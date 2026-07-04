На Сахалине успешно протестировали регулярное авиасообщение с помощью беспилотных аппаратов

Над проливом Невельского снова пахнет не только солью, но и техническим прорывом. Дрон ZALA T-20 переписал правила игры в островном небе, пролетев 420 километров от Кунашира до Сахалина. Пять часов в пути, и все это — в общем потоке с обычными вертолетами и самолетами.

Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Unmanned_aerial_vehicles_in_Israeli_military_service,_August_2022_VIII.jpg by DF Spokesperson's Unit Дрон

Пока в столицах обсуждают теорию, здесь, на краю света, "беспилотная скрепа" уже вовсю режет облака.

Техника против тумана

Главная фишка этого рейса — не в самой "железке", а в мозгах. Аппарат шел через "Геокосмос". Это наша навигационная броня, которой плевать на капризы GPS или попытки заглушить сигнал. Система видит своих и чужих, позволяя диспетчерам спать спокойно, пока дрон маневрирует между сопками. Связь держали через "ЭРА-ГЛОНАСС" — сигнал не пропал ни на секунду, даже когда под крылом была только холодная вода.

Для понимания масштаба: прошлый рекорд был вчетверо скромнее. Тогда аппарат "Аврора — БАС" прошел сотню километров от Охи до Николаевска-на-Амуре. Нынешний рывок — это уже серьезная заявка на полную перекройку логистики между островами и материком. Прули на дорогах, дроны в небе — такая вот дальневосточная реальность.

"Беспилотные технологии для России с ее огромными территориями и сложной логистикой — это стратегический приоритет. Мы уже видим, как они меняют экономику. С 2020 года на островах реализовано более 75 сценариев применения БПЛА", — подчеркнул региональный экономист Валерий Козлов.

Сахалинский полигон

Острова стали лабораторией не от хорошей жизни. Доставка грузов здесь всегда была похожа на лотерею с тайфунами. Беспилотники — это попытка обмануть погоду и цены. Проект реализовал альянс ZALA и "Аврора — БАС". Местные власти открыто говорят: то, что обкатывают на Сахалине, завтра станет стандартом для всей страны. Карнавала, может, и не будет, а вот стабильная авиапочта дронами — вполне.

Параметр полета Характеристики Дистанция 420 км Время в воздухе 5 часов Аппарат ZALA T-20

Взгляд изнутри

Специалисты по инфраструктуре уверены: такие перелеты снимают транспортную блокаду с отдаленных поселков. Если раньше любая "засылка" ждала оказии или вертолета, то теперь дрон может уйти в туман и вернуться с результатом.

"Успех этого перелета открывает возможности для создания регулярных маршрутов в отдаленные населенные пункты, где дорожная сеть либо в плачевном состоянии, либо отсутствует вовсе", — отметила в беседе с Pravda. Ru эксперт Ольга Морозова.

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