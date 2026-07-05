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Пустые полки и сухие баки: Краснодар столкнулся с дефицитом хлеба

Россия » Юг » Краснодар

В Краснодаре логистическая цепочка поставок продовольствия дала серьезный сбой. В течение последних суток жители города фиксируют отсутствие свежего хлеба как в небольших магазинах у дома, так и в крупных торговых сетях. Социальные сети заполнили фотографии пустых полок, которые красноречиво подтверждают масштаб возникшей проблемы.

Мужчина с хлебом на фоне семьи и тандыра в Фергане
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Все права защищены
Мужчина с хлебом на фоне семьи и тандыра в Фергане

Причиной продуктового паралича стал затянувшийся топливный кризис. Перевозчики просто не могут вывести транспорт на маршруты. Машины с продуктами либо застревают на подъездах к распределительным центрам, либо часами простаивают в очередях на АЗС, где введены жесткие лимиты на отпуск горючего.

"Ситуация с хлебом — это лишь верхушка айсберга. Когда логистическая механика города дает сбой из-за отсутствия базового ресурса, под ударом оказывается вся корзина товаров первой необходимости. Если не наладить ритмичные поставки топлива в ближайшие 48 часов, мы увидим дефицит молочной и мясной продукции", — пояснил в беседе с Pravda.Ru эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех.

Топливный узел: транспорт стоит на месте

Проблема перестала быть точечной. Водители грузовиков сообщают об ограничениях на заправках, которые не позволяют пополнить бак для совершения полного рейса. Это напрямую бьет по скорости оборота товаров в городской навигации.

Звено логистики Текущее состояние
Распределительные центры Задержки отгрузки из-за пустых баков перевозчиков
Розничные точки Дефицит хлебобулочных изделий и скоропорта
АЗС города Очереди и лимитированный отпуск горючего

Если поставки бензина и дизеля на заправки не стабилизируются в кратчайшие сроки, коммунальная механика города рискует столкнуться с еще более глубоким кризисом, затрагивающим не только частный сектор, но и социальные объекты.

"Мы наблюдаем классический пример разрыва связей между производством и потребителем из-за сбоя в транспортном обеспечении. Региональным властям необходимо срочно пересмотреть приоритеты распределения имеющихся запасов топлива, выделив коридоры для служб жизнеобеспечения и перевозчиков продуктов питания", — отметил региональный экономист Валерий Козлов.

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Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
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