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Сироты и погорельцы Приамурья дождались реакции: жесткие действия власти привели к первым результатам

Россия » Дальний Восток » Благовещенск

Губернатор Приамурья Василий Орлов спустился с сопок в Сковородинский округ, чтобы разрулить вопросы, от которых у местных жителей давно "искрит".

Набережная реки Амур, Благовещенск
Фото: commons.wikimedia.org by SmallSonMarex, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Набережная реки Амур, Благовещенск

Встреча с народом прошла в режиме прямого детонатора: люди пришли не за обещаниями, а за жильем, которое буквально уплыло из рук или сгорело в тумане обстоятельств.

Пепелище на Советской: как вернуть крышу над головой

Жительница поселка Ерофей Павлович Эльвира Скибицкая пришла к главе региона с историей, которая могла бы стать сюжетом для минорной песни. Дом № 49 на улице Советской признали аварийным еще в 2021 году, но в мае 2025-го он просто исчез в огне. Семья с дочерью осталась на улице. Квартиру когда-то покупали на материнский капитал, а теперь приходится "снимать углы".

Василий Орлов включил ручной режим управления — погорельцев передвинули в приоритетный список. Министерство ЖКХ уже перебросило средства администрации округа. Расселение назначено на 2026-2027 годы, но из-за пожара процесс пойдет по "зеленому коридору".

"Аварийный фонд в отдаленных районах — это всегда зона повышенного риска. Пожар ускоряет формальные процедуры, но требует немедленного пересмотра бюджетных лимитов, чтобы не оставлять людей на улице в условиях жесткого климата", — отметил в беседе с Pravda. Ru эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех.

Квартирный вопрос для сирот: очередь и право руля

Еще один сюжет — цифровой. Никита Александрович, сирота из Сковородинского округа, вышел на связь из Благовещенска по видео. Парень крутит педали курьером и ночует у друзей, хотя в списке на жилье стоит с 2017 года. Он попросил губернатора прибавить газу в решении его вопроса.

Ситуация на фарватере такая: очередь движется, но есть те, кто идет вне зачета. Это участники СВО из числа детей-сирот — у них безусловный приоритет. В этом году округ закупил четыре квартиры. Две уже ушли бойцам. Третью сейчас оформляют в спецфонд и планируют предложить Никите. Парню придется оставить столицу региона и вернуться в родную гавань, чтобы посмотреть жилье и подписать договор найма.

"Региональные бюджеты сейчас работают в режиме жесткой приоритизации. Поддержка участников СВО — это база, но важно соблюдать баланс, чтобы социальные очереди для других категорий не замирали на десятилетия", — подчеркнул региональный экономист Валерий Козлов.

Обращение Решение губернатора
Погорельцы из Ерофея Павловича Приоритетное расселение в 2026–2027 гг., финансирование выделено.
Жилье для сироты-курьера Предложение третьей закупленной квартиры после оформления в фонд.

По итогам десанта в округ губернатор раздал поручения Минсоцзащиты и МинЖКХ. Ведомствам велено не уходить в туман, а оперативно отчитаться, когда ключи окажутся в карманах заявителей.

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Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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