В Астрахани официально стартовал купальный сезон. Пока на городских островах только готовятся к приему отдыхающих, Ассадулаевский пляж в Приволжском районе уже принимает первых гостей. Команда Pravda.Ru отправилась на разведку, чтобы оценить готовность одной из самых популярных локаций области к летнему пику.
Дорога от областного центра занимает около получаса. Трасса находится в приличном состоянии, явных провалов или бездорожья на пути нет. На выезде из города уже развернуты торговые ряды, однако местный колорит пока подводит: вместо астраханских арбузов продавцы предлагают привозные по 75 рублей за килограмм.
Въезд на территорию пляжного комплекса платный — 200 рублей с автомобиля вне зависимости от дня недели. Парковочная зона просторная и пока заполнена лишь наполовину. От береговой линии стоянка отделена рвом. Несмотря на наличие оборудованного перехода, многие предпочитают пересекать препятствие напрямую, что требует определенной физической подготовки.
"Развитие рекреационных зон в регионах напрямую зависит от баланса между частными инвестициями и доступностью для населения. Платный въезд — нормальная практика, если средства идут на уборку и содержание территории", — отметил в беседе с Pravda.Ru региональный экономист Валерий Козлов.
Пляж работает в режиме с 10:00 до 20:00. На объекте установлены биотуалеты, кабинки для переодевания и спасательные вышки. Функционирует медпункт. При этом торговые точки с напитками и едой на момент проверки еще не открылись, поэтому запас воды стоит брать с собой.
Ценовая политика на инвентарь выглядит следующим образом:
|Услуга
|Стоимость
|Аренда шезлонга
|300 руб. (под навесом — 400 руб.)
|Комплект (зонт + 2 шезлонга)
|1000 руб./день
|Комфорт-зона (гамак, стол, 4 стула)
|3000 руб./день
|Сапборд
|900 руб./час
Несмотря на опасения, на пляже сохраняется спокойная обстановка. Шумовое загрязнение минимально: громкая музыка и агрессивные компании отсутствуют. Для детей выделена специальная мелководная зона купания.
Температура воды в Волге сейчас остается достаточно низкой для начала июля, что сдерживает массовое купание. Текущее половодье обеспечило обилие малька у берега, что радует любителей природы, но несколько мешает активному плаванию. Территория поддерживается в чистоте, а на въезде администрация выдает пакеты для сбора мусора.
"Качество песка и чистота прибрежной полосы в Астраханской области сильно зависят от паводковой ситуации. Текущий уровень воды позволяет говорить о хорошей аэрации прибрежных зон", — объяснил эколог Игорь Степанов.
В стратегическом проливе между Германией и Данией развернулось противостояние военного корабля и береговой охраны, закончившееся резким изменением курса.