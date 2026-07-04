Аграрии Приморья снизили отпускные цены на кабачки и капусту для местных потребителей

В Приморье стартовал сезон раннего урожая: на прилавки супермаркетов и в кузова фермерских микроавтобусов начали отгружать свежие овощи. Аграрии из Партизанского, Октябрьского и Уссурийского районов уже вышли в поля, обеспечив регион доступным провиантом.

Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use 30-летняя помощница семьи несет ящик с капустой

Пока москвичи привыкают к столичным ценникам, у нас в сопках кабачок и капуста стоят дешевле литра бензина.

Почем урожай для народа

Цены на продукцию местных фермеров заставляют вспомнить о сытых временах. Килограмм свежих кабачков или капусты обойдется всего в 30 рублей. Свёклу отдают по 50 рублей за кило, а картофель и разнообразная зелень — "чилимка", укроп и прочие радости — реализуются по специальным социальным тарифам. Это экологически чистый продукт прямо "за речкой", только с нашей стороны границы.

"Партизанские фермеры уже вовсю поставляют свежую продукцию в крупные торговые сети и специализированные магазины. Цены в 30-50 рублей за килограмм базовых овощей позволяют удерживать продовольственную инфляцию в узде", — отметил в беседе с Pravda. Ru аграрный эксперт Виктор Смирнов.

География и спецмаркировка

Для тех, кто привык ориентироваться в городском пространстве по сопкам и бухтам, власти подготовили навигацию и в магазинах. Чтобы не переплачивать, стоит искать специальные цветные ценники. Основной объем поставок сейчас идет из Партизанского района, где сбор ранних культур в самом разгаре.

Овощ Цена за кг (руб.) Капуста / Кабачки 30 Свёкла 50 Картофель Социальная цена

Продукция доступна в рамках региональных программ "Приморское — лучшее!" и "Доступное Приморье". Это своего рода страховка от штормов на глобальном рынке: пока "прули" везут запчасти из Японии, наши поля обеспечивают базовый рацион без лишних наценок.

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