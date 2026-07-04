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Курортный сезон на Кубани зашел в тупик: привычные стратегии отельеров привели к масштабным потерям

Россия » Юг » Краснодар

Туристический рынок Краснодарского края в июне 2026 года столкнулся с резким охлаждением. Число бронирований в отелях региона просело на 24% относительно прошлого года.

Лестница к морю в Супсехе
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Лестница к морю в Супсехе

На фоне общероссийского снижения спроса в 16% показатели Кубани выглядят тревожно. При этом отельеры не спешат снижать стоимость размещения: средний чек за номер упал всего на 1%, тогда как уровень отмен броней взлетел до 45%.

География падения: Сочи против Геленджика

Ситуация на побережье напоминает лоскутное одеяло. Сильнее всего лихорадит Сочи, где рынок проходит через жесткую коррекцию цен из-за избыточных ожиданий бизнеса. Геленджик, напротив, держит удар. В высоком ценовом сегменте города спада практически нет — обеспеченная аудитория сохраняет верность направлению, игнорируя рыночные колебания.

Интересно, что бюджетная Анапа не стала "спасательным кругом" для массового туриста. Переток отдыхающих туда минимален. Путешественники скорее готовы полностью отказаться от поездки или сократить её длительность, чем менять привычный сервис на более скромные варианты.

"Тарифы на проживание в ряде городов-курортов неоправданно завышены. Вкупе с подорожавшими авиабилетами это делает отдых для многих экономически бессмысленным. Спрос сейчас медленно мигрирует в сторону отелей 'три звезды' и ниже", — объяснил в беседе с Pravda. Ru специалист по недвижимости и рынку жилья в регионах Артур Волков.

Топливный фильтр и логистические петли

Дефицит бензина на АЗС в Краснодаре и Новороссийске, где в пик сезона работало меньше половины станций, изменил поведение автотуристов. Люди не аннулировали поездки массово, но пересмотрели тактику поведения. Вместо активных разъездов по достопримечательностям отдыхающие предпочитают "оседлый" формат, экономя топливо для обратного пути домой.

Параметр сезона Текущая ситуация
Спрос на отели Снижение на 24%
Отказы от брони Рост до 45%
Цена номера Стабильна (-1%)

Экскурсии также ушли в "пешеходный режим" или переориентировались на локальные объекты в шаговой доступности. Для перемещения внутри курортных зон стали активнее использовать гольф-кары и электрический транспорт, не зависящий от ситуации на заправках.

Ценовая оборона и новые форматы

Отельеры сознательно отказываются от демпинга, несмотря на пустеющие номера. Логика проста: резкое снижение цены ударит по рентабельности и заставит экономить на персонале и качестве еды, что окончательно добьет репутацию объекта. К тому же лояльные правила отмены бронирований без штрафов превратили гостиничный бизнес в заложника изменчивого настроения туристов.

"Региональным бюджетам сейчас непросто, так как доходы от туризма — критическая статья. Инвесторы вложили 1,5 трлн рублей в 200 новых отелей, и затяжной кризис спроса может заморозить эти проекты", — подчеркнул в разговоре с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Будущее рынка эксперты видят в максимальной автономности. Комплексы с собственными пляжами, медициной и детской инфраструктурой меньше зависят от транспортных коллапсов в городах. Также набирает моду формат сервисных апартаментов, где часть номеров продается частникам — это дает девелоперу финансовую подушку еще на стадии стройки.

Ответы на популярные вопросы

Почему не дешевеют отели при низком спросе?

Бизнес боится деградации сервиса. Снижение цены вынудит сокращать расходы на уборку, охрану и завтраки, что в долгосрочной перспективе приведет к потере звездности и клиентов.

Как топливный кризис повлиял на отпуск?

Многие сменили автомобиль на поезд. Те, кто приехал на машине, стараются лишний раз не выезжать за пределы отеля, из-за чего пострадали удаленные экскурсионные объекты.

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Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, корреспондент Правды.Ру
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