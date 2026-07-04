Глава Тунгокоченского района сообщил о систематическом сбросе отходов в реку Ульдурга

Жители Тунгокоченского района Забайкалья несколько лет наблюдают экологическое бедствие на реке Ульдурга. Вода в источнике приобрела стойкий желтый оттенок из-за примесей глины. Глава района Николай Ананенко подтвердил: муниципальные власти регулярно направляют жалобы в надзорные органы, но очистить русло не удается.

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Загрязнение связывают с деятельностью золотодобывающих артелей. Местные жители возмущены избирательностью законодательства: за вырубку нескольких деревьев для личных нужд грозит реальный тюремный срок, тогда как масштабный ущерб флоре и фауне, включая краснокнижные виды, остается безнаказанным. Визуально река превратилась в глиняный поток, непригодный для хозяйственного использования.

"Проблема тянется уже пять-шесть лет. Мы ежегодно обращаемся в Росприроднадзор, рыбоохрану и Минприроды. Проверки идут, но виновных не находят. Источник загрязнения находится выше по течению, на территории соседнего Карымского района", — объяснил в беседе с Pravda.Ru эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам Ирина Петрова.

Тупик надзорных проверок

Ситуация напоминает замкнутый круг в бюрократическом лабиринте. В прошлом году чиновники получили отчет об установлении источника загрязнения, однако конкретное юридическое лицо в документах Роспотребнадзора не фигурировало. Сразу после официального ответа вода в Ульдурге временно очистилась, но вскоре желтый шлам вернулся.

При этом золотодобытчики, работающие непосредственно в границах Тунгокоченского района, проверку проходят успешно. По словам Ананенко, нарушений у них не фиксируют, а одна из крупнейших компаний в текущем сезоне и вовсе не ведет добычу. Основная масса отходов сбрасывается в верховьях, что затрудняет оперативное реагирование районных властей.

"Для ликвидации подобных загрязнений необходим жесткий мониторинг на стыке муниципальных образований. Пока ведомства перекладывают ответственность друг на друга, экология несет невосполнимые потери", — отметил в беседе с Pravda.Ru эколог Игорь Степанов.

Природный фактор или человеческий след

Соседняя река Жарча, на которую ранее также поступали жалобы, сейчас находится в норме. Несмотря на работу недропользователей в её бассейне, вода остается прозрачной. Власти признают, что временное помутнение возможно во время паводков или ливней, но это считается естественным природным процессом, в отличие от постоянного "глиняного шлейфа" на Ульдурге.

Параметр Состояние Ульдурги Срок проблемы 5–6 лет регулярных загрязнений Предполагаемая причина Сбросы золотодобытчиков в Карымском районе Меры Ежегодные обращения в Росприроднадзор

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