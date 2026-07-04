Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Новосибирские хирурги совершили невозможное: сложные операции вернули подвижность безнадежным пациентам
Учебники больше не будут прежними: Минпросвещения ввело темы ИИ и СВО в программу
Мировое признание Адель: неожиданная страсть сына навсегда изменила отношения в семье звезды
Мир в Дохе не помог: Европа задыхается от нехватки газа на фоне аномальной летней жары
В баке настоящая кислота: каким авто на самом деле следует опасаться бензина стандарта Евро-2
Томаты покраснеют за ночь: один надрез на стебле решает проблему зеленого урожая
Сценарист "Бэтмена 2" заявил о буме экранизаций игр: почему Голливуд переключается с комиксов
Сироты и погорельцы Приамурья дождались реакции: жесткие действия власти привели к первым результатам
Европа застряла в очередях: Урсула признала грандиозный провал новой системы ЕС

Нижегородские транспортники готовят отмену бумажных подтверждений оплаты проезда

Россия » Поволжье » Новости Нижнего Новгорода

Нижний Новгород готовится перевести общественный транспорт на "цифровые рельсы". Компания "Ситикард" изучает возможность внедрения валидаторов, которые перестанут выдавать привычные бумажные чеки.

Рейсовый автобус №21
Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Рейсовый автобус №21

Пассажирам предлагают полностью довериться электронике, однако эксперты и транспортники видят в этом маршруте несколько опасных поворотов.

Экономия на бумаге или рост числа безбилетников

Главный риск цифровизации — падение дисциплины оплаты. Опыт других городов показывает прямую зависимость: как только терминал перестает "выплевывать" чек, количество "зайцев" в салоне начинает расти. Пассажиры психологически воспринимают отсутствие бумажного подтверждения как отсутствие контроля.

Для честного пользователя отказ от бумаги — это потеря навигации по собственному бюджету. Бумажная лента служила монитором: на ней сразу виден остаток средств на транспортной карте и время, оставшееся для бесплатной пересадки. Без этого водителю и пассажиру сложнее синхронизировать действия в пути.

"Внедрение безбумажных технологий в ЖКХ и на транспорте всегда требует четкого механизма уведомления. Пассажир должен мгновенно получать подтверждение транзакции, иначе доверие к системе падает, а количество жалоб на некорректные списания растет", — объяснил в беседе с Pravda. Ru эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех.

Бумажный билет в автобусе — это не просто памятка о расходах, а юридический щит. Согласно закону, именно этот клочок бумаги подтверждает заключение договора перевозки. С момента получения чека пассажир официально считается застрахованным. Если в пути произойдет инцидент, доказать свое право на компенсацию без бумажного носителя будет значительно сложнее.

Юристы подчеркивают: электронный протокол оплаты в базе данных перевозчика не всегда может оперативно заменить физический документ в суде или страховой компании. Переход на полностью безбумажную схему требует серьезной перенастройки регионального законодательства.

"Любое изменение в порядке выдачи проездных документов должно соответствовать федеральным нормам перевозки пассажиров. Безбумажная система может спровоцировать массу административных споров, если статус пассажира как застрахованного лица не будет зафиксирован иным доступным способом", — отметила юрист по региональному законодательству Светлана Фёдорова.

Что делать, если техника дала сбой

В "Ситикарде" уже разработали регламент на случай технических неполадок. Если валидатор списал деньги, но возникли сомнения в оплате, пассажиру рекомендуют обращаться напрямую к водителю. Контролеры, в свою очередь, вооружены служебными картами, которые позволяют считать историю операций с карты пассажира и убедиться в честности поездки.

Напомним, что с 1 июля Нижний Новгород уже совершил один резкий маневр, полностью отказавшись от наличных в салонах городского транспорта. Теперь транспортные карты на ограниченное число поездок можно купить в обычных сетевых магазинах, что должно сгладить переходный период.

Читайте также

Экспертная проверка: эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех, юрист по региональному законодательству Светлана Фёдорова
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Нефтяной конвейер сбавил обороты: российские НПЗ неожиданно ушли на многолетний минимум
Нефть
Нефтяной конвейер сбавил обороты: российские НПЗ неожиданно ушли на многолетний минимум
Польша экстренно рвёт связи с Украиной совсем не по причине исторических разногласий
Военные новости
Польша экстренно рвёт связи с Украиной совсем не по причине исторических разногласий
Ад с небес по расписанию: ВКС России устроили ВСУ настоящий ад пробивным рекордом
Мир. Новости мира
Ад с небес по расписанию: ВКС России устроили ВСУ настоящий ад пробивным рекордом
Популярное
Немцам указали на дверь: боевой корабль России хладнокровно отогнал патруль от танкера

В стратегическом проливе между Германией и Данией развернулось противостояние военного корабля и береговой охраны, закончившееся резким изменением курса.

Немцам указали на дверь: боевой корабль России хладнокровно отогнал патруль от танкера
Звенящая тишина вместо мира: Москва полностью сломала хитрый сценарий Трампа по Украине
Звенящая тишина вместо мира: Москва полностью сломала хитрый сценарий Трампа по Украине
Польша экстренно рвёт связи с Украиной совсем не по причине исторических разногласий
Наглость зашкаливает: власти Парижа нашли абсурдного виновника в невыносимой жаре в Европе
Польша экстренно рвёт связи с Украиной совсем не по причине исторических разногласий Любовь Степушова Опасный секрет в Балтийском море: правда о диверсии развалила бы всю коалицию Запада Юрий Бочаров Творцы напуганы зря: легендарный режиссер предсказал финал противостояния человека и нейросетей Анжела Якубовская
Мы вам не колония: в Праге разразился громкий скандал из-за наглых ультиматумов Белого дома
Крушение официальной версии по подрыву Северных потоков грозит Берлину катастрофой
Тегеран шлет Вашингтон подальше: Иран отверг рекордную сделку США на сто миллиардов долларов
Тегеран шлет Вашингтон подальше: Иран отверг рекордную сделку США на сто миллиардов долларов
Последние материалы
ГИБДД Нижнего Новгорода зафиксировала снижение числа ДТП в начале 2026 года
Дружба стран не поможет: жёсткий карантин в КНР отправит ваши продукты в мусорный бак
Экономика Новосибирска зашла в опасный пике: резкий обвал показателей предопределил финал для многих
Курортный сезон на Кубани зашел в тупик: привычные стратегии отельеров привели к масштабным потерям
Права авиапассажиров при задержках рейсов и закрытии воздушного пространства в России
Литературные параллели зашкаливают: комик публично вскрыл главную тактику выживания Собчак
Расплата за санкции: финские фермеры нищают на фоне прекращения импорта удобрений из России
Никакой живой души в словах: Джоди Фостер увидела признаки работы ИИ в фильме с Брэдом Питтом
Летнее утро должно начинаться с них: рецепт яблочных оладий на кефире с идеальной корочкой
Словно в дешёвом сериале: бывшая жена Ираклия прервала молчание после скандала с беременностью
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.