Транснефть-Верхняя Волга выпустила 39 тысяч мальков стерляди в реки Центральной России

Компания "Транснефть — Верхняя Волга" завершила летний этап зарыбления водоемов Центральной России. В акватории Оки, Чебоксарского и Горьковского водохранилищ выпустили около 39 тысяч мальков стерляди. Экологическая акция охватила пять регионов: Владимирскую, Рязанскую, Ивановскую, Нижегородскую и Московскую области.

Фото: flickr.com by weisserstier, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Стерлядь

Стерлядь выбрана не случайно. Этот вид занесен в Красные книги многих субъектов РФ, и его вылов официально запрещен. Процесс выпуска рыбы напоминает точную логистическую операцию: молодь весом от 2,5 до 3 граммов доставили из специализированного хозяйства в контейнерах с четким соблюдением температурного режима. Перед отправкой в "большую воду" инспекторы Росрыболовства проверили вес и количество мальков.

"Выбор стерляди продиктован рекомендациями Московско-Окского территориального управления Росрыболовства. Именно это ведомство определяет вид, объем и конкретные точки выпуска рыбы. Такая работа позволяет компенсировать нагрузку на экосистему и восстановить биологическое разнообразие в местах промышленного присутствия", — отметила в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.

Порядок выпуска и контроль

Зарыбление — это обязательная часть природоохранной стратегии "Транснефти". Контроль над процессом жесткий: специалисты следят за тем, чтобы искусственно выращенная рыба адаптировалась к естественной среде. При этом за незаконную добычу выпущенной стерляди браконьерам грозит не только крупный штраф, но и уголовная ответственность.

Параметр зарыбления Текущие показатели Общее количество молоди Около 39 000 экземпляров Средний вес одного малька 2,5 — 3 грамма Основные акватории Река Ока, Окское и Чебоксарское вдхр.

Восстановление популяции ценных рыб в Оке стало традиционной практикой. Владимирцы и жители соседних регионов регулярно видят десанты экологов на берегах рек. Несмотря на то что стерлядь растет медленно, системный подход позволяет поддерживать баланс в водных артериях, испытывающих значительное антропогенное влияние.

"Охрана ООПТ и восполнение рыбных запасов в крупных реках требуют не разовых акций, а длительного планирования. Загрязнение рек и незаконный вылов остаются факторами риска, поэтому искусственное воспроизводство — единственный способ сохранить стерлядь в бассейнах Волги и Оки", — объяснил Pravda. Ru эколог Игорь Степанов.

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