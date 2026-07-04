Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Святой престол против Брюсселя: Рим и София заблокировали санкции против Патриарха Кирилла
Забытый архив в глубине пещеры: находка в Бразилии обнажила пугающую правду о будущем планеты
Нет смысла опускать в погреб: бархатный облепиховый джем съедается в одно мгновенье
Ужас в гостиничном номере: певец Шура обнаружил под диваном посиневшее тело поклонницы
Власти Новороссийска опубликовали список пляжей, опасных для купания
Терпение лопнуло: Дональд Туск больше не хочет кормить киевский режим за счет поляков
Голливудская корона окончательно пошатнулась: топ лучших картин возглавила драма из Канады
Счета за капремонт оказались вне закона при определенных условиях: изменения затронули тысячи квартир
Топливные ценники на заправках страны: жесткий прогноз на лето

Аграрии Приморья снизили отпускные цены на кабачки и капусту для местных потребителей

Россия » Дальний Восток » Владивосток

В Приморье стартовал сезон раннего урожая: на прилавки супермаркетов и в кузова фермерских микроавтобусов начали отгружать свежие овощи. Аграрии из Партизанского, Октябрьского и Уссурийского районов уже вышли в поля, обеспечив регион доступным провиантом.

30-летняя помощница семьи несет ящик с капустой
Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
30-летняя помощница семьи несет ящик с капустой

Пока москвичи привыкают к столичным ценникам, у нас в сопках кабачок и капуста стоят дешевле литра бензина.

Почем урожай для народа

Цены на продукцию местных фермеров заставляют вспомнить о сытых временах. Килограмм свежих кабачков или капусты обойдется всего в 30 рублей. Свёклу отдают по 50 рублей за кило, а картофель и разнообразная зелень — "чилимка", укроп и прочие радости — реализуются по специальным социальным тарифам. Это экологически чистый продукт прямо "за речкой", только с нашей стороны границы.

"Партизанские фермеры уже вовсю поставляют свежую продукцию в крупные торговые сети и специализированные магазины. Цены в 30-50 рублей за килограмм базовых овощей позволяют удерживать продовольственную инфляцию в узде", — отметил в беседе с Pravda. Ru аграрный эксперт Виктор Смирнов.

География и спецмаркировка

Для тех, кто привык ориентироваться в городском пространстве по сопкам и бухтам, власти подготовили навигацию и в магазинах. Чтобы не переплачивать, стоит искать специальные цветные ценники. Основной объем поставок сейчас идет из Партизанского района, где сбор ранних культур в самом разгаре.

Овощ Цена за кг (руб.)
Капуста / Кабачки 30
Свёкла 50
Картофель Социальная цена

Продукция доступна в рамках региональных программ "Приморское — лучшее!" и "Доступное Приморье". Это своего рода страховка от штормов на глобальном рынке: пока "прули" везут запчасти из Японии, наши поля обеспечивают базовый рацион без лишних наценок.

Читайте также

Экспертная проверка: аграрный эксперт Виктор Смирнов
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Корейский метод ухода за стопами: как за 15 минут вернуть пяткам младенческую мягкость
Красота и стиль
Корейский метод ухода за стопами: как за 15 минут вернуть пяткам младенческую мягкость
Немцам указали на дверь: боевой корабль России хладнокровно отогнал патруль от танкера
Мир. Новости мира
Немцам указали на дверь: боевой корабль России хладнокровно отогнал патруль от танкера
Польша экстренно рвёт связи с Украиной совсем не по причине исторических разногласий
Военные новости
Польша экстренно рвёт связи с Украиной совсем не по причине исторических разногласий
Популярное
Немцам указали на дверь: боевой корабль России хладнокровно отогнал патруль от танкера

В стратегическом проливе между Германией и Данией развернулось противостояние военного корабля и береговой охраны, закончившееся резким изменением курса.

Немцам указали на дверь: боевой корабль России хладнокровно отогнал патруль от танкера
Польша экстренно рвёт связи с Украиной совсем не по причине исторических разногласий
Польша экстренно рвёт связи с Украиной совсем не по причине исторических разногласий
Звенящая тишина вместо мира: Москва полностью сломала хитрый сценарий Трампа по Украине
Наглость зашкаливает: власти Парижа нашли абсурдного виновника в невыносимой жаре в Европе
Польша экстренно рвёт связи с Украиной совсем не по причине исторических разногласий Любовь Степушова Опасный секрет в Балтийском море: правда о диверсии развалила бы всю коалицию Запада Юрий Бочаров Творцы напуганы зря: легендарный режиссер предсказал финал противостояния человека и нейросетей Анжела Якубовская
Мы вам не колония: в Праге разразился громкий скандал из-за наглых ультиматумов Белого дома
Тегеран шлет Вашингтон подальше: Иран отверг рекордную сделку США на сто миллиардов долларов
Крушение официальной версии по подрыву Северных потоков грозит Берлину катастрофой
Крушение официальной версии по подрыву Северных потоков грозит Берлину катастрофой
Последние материалы
Забытый архив в глубине пещеры: находка в Бразилии обнажила пугающую правду о будущем планеты
Нет смысла опускать в погреб: бархатный облепиховый джем съедается в одно мгновенье
Ужас в гостиничном номере: певец Шура обнаружил под диваном посиневшее тело поклонницы
Власти Новороссийска опубликовали список пляжей, опасных для купания
Терпение лопнуло: Дональд Туск больше не хочет кормить киевский режим за счет поляков
Голливудская корона окончательно пошатнулась: топ лучших картин возглавила драма из Канады
Счета за капремонт оказались вне закона при определенных условиях: изменения затронули тысячи квартир
Топливные ценники на заправках страны: жесткий прогноз на лето
Аграрии Приморья снизили отпускные цены на кабачки и капусту для местных потребителей
Тихий океан на вес золота: реальные затраты на Дальний Восток заставляют пересмотреть маршруты
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.