Самарастат зафиксировал снижение средней заработной платы в Самарской области

Жители Самарской области столкнулись с неприятным поворотом на финансовой дистанции. После уверенного разгона в начале года доходы населения сменили вектор. По свежим данным Самарастата, средняя начисленная зарплата в регионе по итогам апреля 2026 года опустилась до 81 497 рублей.

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Если сравнивать этот показатель с мартовским пиком, когда в ведомостях значилась сумма в 83 230 рублей, просадка выглядит ощутимой. Апрельская «корзина» окладов оказалась легче мартовской почти на две тысячи рублей. При этом, если смотреть в зеркало заднего вида и сравнивать с апрелем прошлого года, формально виден рост на 8,6%, но динамика явно теряет обороты.

В зарплатном потоке региона четко выделились лидеры, которые удерживают планку на среднем уровне. В эту группу «стабильных» попали госслужащие, военные, работники складов и транспортных компаний, а также специалисты из сферы культуры и спорта. Для них чеки в 80–83 тысячи рублей остаются привычной нормой.

"Мы наблюдаем естественную коррекцию после весенней индексации во многих отраслях. Региональный бюджет сейчас работает в режиме жесткой балансировки, и такие колебания в 2–3% между месяцами — это скорее шум, чем глобальный тренд на бедность. Однако инфляционное давление может съедать этот прирост быстрее, чем статистика его фиксирует", — пояснил в беседе с Pravda.Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Начало года для самарцев выглядело более оптимистично в плане темпов: в январе средний оклад составлял 78 782 рубля, после чего кривая резко пошла вверх. Апрельское снижение стало первым серьезным звоночком, указывающим на то, что бесконечного ралли зарплат ждать не стоит.

Период 2026 года Средняя зарплата (руб.) Январь 78 782 Март 83 230 Апрель 81 497

Несмотря на локальное снижение, общая траектория за первые четыре месяца года остается в плюсе: суммарный рост к аналогичному периоду 2025 года составил 11,1%. Тем не менее, для тех, чей доход привязан к коммерческому сектору, апрельский «откат» стал сигналом к более экономному расходованию ресурсов.

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