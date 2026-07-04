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Статистика МВД по Камчатке: количество погибших в автоавариях выросло в полтора раза

Россия » Дальний Восток » Петропавловск

Камчатка превращается в полигон для выживания. За прошлый год местный асфальт собрал кровавую жатву: 30 человек отправились в лучший мир прямо из салонов своих авто.

Оформление ДТП на мокрой дороге: водители изучают документы
Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Оформление ДТП на мокрой дороге: водители изучают документы

Статистика ГУ МВД бьет наотмашь — число погибших подскочило в полтора раза. Если в 2024-м регион оплакивал два десятка жизней, то в 2025-м счетчик смертей крутится с бешеной скоростью, игнорируя любые тормоза.

Кровавая арифметика: где гибнут чаще всего

Дороги края мутировали в мясорубку. Зафиксировано 174 ДТП — это на 12% больше, чем годом ранее. Но пугает не само "железо", а то, как эффективно оно убивает людей. Лидером этого антирейтинга стал район Палана: 12 аварий и 7 трупов.

Почти каждый второй выезд на встречку или кювет здесь заканчивается визитом ритуальной службы. Елизово не отстает — 10 инцидентов и 6 жертв. Это не просто цифры, это крик о том, что безопасность автомобиля на полуострове стала мифом.

"Инфраструктура просто не переваривает такой поток. Рост смертности в 1,5 раза — это приговор текущей организации движения. Машины бьются там, где вчера еще было тихо", — объяснил в беседе с Pravda. Ru эксперт по безопасности дорожного движения Андрей Киселёв.

Инфраструктурный паралич и "болезни" автопарка

Почему Камчатка летит в кювет? Полиция кивает на "триаду смерти": наплевательское отношение к ПДД, гнилую технику и капризы погоды. В 2025 году автопарк региона раздулся на 15%. Дороги забиты, а водители продолжают верить в бессмертие, выжимая педаль в пол на трассах, которые больше напоминают полосу препятствий. При этом ремонт автомобиля стоит космических денег, и многие ездят на "честном слове" до первого серьезного заноса.

"Техническое состояние машин — тикающая бомба. Старые узлы не выдерживают нагрузок, а системы безопасности просто отсутствуют или давно деактивированы", — отметил в беседе с Pravda. Ru инженер-автомеханик Михаил Лазарев.

Власти пытаются латать дыры, обвешивая край знаками и светофорами, словно новогоднюю елку. Модернизация дорог идет, но она не поспевает за скоростью, с которой плодятся новые машины. Пока одни ставят новые опоры освещения, другие заваливают страховые запросы из-за тотального уничтожения кузовов. В этом хаосе даже гидроудар двигателя кажется мелкой неприятностью на фоне лобового столкновения.

Показатель аварийности Данные за 2025 год
Общее количество ДТП 174 (рост на 12%)
Число погибших 30 (рост в 1,5 раза)
Рост автопарка +15%

"Когда количество машин растет быстрее, чем пропускная способность трасс, авария становится вопросом времени. А с учетом камчатского климата — это лотерея, где на кону жизнь", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru автоэксперт-оценщик Александр Громов.

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Экспертная проверка: эксперт по безопасности дорожного движения Андрей Киселёв, инженер-автомеханик Михаил Лазарев, автоэксперт-оценщик Александр Громов
Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, корреспондент Правды.Ру
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