Миграционный бум в Астраханской области: региональные службы столкнулись с непредвиденной нагрузкой

Астраханская область фиксирует резкий приток иностранных граждан. С начала 2026 года в регион въехало 247 тысяч человек — это на 18% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Механизм миграции работает на полных оборотах, однако власти заявляют: количественный рост не должен размывать границы правопорядка.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Дети мигранты сдают экзамен

На миграционный учет встали 38 тысяч прибывших. Большинство из них — трудовые ресурсы, закрывающие дефицит кадров в строительном секторе, торговле и агропромышленном комплексе. Несмотря на плотность потока, региональный совет по миграционной политике оценивает ситуацию как стабильную.

Обратная сторона медали: фиктивные браки и подделки

Параллельно с ростом легального трафика увеличивается и число правонарушений. За полгода инспекторы выявили 3,5 тысячи случаев игнорирования законов. В арсенале нарушителей — стандартный набор: отсутствие регистрации, использование липовых справок и попытки закрепиться в регионе через фиктивные браки.

"Рост миграционной активности требует от регионального бюджета дополнительных затрат на администрирование и контроль. Важно, чтобы налоги от деятельности иностранных рабочих перекрывали расходы на поддержание социальной инфраструктуры и безопасности", — отметил в беседе с Pravda.Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Контролирующие органы пересмотрели тактику проверок, сместив акцент на выявление скрытых схем легализации. Основная задача — исключить попадание в регион лиц, не имеющих законных оснований для работы и проживания.

Миграционная карта региона

Показатель Данные за 6 месяцев 2026 Общий въездной поток 247 000 человек (+18%) Поставлено на учет свыше 38 000 человек Выявлено нарушений 3 500 случаев

Пока экономика юга нуждается в рабочих руках, чиновники латают дыры в системе учета. Главным фильтром остаются рейды и проверка подлинности документов, предоставляемых при трудоустройстве.

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