сырья обсуждается запуск совместных проектов, где кубанские наработки в сельском хозяйстве станут фундаментом для промышленного роста обеих сторон. Пакистан рассматривается как важный узел в южном векторе внешней торговли.

График визита посла выстроен по образовательному и деловому маршрутам. Запланированы посещения Кубанского и Сочинского госуниверситетов, а также переговоры в Торгово-промышленной палате края. Это указывает на долгосрочные планы по подготовке кадров под будущие совместные предприятия.

"Для Краснодарского края такие контакты — это прежде всего диверсификация рынков. Инвестиции в регионы сегодня требуют новых союзников, и Пакистан с его развитым легпромом может стать удобным партнером для локализации производств", — отметил в беседе с Pravda.Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Пока бизнес-сообщества готовятся к обмену делегациями, власти региона продолжают мониторинг текущих угроз. Ранее стало известно, что Краснодарский край готовится к удару стихии с ливнями и градом, что может повлиять на график аграрных работ.

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Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
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