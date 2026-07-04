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Власти Новороссийска опубликовали список пляжей, опасных для купания

Россия » Юг » Краснодар

Новороссийск — это не только порт и крейсер "Михаил Кутузов". Это место, где море способно пережевать и выплюнуть человека, если тот решит поиграть в первооткрывателя. На общегородском собрании власти озвучили "черный список" локаций, где вместо загара можно получить путевку в реанимацию или хуже.

27-летний танцор капоэйры
Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
27-летний танцор капоэйры

Морская пучина не прощает самодеятельности, особенно там, где дно напоминает склад металлолома.

Остров смерти: донные течения и ледяная вода

Остров Суджук манит авантюристов как магнит. Кажется — вот он, рукой подать. Люди пускаются вброд по косе, не понимая, что заходят в ловушку. Температура воды здесь резко падает до 13 градусов, а мощные донные течения работают как пылесос. За последние годы Суджук собрал жатву в десятки жизней. Трагедии не щадят никого.

"Больше всего меня удивил случай, когда на остров решила пройтись бабушка с двумя внуками. В результате ни пожилой женщины в живых, ни детей. Оно того стоило?" — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru эксперт по туристической безопасности Роман Ларин.

Стихия здесь коварна. Даже если вы отличный пловец, судорога от ледяной воды и рывок течения лишают шансов. Остров — это не зона отдыха, это памятник человеческой беспечности.

Железные капканы: рыбзавод и БТОФ

Второе место в антирейтинге — пляж напротив бывшего рыбзавода. Визуально это декорации к постапокалипсису. Из воды торчат ржавые рельсы, швеллеры и острые прутья. Старый причал гниет десятилетиями, превращая дно в минное поле. Прыжок в воду здесь — лотерея, где на кону целостность костей и кожных покровов.

Локация Основная опасность
Остров Суджук Тягуны, ледяная вода, риск утопления
Район рыбзавода Арматура, ржавое железо, травмы головы
Район БТОФ Сильные течения, техногенный мусор на дне

В Восточном районе города, возле Базы технического обслуживания флота (БТОФ), ситуация не лучше. Вода кажется прозрачной из-за сильного течения, но это иллюзия безопасности. Дно усыпано острым железом. Это промышленная зона, а не курорт.

"Смертельных случаев на моей памяти тут было немного, а вот рассеченных голов, серьезных травм рук, ног и других частей тела — бессчетное количество", — объяснил в беседе с Pravda. Ru менеджер по внутреннему туризму Антон Громов.

Рекреация vs Пляж: в чем подвох?

Многие путают зону отдыха и зону купания. Постановление №2063 от 20.04.2026 четко разграничивает эти понятия. Рекреационная зона — это прогулки, спорт, созерцание моря. Но заходить в воду там запрещено. Причина прозаична — ливнеотводные коллекторы. Вся грязь с городских улиц после дождя устремляется именно туда.

В список "только для прогулок" попали "Дельфин", "Матрос", "Нептун", "Кристалл", "Мысхако" и другие популярные точки. Купаясь здесь, вы добровольно принимаете ванну из коктейля бактерий и городского стока.

"Купание в несанкционированных местах — это всегда риск не только травм, но и инфекций. Ливневки — главный враг чистой кожи", — отметил в беседе с Pravda. Ru туроператор Максим Ланин.

Где купаться: белый список Новороссийска

Для тех, кто хочет освежиться без риска для жизни, власти подготовили список проверенных пляжей. Здесь дно обследовано водолазами, дежурят спасатели и нет ржавых рельсов.

В список разрешенных вошли: Центральный пляж, "Русское море", "Суджукская коса" (не путать с самим островом), "Алексино", а также загородные зоны "Широкая Балка", "Южная Озереевка", "Дюрсо" и "Абрау 1". Если вашего любимого "дикого" места нет в этом перечне — вы плаваете на свой страх и риск.

Ответы на вопросы о пляжном отдыхе в Новороссийске

Можно ли переплыть на остров Суджук, если я профессиональный пловец?

Нет. Сильные донные течения (тягуны) и резкий перепад температур могут парализовать даже подготовленного атлета. Это зона смертельного риска.

Почему нельзя купаться в рекреационных зонах, если там чистая вода?

Чистота воды обманчива. Там расположены выходы ливневых коллекторов. Кроме того, дно в таких местах не проходит ежегодную очистку от опасного мусора.

Где самое чистое море в окрестностях Новороссийска?

Традиционно лидерами считаются пляжи Широкой Балки и Дюрсо, так как они находятся в открытом море вдали от порта и промышленных зон.

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Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
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