Конец кошмаров для водителей в Энгельсе: состояние важной артерии изменилось до неузнаваемости

В Энгельсе завершили обновление дорожной артерии, выполняющей роль дублера улицы Маяковского. Речь идет об улице Мичурина, которая долгое время считалась проблемным участком для местных водителей. От качества этого полотна напрямую зависит пропускная способность при движении от Волжского проспекта в сторону 2-го микрорайона Урицкого.

Фото: Pravda.Ru by Виктор Коваленко is licensed under All Rights Reserved Энгельс

Контроль и гарантии

Глава Энгельсского района Максим Леонов 4 июля подтвердил, что объект приведен в нормативное состояние. Дорожное «лицо» города здесь серьезно пострадало от времени и нагрузки, превратившись в испытание для подвески. Новое покрытие укладывали под строгим надзором: каждый этап производства работ сопровождался строительным контролем со стороны специализированной организации. Для автовладельцев, знающих, как сера в бензине и плохие дороги «убивают» ресурс машины, эта новость стала долгожданным облегчением.

"Обновление полотна — это не просто новый асфальт, а инвестиция в снижение аварийных рисков и логистический комфорт. Мы видим, как точечные вложения в инфраструктуру меняют общую экономическую картину территории, повышая её привлекательность для бизнеса и жителей", — отметил в беседе с Pravda.Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Важным аспектом сделки с подрядчиком стало сохранение гарантийных обязательств. Если в процессе эксплуатации проявятся дефекты, устранять их исполнитель будет за свой счет. Подобная жесткая дисциплина в вопросах ЖКХ и благоустройства постепенно становится стандартом для муниципальных контрактов.

Итоги дорожного сезона

Ремонт на Мичурина стал частью масштабного плана. Работы велись по региональной программе, инициированной губернатором Романом Бусаргиным. На данный момент Энгельс закрыл все задачи по списку: в городе отремонтированы все 15 запланированных участков. Такая системность важна не меньше, чем профилактика сосудистых заболеваний в медицине — без своевременного вмешательства «организм» города начинает деградировать.

"Для Энгельса программа благоустройства дворов и дорог — это возможность выровнять качество среды. Улица Мичурина берет на себя часть трафика с основных магистралей, и её восстановление разгружает соседние перекрестки", — объяснила в беседе с Pravda.Ru специалист по инфраструктуре Ольга Морозова.

Параметр Что меняется Основной объект Улица Мичурина (дублер Маяковского) Количество участков 15 (выполнено 100% плана) Гарантия Сохраняется на весь срок договора

Развитие дорожной сети требует не только асфальта, но и качественного юридического сопровождения всех этапов приемки. Любой технический огрех может привести к административным спорам, поэтому участие независимого технадзора было обязательным условием.

"Действующие муниципальные нормативы обязывают администрацию следить не только за укладкой, но и за водоотведением. Если ливневка на реконструированных участках не работает, дорога не продержится и двух сезонов", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru юрист Светлана Фёдорова.

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