Над проливом Невельского снова пахнет не только солью, но и техническим прорывом. Дрон ZALA T-20 переписал правила игры в островном небе, пролетев 420 километров от Кунашира до Сахалина. Пять часов в пути, и все это — в общем потоке с обычными вертолетами и самолетами.
Пока в столицах обсуждают теорию, здесь, на краю света, "беспилотная скрепа" уже вовсю режет облака.
Главная фишка этого рейса — не в самой "железке", а в мозгах. Аппарат шел через "Геокосмос". Это наша навигационная броня, которой плевать на капризы GPS или попытки заглушить сигнал. Система видит своих и чужих, позволяя диспетчерам спать спокойно, пока дрон маневрирует между сопками. Связь держали через "ЭРА-ГЛОНАСС" — сигнал не пропал ни на секунду, даже когда под крылом была только холодная вода.
Для понимания масштаба: прошлый рекорд был вчетверо скромнее. Тогда аппарат "Аврора — БАС" прошел сотню километров от Охи до Николаевска-на-Амуре. Нынешний рывок — это уже серьезная заявка на полную перекройку логистики между островами и материком. Прули на дорогах, дроны в небе — такая вот дальневосточная реальность.
"Беспилотные технологии для России с ее огромными территориями и сложной логистикой — это стратегический приоритет. Мы уже видим, как они меняют экономику. С 2020 года на островах реализовано более 75 сценариев применения БПЛА", — подчеркнул региональный экономист Валерий Козлов.
Острова стали лабораторией не от хорошей жизни. Доставка грузов здесь всегда была похожа на лотерею с тайфунами. Беспилотники — это попытка обмануть погоду и цены. Проект реализовал альянс ZALA и "Аврора — БАС". Местные власти открыто говорят: то, что обкатывают на Сахалине, завтра станет стандартом для всей страны. Карнавала, может, и не будет, а вот стабильная авиапочта дронами — вполне.
|Параметр полета
|Характеристики
|Дистанция
|420 км
|Время в воздухе
|5 часов
|Аппарат
|ZALA T-20
Специалисты по инфраструктуре уверены: такие перелеты снимают транспортную блокаду с отдаленных поселков. Если раньше любая "засылка" ждала оказии или вертолета, то теперь дрон может уйти в туман и вернуться с результатом.
"Успех этого перелета открывает возможности для создания регулярных маршрутов в отдаленные населенные пункты, где дорожная сеть либо в плачевном состоянии, либо отсутствует вовсе", — отметила в беседе с Pravda. Ru эксперт Ольга Морозова.
В стратегическом проливе между Германией и Данией развернулось противостояние военного корабля и береговой охраны, закончившееся резким изменением курса.