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Сибантрацит столкнулся с финансовым кризисом на фоне долговой нагрузки в 50 млрд рублей

Россия » Сибирь » Новосибирск

Угольная отрасль России столкнулась с жестким вытрезвителем после "ценового карнавала" 2022 года. Сегодня сектор демонстрирует признаки глубокого перегрева, переходящего в стагнацию: добыча в Новосибирской области падает, а финансовые показатели крупнейших игроков, таких как "Сибантрацит", ушли в глубокое пике.

Руки рабочего с кусками каменного угля на фоне насыпи
Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Руки рабочего с кусками каменного угля на фоне насыпи

Это фундаментальный сдвиг правил игры, где логистика и стоимость заемного капитала становятся важнее объемов добытого сырья.

Промышленная коррекция: почему пустеют разрезы

Статистика Новосибирскстата свидетельствует о системном охлаждении сырьевого сектора. Индекс добычи полезных ископаемых за май 2026 года рухнул до 91,5. Отрасль теряет темп. Новосибирская область, являясь мировым хабом по добыче антрацита — высокоуглеродистого топлива для металлургии и энергетики — первой ощутила на себе зажим экспортных артерий.

Снижение объемов на 11,4% — это прямой результат снижения рентабельности. Укрощение инфляции через жесткую ДКП лишь подливает масла в огонь, делая обслуживание операционных процессов дороже.

"Регуляторы могут применять меры фискальной поддержки, но никакая помощь не перебьет глобальных трендов. Мировая торговля углем будет сокращаться. Это объективная реальность", — отметил в беседе с Pravda. Ru макроэкономист Артём Логинов.

Проблема не только в спросе, но и в физической доставке продукта. Погрузка на сетях РЖД в первом квартале 2026-го сократилась почти на 17%. Восточный полигон перегружен, квоты отменяются, а тарифы естественных монополий растут быстрее, чем аппетиты азиатских покупателей. В таких условиях даже уникальный антрацит становится непосильной ношей для транспортной системы.

Финансовые ловушки: когда прибыль не пахнет углем

Отчетность группы "Сибантрацит" напоминает сложный механизм, где шестерни реального производства скрипят, а финансовый блок пытается смазать их бумажной прибылью. "Разрез Восточный" зафиксировал убыток в 4,9 млрд рублей. Долговая нагрузка предприятия взлетела пятикратно — с 11,5 до 50,3 млрд рублей.

Это классический пример работы в условиях "дорогих денег", когда новые кредиты идут не на экспансию, а на поддержание жизнеспособности структуры.

Показатель Разрез Восточный (2025) Разрез Колыванский (2025)
Выручка 15 млрд руб. 15 млрд руб.
Чистая прибыль/убыток -4,9 млрд руб. +24 млрд руб.
Источник прибыли - Проценты по займам внутри группы

Парадокс "Колыванского" разреза с его прибылью в 24 млрд рублей объясняется просто: это не угольные деньги. Основной доход сформирован за счет "финансовых операций" и процентов по займам внутри группы. Операционная деятельность предприятия при этом генерирует убыток.

Пока ценовые сигналы регулятора остаются жесткими, корпоративные финансы будут превращаться в подобие сообщающихся сосудов, где прибыль одних — лишь переложенный долг других.

"Когда обязательства компании превышают ее активы, а валовая прибыль уходит в минус, мы видим классический предбанкротный сценарий. Продавать уголь ниже себестоимости — путь в тупик", — подчеркнул финансовый аналитик Никита Волков.

Мировой рынок охладил пыл экспортеров: цена на австралийском хабе Ньюкасл упала с пиковых $345 до $120 за тонну. С учетом санкционных дисконтов наш уголь торгуется около $80. Это "горькое лекарство" для тех, кто привык к сверхдоходам. Компании зажаты между падающими котировками и растущими аппетитами перевозчиков. Единственный выход — радикальная цифровизация логистики и оптимизация издержек, о которой часто говорит руководство Центробанка.

"Судебные претензии к структурам 'Сибантрацита' на 2 миллиарда рублей — это симптом кризиса ликвидности. Контрагенты не хотят ждать, когда рынок снова развернется", — объяснил юрист по корпоративному праву Роман Лаврентьев.

Уголь остается фундаментом индустрии, но текущая модель добычи требует санации. Переход на открытый способ на востоке страны и прямая поддержка трудовых ресурсов, а не раздутых балансов — единственный путь к макроэкономической стабильности. Иначе отрасль продолжит генерировать "токсичные" убытки, прожирая собственный капитал под грузом внешних ограничений и внутриэкономического сжатия.

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Экспертная проверка: макроэкономист Артём Логинов, финансовый аналитик Никита Волков, юрист Роман Лаврентьев
Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, корреспондент Правды.Ру
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