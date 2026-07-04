На Сахалине успешно протестировали беспилотники с автономной системой навигации Геокосмос

Zala Aero Group (входит в концерн "Калашников") протестировала на Дальнем Востоке систему "Геокосмос". Беспилотник пролетел 420 километров от аэродрома Менделеево на Кунашире до дронопорта "Пушистый" на Сахалине. Главная деталь — аппарат двигался без использования GPS или ГЛОНАСС.

Фото: geoscan.ru by Пресс-служба ГК "Геоскан", https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Беспилотник Геоскан 701

Отечественная разработка прокладывает маршрут автономно. Технология создает защищенный канал управления, который работает в воздухе, на земле и в море. Это позволяет вписать дроны в общее небо с пилотируемыми самолетами, не опасаясь средств радиоэлектронной борьбы и санкционных отключений спутников.

Маршруты и задачи

Логистика — лишь фасад проекта. Систему уже обкатывают на Камчатке и Сахалине для присмотра за трубами нефтегазового сектора. В море технологию монтируют на безэкипажные катера, которые обследуют фарватеры. Параллельно "Роскосмос" выстраивает орбитальный эшелон поддержки: в марте 2026 года на низкую орбиту вывели 16 аппаратов группы "Рассвет" для обеспечения скоростной связи.

"Независимость от зарубежных навигационных полей — это вопрос безопасности критической инфраструктуры. Если дрон может идти по маршруту, опираясь только на внутренние алгоритмы и локальные наземные маяки, он становится неуязвим для глушилок", — объяснила в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.

Технические ориентиры проекта

Параметр Что меняется Навигация Автономная система "Геокосмос" вместо GPS Связь Низкоорбитальная группировка "Рассвет" (до 1 Гбит/с) Дальность теста 420 км (Сахалин — Курилы)

Внедрение таких решений меняет экономику перевозок в труднодоступных районах. Ранее на Сахалине успешно протестировали регулярные рейсы грузовых дронов через пролив Невельского. Регион постепенно превращается в испытательный полигон для беспилотной авиации, где отрабатывают взаимодействие с автономными системами других отраслей.

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