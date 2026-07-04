Нижегородские транспортники готовят отмену бумажных подтверждений оплаты проезда

Нижний Новгород готовится перевести общественный транспорт на "цифровые рельсы". Компания "Ситикард" изучает возможность внедрения валидаторов, которые перестанут выдавать привычные бумажные чеки.

Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Рейсовый автобус №21

Пассажирам предлагают полностью довериться электронике, однако эксперты и транспортники видят в этом маршруте несколько опасных поворотов.

Экономия на бумаге или рост числа безбилетников

Главный риск цифровизации — падение дисциплины оплаты. Опыт других городов показывает прямую зависимость: как только терминал перестает "выплевывать" чек, количество "зайцев" в салоне начинает расти. Пассажиры психологически воспринимают отсутствие бумажного подтверждения как отсутствие контроля.

Для честного пользователя отказ от бумаги — это потеря навигации по собственному бюджету. Бумажная лента служила монитором: на ней сразу виден остаток средств на транспортной карте и время, оставшееся для бесплатной пересадки. Без этого водителю и пассажиру сложнее синхронизировать действия в пути.

"Внедрение безбумажных технологий в ЖКХ и на транспорте всегда требует четкого механизма уведомления. Пассажир должен мгновенно получать подтверждение транзакции, иначе доверие к системе падает, а количество жалоб на некорректные списания растет", — объяснил в беседе с Pravda. Ru эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех.

Юридический тупик и страховые нюансы

Бумажный билет в автобусе — это не просто памятка о расходах, а юридический щит. Согласно закону, именно этот клочок бумаги подтверждает заключение договора перевозки. С момента получения чека пассажир официально считается застрахованным. Если в пути произойдет инцидент, доказать свое право на компенсацию без бумажного носителя будет значительно сложнее.

Юристы подчеркивают: электронный протокол оплаты в базе данных перевозчика не всегда может оперативно заменить физический документ в суде или страховой компании. Переход на полностью безбумажную схему требует серьезной перенастройки регионального законодательства.

"Любое изменение в порядке выдачи проездных документов должно соответствовать федеральным нормам перевозки пассажиров. Безбумажная система может спровоцировать массу административных споров, если статус пассажира как застрахованного лица не будет зафиксирован иным доступным способом", — отметила юрист по региональному законодательству Светлана Фёдорова.

Что делать, если техника дала сбой

В "Ситикарде" уже разработали регламент на случай технических неполадок. Если валидатор списал деньги, но возникли сомнения в оплате, пассажиру рекомендуют обращаться напрямую к водителю. Контролеры, в свою очередь, вооружены служебными картами, которые позволяют считать историю операций с карты пассажира и убедиться в честности поездки.

Напомним, что с 1 июля Нижний Новгород уже совершил один резкий маневр, полностью отказавшись от наличных в салонах городского транспорта. Теперь транспортные карты на ограниченное число поездок можно купить в обычных сетевых магазинах, что должно сгладить переходный период.

Читайте также

Экспертная проверка: эксперт по ЖКХ и тарифам эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех , юрист по региональному законодательству Светлана Фёдорова