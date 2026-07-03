Самарастат зафиксировал снижение средней заработной платы в Самарской области

Жители Самарской области столкнулись с неприятным поворотом на финансовой дистанции. После уверенного разгона в начале года доходы населения сменили вектор. По свежим данным Самарастата, средняя начисленная зарплата в регионе по итогам апреля 2026 года опустилась до 81 497 рублей.
Если сравнивать этот показатель с мартовским пиком, когда в ведомостях значилась сумма в 83 230 рублей, просадка выглядит ощутимой. Апрельская «корзина» окладов оказалась легче мартовской почти на две тысячи рублей. При этом, если смотреть в зеркало заднего вида и сравнивать с апрелем прошлого года, формально виден рост на 8,6%, но динамика явно теряет обороты.
В зарплатном потоке региона четко выделились лидеры, которые удерживают планку на среднем уровне. В эту группу «стабильных» попали госслужащие, военные, работники складов и транспортных компаний, а также специалисты из сферы культуры и спорта. Для них чеки в 80–83 тысячи рублей остаются привычной нормой.
"Мы наблюдаем естественную коррекцию после весенней индексации во многих отраслях. Региональный бюджет сейчас работает в режиме жесткой балансировки, и такие колебания в 2–3% между месяцами — это скорее шум, чем глобальный тренд на бедность. Однако инфляционное давление может съедать этот прирост быстрее, чем статистика его фиксирует", — пояснил в беседе с Pravda.Ru региональный экономист Валерий Козлов.
Начало года для самарцев выглядело более оптимистично в плане темпов: в январе средний оклад составлял 78 782 рубля, после чего кривая резко пошла вверх. Апрельское снижение стало первым серьезным звоночком, указывающим на то, что бесконечного ралли зарплат ждать не стоит.
|Период 2026 года
|Средняя зарплата (руб.)
|Январь
|78 782
|Март
|83 230
|Апрель
|81 497
Несмотря на локальное снижение, общая траектория за первые четыре месяца года остается в плюсе: суммарный рост к аналогичному периоду 2025 года составил 11,1%. Тем не менее, для тех, чей доход привязан к коммерческому сектору, апрельский «откат» стал сигналом к более экономному расходованию ресурсов.
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