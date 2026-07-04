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Топливный коллапс в Калининграде отступает: первые станции возобновили продажу бензина водителям

Россия » Северо-Запад » Калининград

В Калининградской области начали постепенно снимать топливную блокаду на частных заправках. Сеть "Балтнефть" возобновила розничную продажу горючего, правда, пока в усеченном формате: в баки разливают только 92-й бензин и дизельное топливо. О смене режима работы АЗС сообщил губернатор Алексей Беспрозванных.

Ночная очередь такси на заправке в черно-белом формате
Фото: Pravda.Ru by Петр Ермилин is licensed under Все права защищены
Ночная очередь такси на заправке в черно-белом формате

Для свободного доступа автомобилистов выбрали 11 крупных станций, способных переварить высокий трафик благодаря большому количеству колонок. В региональной столице открылись семь точек, в том числе на улицах Александра Невского, Горького и Дзержинского. Еще четыре заправки заработали в Гурьевске, Черняховске, Советске и поселке Коврово.

Несмотря на открытие шлюзов, дефицитный механизм еще не работает на полную мощность. В регионе сохраняются жесткие лимиты на отпуск "энергии": в одни руки выдают не более 30 литров бензина и 60 литров дизеля. Эти меры призваны сбить волну ажиотажа и убрать многокилометровые пробки перед пистолетами.

Параметр Текущие условия
Лимит на бензин (АИ-92) 30 литров
Лимит на дизель 60 литров
География сервиса 11 АЗС (7 в Калининграде, 4 в области)

Губернатор подчеркнул, что это лишь первый этап "расконсервации" сети. Новые станции будут подключать к рознице по мере прибытия в область свежих партий топлива. При этом приоритет остается за государственным сектором: "Балтнефть" обязана в первую очередь закрывать нужды скорой помощи, полиции и снабжать юрлиц по уже подписанным контрактам.

"Введение розничных продаж на ключевых узлах области поможет разгрузить логистические цепочки и успокоить рынок. Ограничения по литражу — вынужденная мера, чтобы предотвратить создание искусственного дефицита перекупщиками и обеспечить возможности для передвижения максимальному количеству граждан", — объяснил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Власти призывают водителей к спокойствию: на фоне дефицита участились конфликты в очередях. Пока одни ищут способы найти бензин без очередей, правительство региона пытается стабилизировать поставки через альтернативные маршруты.

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Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
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