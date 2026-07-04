Миграционный бум в Астраханской области: региональные службы столкнулись с непредвиденной нагрузкой

Астраханская область фиксирует резкий приток иностранных граждан. С начала 2026 года в регион въехало 247 тысяч человек — это на 18% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Механизм миграции работает на полных оборотах, однако власти заявляют: количественный рост не должен размывать границы правопорядка.
На миграционный учет встали 38 тысяч прибывших. Большинство из них — трудовые ресурсы, закрывающие дефицит кадров в строительном секторе, торговле и агропромышленном комплексе. Несмотря на плотность потока, региональный совет по миграционной политике оценивает ситуацию как стабильную.
Параллельно с ростом легального трафика увеличивается и число правонарушений. За полгода инспекторы выявили 3,5 тысячи случаев игнорирования законов. В арсенале нарушителей — стандартный набор: отсутствие регистрации, использование липовых справок и попытки закрепиться в регионе через фиктивные браки.
"Рост миграционной активности требует от регионального бюджета дополнительных затрат на администрирование и контроль. Важно, чтобы налоги от деятельности иностранных рабочих перекрывали расходы на поддержание социальной инфраструктуры и безопасности", — отметил в беседе с Pravda.Ru региональный экономист Валерий Козлов.
Контролирующие органы пересмотрели тактику проверок, сместив акцент на выявление скрытых схем легализации. Основная задача — исключить попадание в регион лиц, не имеющих законных оснований для работы и проживания.
|Показатель
|Данные за 6 месяцев 2026
|Общий въездной поток
|247 000 человек (+18%)
|Поставлено на учет
|свыше 38 000 человек
|Выявлено нарушений
|3 500 случаев
Пока экономика юга нуждается в рабочих руках, чиновники латают дыры в системе учета. Главным фильтром остаются рейды и проверка подлинности документов, предоставляемых при трудоустройстве.
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