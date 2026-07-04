Омск планирует увековечить память Кемеля Токаева через присвоение его имени городской зеленой зоне

В Омске готовятся увековечить память Кемеля Токаева — известного казахского писателя и фронтовика. Городской совет планирует присвоить его имя скверу в центре города. Речь идет о зеленой зоне на пересечении улицы Гагарина и Больничного переулка, расположенной прямо у Госпиталя для ветеранов войн.

Фото: Pravda.Ru by Инна Новикова is licensed under All Rights Reserved Омск, сквер памяти борцов революции

Инициатива принадлежит казахской национально-культурной автономии региона. Выбор локации продиктован биографией писателя, который приходится отцом президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву. С Госпиталем Кемеля Токаева связывает личная история спасения в годы Великой Отечественной войны.

От передовой до омской операционной

В январе 1945 года гвардии сержант Токаев, командовавший отделением автоматчиков, получил тяжелое ранение в ногу. Пуля была разрывной, что в полевых условиях чаще всего означало неминуемую ампутацию. Однако судьба бойца решилась в тыловом Омске.

В феврале того же года сержанта доставили в эвакуационный госпиталь № 1494. Местные хирурги совершили профессиональный подвиг: им удалось сохранить раненому ногу. Позже здание этого госпиталя стало современным Госпиталем для ветеранов войн. В 2020 году на его фасаде уже установили мемориальную доску в честь писателя-фронтовика.

Этапы согласования

Проект решения уже находится на столах у депутатов. Муниципальный механизм запущен: в среду, 8 июля, инициативу рассмотрит профильный комитет Омского горсовета по вопросам градостроительства и архитектуры. Ожидается, что после обсуждения экспертами и депутатами вопрос будет вынесен на общее голосование.

Подобный шаг станет важным звеном в укреплении культурных связей между приграничным Омском и Казахстаном. Городская навигация получит новое имя, которое связывает военное прошлое региона с современным литературным и политическим контекстом.

Для жителей города этот сквер станет не просто транзитной зоной у больничных корпусов, а местом с конкретной исторической привязкой. Процесс переименования не требует масштабных инфраструктурных изменений, но фиксирует в городском пространстве память о врачах, спасавших жизни героев в самые тяжелые годы.

Читайте также