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Калининградская область переходит на особый режим распределения горючего из-за ажиотажного спроса

Россия » Северо-Запад » Калининград

Калининградская область переходит на "ручное управление" топливным рынком. Чтобы избежать пустых баков у спецслужб и срывов в логистике, власти региона вводят особый контроль за распределением горючего. На круглом столе "Единой России" представители правительства и отраслевых союзов обсудили, как не допустить остановки автобусов и дефицита продуктов на полках.

Очередь людей с канистрами на заправке
Фото: Pravda.Ru by Петр Ермилин is licensed under Все права защищены
Очередь людей с канистрами на заправке

Логика ограничений: почему баки пустеют быстрее

Запасов топлива в эксклаве достаточно для покрытия среднемесячных нужд, однако ажиотажный спрос спутал карты поставщикам. Если раньше типичный водитель заправлялся "на тысячу", то теперь каждый стремится залить полный бак.

По данным властей, это привело к росту отпуска горючего на АЗС в 2,5 раза. Ресурс, рассчитанный на две недели, "вымывается" из резервуаров за пять-семь дней.

"Мы видим план отгрузок и можем прогнозировать объёмы, но при таком потреблении регион рисковал не дождаться очередного танкера или парома. Ограничения необходимы, чтобы выровнять график поставок и потребления", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Основная нагрузка легла на логистическую цепочку. Проблема не в отсутствии бензина в регионе, а в дефиците бензовозов, которые не успевают своевременно пополнять емкости на заправках. Часть компаний уже перебрасывает дополнительную технику в область, чтобы "расшить" это узкое место.

Приоритеты: скорая помощь и общественный транспорт

Службы жизнеобеспечения работают в штатном режиме. Станция скорой помощи в Калининграде потребляет около 40 тонн бензина и 70 тонн дизеля в месяц. По действующим контрактам с сетью "Балтнефть" медики заправляются без очередей и лимитов. В аналогичном режиме работают правоохранительные органы и аварийные бригады.

Сложнее ситуация у пассажирских перевозчиков. Из-за изменения схем снабжения автобусы вынуждены стоять в общих очередях на АЗС, что сбивает графики и нарушает режим труда водителей. Для решения проблемы планируется выделить отдельные точки заправки или утвердить график "зеленого коридора", чтобы общественный транспорт не конкурировал с частниками.

"Транспортная навигация региона требует четкого ритма. Если заправка автобуса занимает часы вместо минут, страдает вся городская логистика. Решение с выделенными станциями для муниципальных контрактов — это необходимый предохранитель для системы", — объяснила специалист по инфраструктуре Ольга Морозова.

Аграрный сектор и продуктовый ритейл

Для сельского хозяйства июль и август — пиковые месяцы. Уборочная кампания требует около 5 тысяч тонн дизтоплива ежемесячно. На текущий момент договора на поставки закрыты, но физическое наличие горючего будет зависеть от четкости работы паромной переправы и танкерного флота. Рассматривается вариант заправки аграриев по специальным спискам Минсельхоза в ночное или утреннее время.

Отрасль Режим обеспечения
Медицина и ЧС Без ограничений по госконтрактам
Сельское хозяйство Заправка по спискам через Минсельхоз
Ритейл (продукты) Приоритетный доступ для перевозчиков соцтоваров

Особое внимание уделено подвозу продуктов. Перебои в снабжении распределительных центров могут спровоцировать вторичный ажиотаж уже в магазинах. Депутаты предлагают жестко контролировать логистику 26 категорий социально значимых товаров, чтобы трудности на заправках не отразились на "синих ценниках" и доступности еды для населения.

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Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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