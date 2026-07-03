Тяжелый ручной труд уходит в прошлое: Самарские аграрии полностью сменили тактику полевых работ

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Россия » Поволжье » Самара

Экономика Самарской области переходит к фазе интенсивного технологического обновления АПК. В регионе запустили испытания автономных роботизированных систем, способных полностью исключить человеческий фактор в критических узлах производства.

Рабочий с пультом управления на современном автомобильном конвейере
Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Рабочий с пультом управления на современном автомобильном конвейере

На базе НИИ "Жигулевские сады" аграриям представили беспилотный опрыскиватель — платформу, которая превращает традиционное садоводство в высокотехнологичный конвейер. Это не просто замена трактора, а инструмент сокращения издержек и цифрового контроля над ресурсами.

Логика автономности: как лидеры экономят бюджет

Представленный агрегат работает на гусеничном ходу и питается от дизель-генераторной установки. Гибридная схема привода резано снижает потребление топлива по сравнению с классической техникой. Робот ориентируется на местности через систему лазерных дальномеров (лидаров) и GPS.

Точность позиционирования исключает "проплешины" при обработке и повторные проходы. Машина видит границы междурядий и автоматически отключает форсунки при разворотах. Это прямой путь к оптимизации затрат на агрохимикаты.

"Буквально 3-4 года назад такие системы казались экзотикой из интернета. Сейчас комплекс замещает базовые процессы. Мы ждем, когда камеры научатся мониторить болезни листьев и прогнозировать урожай в реальном времени", — отметил в беседе с Pravda. Ru главный агроном садоводческого хозяйства Владислав Ханов.

Переход на беспилотники продиктован не модой, а расчетом. Опрыскивание — агрессивная среда. Вывод человека из зоны распыления ядохимикатов снимает риски профессиональных заболеваний и сокращает расходы на охрану труда.

Один оператор с планшетом способен дирижировать звеном из четырех роботов. Эффективность администрирования процессов возрастает кратно, а прозрачность каждой операции фиксируется в цифровом следе.

Господдержка и инвестиционный климат в АПК

Роботизация требует капитальных вложений. Для их стимулирования правительство региона выстроило архитектуру субсидий. Бюджет берет на себя значительную часть финансовой нагрузки, снижая срок окупаемости инноваций. Это осознанная политика по защите продовольственного суверенитета через технологическое превосходство.

Направление поддержки Размер возмещения затрат
Системы точного земледелия и БАС 40%
Оборудование для доения и первичной переработки 50%
Сельхозтехника и оборудование для мелиорации от 10% до 30%
Ремонт существующих мощностей 20%

Лимит господдержки на одного получателя установлен на уровне 20 млн рублей в год. Такая планка позволяет даже средним хозяйствам интегрировать ИИ в свои цепочки. Технологии уже обкатаны в южных регионах — Крыму и Краснодарском крае. Самарская область теперь масштабирует этот опыт на Поволжье.

"Роботизация прямо влияет на устойчивость региона. Наша цель как регуляторов — сохранять меры поддержки, чтобы бизнес уверенно закупал передовые разработки и обновлял фонды", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru макроэкономист Артём Логинов.

Рынок труда: от механизатора к аналитику данных

Внедрение роботов перетряхивает кадровый рынок. На смену низкоквалифицированному труду приходят специалисты, работающие с алгоритмами и массивами данных. Это естественная эволюция отрасли. Ожидается, что цифровизация позволит экономить до 30% операционных расходов за счет исключения перерасхода материалов и простоев техники.

"При внедрении таких систем важно правильно оформить лицензии на ПО и договоры сервиса. В секторе АПК любые юридические ошибки в контрактах на поставку робототехники могут обернуться арестом дорогостоящих активов", — объяснил в беседе с Pravda. Ru юрист по IT-договорам Алексей Кузнецов.

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Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
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