Скандальный объект в Чите снова ожидает перемен: подрядчик из Красноярска решился на рискованный шаг

Читинский Парк угольщиков, ставший символом строительного брака и громких судебных разбирательств, ожидает новую попытку реанимации. Красноярская компания «Лайтстрой» выиграла тендер на установку уличной мебели и игровых зон, снизив цену контракта с 3 млн до 2,3 млн рублей. Подрядчик должен справиться с задачей за 75 дней, пытаясь вдохнуть жизнь в объект, который за последние годы чаще фигурировал в материалах уголовных дел, чем в отчетах о комфортной городской среде.

Фото: Pravda.Ru by Инна Новикова is licensed under All Rights Reserved Парк, озеро, деревья

Новый десант на берега провала

Согласно данным портала госзакупок, «Лайтстрой» обязался наполнить территорию развивающими комплексами, качелями и тренажерами. В списке значатся детский «Паровозик», карусель «Спиннер» и воркаут-комплекс «Олимпийский-2», включающий брусья, турники и баскетбольное кольцо. Для комфорта горожан обещают установить навесы в форме бабочек и скамейки с деревянным настилом. Пока в Чите латают старые дыры, в других регионах бизнес идет бодрее: те же подрядчики поставляют шезлонги в Иркутск и обустраивают площадки в Бурятии.

"Любое благоустройство в регионах с дефицитным бюджетом — это всегда хождение по тонкому льду. Когда подрядчик сбивает цену на 25%, возникает логичный вопрос о качестве материалов и соблюдении техзадания, особенно в условиях, когда финансовая устойчивость компаний в сырьевых зонах подвергается серьезным испытаниям из-за логистических издержек", — объяснил в беседе с Pravda.Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Наследие уголовных дел и просевшего грунта

Репутация у Парка угольщиков, мягко говоря, подмоченная. В мае 2026 года здесь зафиксировали критическую просадку почвы, из-за чего пришлось срочно демонтировать пешеходный мост. Это лишь финал долгой истории «освоения» средств. Еще в январе 2025 года первый строитель парка Меружан Бадасян получил 4 года колонии. Шлейф скандала потянул за собой чиновников: экс-глава комитета горхозяйства Марина Попова и её коллеги получили условные сроки. Справедливость настигла и представителей стройконтроля, которые закрывали глаза на нарушения.

Ситуация с инфраструктурой напоминает архитектурный позор в Астрахани, где власти также годами пытаются реанимировать заброшенные участки набережных. В Чите же мошеннические схемы вышли за пределы парков: один из фигурантов, Михаил Мельников, уже находясь под прицелом следствия за Парк угольщиков, умудрился попасть в СИЗО по делу о хищениях при строительстве школы в поселке Дарасун.

"Износ сетей и подвижность грунта — главные враги площадок в таких зонах. Если при первичном строительстве была нарушена технология подготовки основания, никакие дорогие карусели ситуацию не спасут. Жителям Читы стоит внимательно следить за тем, как быстро новые конструкции начнут 'уходить' под землю", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех.

Региональный контекст и бюджеты

Смета на 2,3 миллиона рублей выглядит скромной на фоне прибылей «Лайтстроя», выручка которого перевалила за 56 миллионов. Для компании этот объект — лишь одна из точек на карте экспансии в Сибири и на Дальнем Востоке. Пока строители надеются на успех, экологи напоминают: любое вмешательство в ландшафт требует компенсационных мер, подобных тем, что проводит Транснефть в Центральной России, восстанавливая биобаланс рек через выпуск мальков стерляди.

Параметр Детали контракта Сумма сделки 2,3 млн рублей (снижение на 25%) Срок исполнения 75 календарных дней Ключевые объекты Воркаут-зона, развивающий городок, навес «Бабочка» Подрядчик ООО «Лайтстрой» (Красноярск)

Для горожан важно не только наличие турников, но и безопасность самой локации. Ведь сидение в офисе и так несет риски для здоровья, и парк должен был стать местом активности, а не зоной риска с лентами ограждения. Те, кто привык к нагрузкам в стиле интенсивных бёрпи, ждут готовую площадку уже к концу лета.

"Комфортная городская среда — это не только малые формы, но и безопасность территории. Когда в парке проваливается грунт, это признак системного сбоя в инженерном планировании региона. Чите нужна не просто косметика, а глубокое исследование геологии участка перед установкой новых вешалок и скамеек", — заявила в беседе с Pravda.Ru специалист по инфраструктуре регионов Ольга Морозова.

В то время как в Чите разбираются с последствиями старых строек, на авторынке жизнь кипит иначе: в Россию завозят бюджетные японские кроссоверы через параллельный импорт, что радует глаз на фоне общего затишья. Однако для читинцев более актуальным остается вопрос: не станет ли новый «Паровозик» очередной деталью в механизме, который ученые будущего назовут «загадочным артефактом», подобно диску Сабу в египетских гробницах?

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