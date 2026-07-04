Компания "Транснефть — Верхняя Волга" завершила летний этап зарыбления водоемов Центральной России. В акватории Оки, Чебоксарского и Горьковского водохранилищ выпустили около 39 тысяч мальков стерляди. Экологическая акция охватила пять регионов: Владимирскую, Рязанскую, Ивановскую, Нижегородскую и Московскую области.
Стерлядь выбрана не случайно. Этот вид занесен в Красные книги многих субъектов РФ, и его вылов официально запрещен. Процесс выпуска рыбы напоминает точную логистическую операцию: молодь весом от 2,5 до 3 граммов доставили из специализированного хозяйства в контейнерах с четким соблюдением температурного режима. Перед отправкой в "большую воду" инспекторы Росрыболовства проверили вес и количество мальков.
"Выбор стерляди продиктован рекомендациями Московско-Окского территориального управления Росрыболовства. Именно это ведомство определяет вид, объем и конкретные точки выпуска рыбы. Такая работа позволяет компенсировать нагрузку на экосистему и восстановить биологическое разнообразие в местах промышленного присутствия", — отметила в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.
Зарыбление — это обязательная часть природоохранной стратегии "Транснефти". Контроль над процессом жесткий: специалисты следят за тем, чтобы искусственно выращенная рыба адаптировалась к естественной среде. При этом за незаконную добычу выпущенной стерляди браконьерам грозит не только крупный штраф, но и уголовная ответственность.
|Параметр зарыбления
|Текущие показатели
|Общее количество молоди
|Около 39 000 экземпляров
|Средний вес одного малька
|2,5 — 3 грамма
|Основные акватории
|Река Ока, Окское и Чебоксарское вдхр.
Восстановление популяции ценных рыб в Оке стало традиционной практикой. Владимирцы и жители соседних регионов регулярно видят десанты экологов на берегах рек. Несмотря на то что стерлядь растет медленно, системный подход позволяет поддерживать баланс в водных артериях, испытывающих значительное антропогенное влияние.
"Охрана ООПТ и восполнение рыбных запасов в крупных реках требуют не разовых акций, а длительного планирования. Загрязнение рек и незаконный вылов остаются факторами риска, поэтому искусственное воспроизводство — единственный способ сохранить стерлядь в бассейнах Волги и Оки", — объяснил Pravda. Ru эколог Игорь Степанов.
В стратегическом проливе между Германией и Данией развернулось противостояние военного корабля и береговой охраны, закончившееся резким изменением курса.