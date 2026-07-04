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Новосибирские хирурги совершили невозможное: сложные операции вернули подвижность безнадежным пациентам

Россия » Сибирь » Новосибирск

Травма — это не просто перелом, это внезапный демонтаж привычной жизни. Андрей Курмышев, пациент Новосибирского НИИТО, столкнулся с "мясорубкой" в реальности: разрыв мягких тканей и многооскольчатые переломы обеих берцовых костей.

Операция в Курганском НМИЦ травматологии и ортопедии им. Г.А. Илизарова
Фото: t.me/minzdrav_ru by Официальный канал Минздрава России, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Операция в Курганском НМИЦ травматологии и ортопедии им. Г.А. Илизарова

В таких случаях медицина прошлого предлагала инвалидность. Современная доказательная травматология выбирает сложную инженерию человеческого тела.

Математика Илизарова: почему это всё ещё золотой стандарт

При тяжелых раздроблении костей классический гипс бесполезен. Врачи НИИТО применили аппарат Илизарова — конструкцию, которая жестко фиксирует обломки, но оставляет суставы подвижными. Это критически важно для профилактики контрактур: если колено не будет работать во время сращения, оно "заржавеет" навсегда.

"Методика фиксации, которую мы внедрили, сохраняет мобильность коленного сустава. Это минимизирует риски долгосрочных осложнений и позволяет пациенту быстрее вернуться к физиологической нагрузке", — объяснил в беседе с Pravda. Ru врач травматолог-ортопед Анна Кузнецова.

Хирургическая логика проста: чем быстрее восстановится кровоток и движение, тем ниже вероятность остеомиелита и ложных суставов. В институте проводят 15 тысяч подобных вмешательств ежегодно, превращая биомеханику в точную науку.

Метод фиксации Результат для реабилитации
Внутренний остеосинтез (пластины) Требует стабильного состояния мягких тканей, высокий риск инфекции при открытых ранах.
Аппарат внешней фиксации Позволяет работать с тяжелыми повреждениями тканей и немедленно начинать разминку суставов.

Цифровой мозг в операционной: зачем хирургу нейросеть

На Сибирском ортопедическом форуме врачи подтвердили тренд: интуиция хирурга теперь подкрепляется расчетами искусственного интеллекта. Цифра помогает планировать траекторию сверления и установки имплантов с точностью до миллиметра. Это не "модное дополнение", а страховка от человеческой ошибки.

"Искусственный интеллект — это не замена врачу, а мощный навигатор. Он превентивно подсвечивает риски, о которых хирург может не догадываться в моменте, и предлагает альтернативные сценарии", — отметил в беседе с Pravda. Ru врач-онколог Владимир Капустин.

Внедрение машинного зрения в ортопедию позволяет сократить время операции и наркозную нагрузку. Для сложных случаев, таких как опухоли позвоночника или тяжелый скрининг патологий, это становится решающим фактором выживаемости.

Боевая травма и медицина будущего

Лечение и реабилитация после боевых действий сегодня формируют передовые протоколы. Российские специалисты накапливают уникальный опыт работы с минно-взрывными ранениями, сочетая реконструктивную пластику и современные методы остеосинтеза. Эти знания затем переносятся в гражданскую практику.

"Мы обладаем компетенциями, которым нет аналогов в мире. Важно систематизировать этот опыт, чтобы инновационные подходы работали на каждого пациента, вне зависимости от сложности повреждения", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru клинический фармаколог Алексей Рябцев.

Система не просто чинит кости — она пересобирает человека. Даже во время форумов операционные не пустуют: в НИИТО идет конвейер высокотехнологичной помощи, от замены тазобедренных суставов имплантами до сложнейших нейрохирургических манипуляций. Доступность таких операций по квотам — базис реальной, а не декларируемой медицины.

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Важно: Информация носит ознакомительный характер. Никакой искусственный интеллект не заменит визит к живому врачу. Не занимайтесь самолечением.

Экспертная проверка: врач-терапевт Анна Кузнецова, врач-онколог Владимир Капустин, клинический фармаколог Алексей Рябцев
Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
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