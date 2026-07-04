Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Калининград примет миллионы: юбилейная программа вынудила инфраструктуру прыгнуть выше головы
Конец кошмаров для водителей в Энгельсе: состояние важной артерии изменилось до неузнаваемости
Ещё вчера за него дрались, сегодня — уговаривают купить: легенда неожиданно сдала позиции
Тридцать лет образовательной стройки: во Владикавказе подвели итоги масштабного эксперимента
Срочная реанимация теплицы: как выжить овощам в экстремальную июльскую жару
Добро пожаловать в Средневековье: от немцев требуют забыть про ванны и мытье автомобилей
Скандальный объект в Чите снова ожидает перемен: подрядчик из Красноярска решился на рискованный шаг
Вин Дизель вспомнил о самом честном моменте: поступок Пола Уокера определил их связь до конца
Космос готовит свидание века: к гигантскому астероиду отправят крошечного разведчика

Транснефть-Верхняя Волга выпустила 39 тысяч мальков стерляди в реки Центральной России

Россия » Центр » Владимир

Компания "Транснефть — Верхняя Волга" завершила летний этап зарыбления водоемов Центральной России. В акватории Оки, Чебоксарского и Горьковского водохранилищ выпустили около 39 тысяч мальков стерляди. Экологическая акция охватила пять регионов: Владимирскую, Рязанскую, Ивановскую, Нижегородскую и Московскую области.

Стерлядь
Фото: flickr.com by weisserstier, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Стерлядь

Стерлядь выбрана не случайно. Этот вид занесен в Красные книги многих субъектов РФ, и его вылов официально запрещен. Процесс выпуска рыбы напоминает точную логистическую операцию: молодь весом от 2,5 до 3 граммов доставили из специализированного хозяйства в контейнерах с четким соблюдением температурного режима. Перед отправкой в "большую воду" инспекторы Росрыболовства проверили вес и количество мальков.

"Выбор стерляди продиктован рекомендациями Московско-Окского территориального управления Росрыболовства. Именно это ведомство определяет вид, объем и конкретные точки выпуска рыбы. Такая работа позволяет компенсировать нагрузку на экосистему и восстановить биологическое разнообразие в местах промышленного присутствия", — отметила в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.

Порядок выпуска и контроль

Зарыбление — это обязательная часть природоохранной стратегии "Транснефти". Контроль над процессом жесткий: специалисты следят за тем, чтобы искусственно выращенная рыба адаптировалась к естественной среде. При этом за незаконную добычу выпущенной стерляди браконьерам грозит не только крупный штраф, но и уголовная ответственность.

Параметр зарыбления Текущие показатели
Общее количество молоди Около 39 000 экземпляров
Средний вес одного малька 2,5 — 3 грамма
Основные акватории Река Ока, Окское и Чебоксарское вдхр.

Восстановление популяции ценных рыб в Оке стало традиционной практикой. Владимирцы и жители соседних регионов регулярно видят десанты экологов на берегах рек. Несмотря на то что стерлядь растет медленно, системный подход позволяет поддерживать баланс в водных артериях, испытывающих значительное антропогенное влияние.

"Охрана ООПТ и восполнение рыбных запасов в крупных реках требуют не разовых акций, а длительного планирования. Загрязнение рек и незаконный вылов остаются факторами риска, поэтому искусственное воспроизводство — единственный способ сохранить стерлядь в бассейнах Волги и Оки", — объяснил Pravda. Ru эколог Игорь Степанов.

Читайте также

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова, эколог Игорь Степанов
Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Польша экстренно рвёт связи с Украиной совсем не по причине исторических разногласий
Военные новости
Польша экстренно рвёт связи с Украиной совсем не по причине исторических разногласий
Пять миллиардов против большой воды: Краснодарское водохранилище готовят к масштабному обновлению
Краснодарский край
Пять миллиардов против большой воды: Краснодарское водохранилище готовят к масштабному обновлению
Популярное
Немцам указали на дверь: боевой корабль России хладнокровно отогнал патруль от танкера

В стратегическом проливе между Германией и Данией развернулось противостояние военного корабля и береговой охраны, закончившееся резким изменением курса.

Немцам указали на дверь: боевой корабль России хладнокровно отогнал патруль от танкера
Звенящая тишина вместо мира: Москва полностью сломала хитрый сценарий Трампа по Украине
Звенящая тишина вместо мира: Москва полностью сломала хитрый сценарий Трампа по Украине
Польша экстренно рвёт связи с Украиной совсем не по причине исторических разногласий
Наглость зашкаливает: власти Парижа нашли абсурдного виновника в невыносимой жаре в Европе
Польша экстренно рвёт связи с Украиной совсем не по причине исторических разногласий Любовь Степушова Опасный секрет в Балтийском море: правда о диверсии развалила бы всю коалицию Запада Юрий Бочаров Творцы напуганы зря: легендарный режиссер предсказал финал противостояния человека и нейросетей Анжела Якубовская
Малина перестаёт мелочиться: несколько решений помогают кустам вырастить крупные ягоды
Крушение официальной версии по подрыву Северных потоков грозит Берлину катастрофой
Мы вам не колония: в Праге разразился громкий скандал из-за наглых ультиматумов Белого дома
Мы вам не колония: в Праге разразился громкий скандал из-за наглых ультиматумов Белого дома
Последние материалы
Такого в семье никогда не случалось: первая жена Яниса Тиммы ответила на обвинения Седоковой
Больше никаких темных пятен на одежде: действенные методы борьбы с потливостью
Японское качество по цене Лады: появление этого кроссовера лишило покоя дилеров в России
Таинственный каменный пропеллер: находка в Саккаре высмеяла привычные учебники истории
Сибантрацит столкнулся с финансовым кризисом на фоне долговой нагрузки в 50 млрд рублей
Транснефть-Верхняя Волга выпустила 39 тысяч мальков стерляди в реки Центральной России
Королевская семья замерла в ожидании: инсайдеры выдали личный план Кейт Миддлтон по спасению отношений братьев
Полгода в одном кресле: как привычный ритм работы в офисе связан с развитием онкологии
Все тело в огне: это упражнение стало главным секретом тех, кто быстро худеет дом
Астраханский архитектурный позор подходит к концу: власти решились на финальную попытку реанимации
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.