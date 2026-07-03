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Списки избранных на АЗС в Иркутске: как изменился привычный процесс получения бензина

Россия » Сибирь » Иркутск

В Иркутской области продолжают затягивать гайки в сфере розничной торговли топливом. Губернатор Игорь Кобзев скорректировал режим повышенной готовности, определив, кому из жителей разрешено обходить запрет на заправку в канистры. Пока регион живет в условиях жестких лимитов, АЗС превращаются в режимные объекты с усиленной охраной.

Очередь на автозаправке во время заката
Фото: Pravda.Ru by Петр Ермилин is licensed under Все права защищены
Очередь на автозаправке во время заката

Для большинства автомобилистов правила остаются суровыми: на станциях "Роснефти" в одни руки отпускают не более 50 литров, на прочих заправках — всего 30. Однако для определенных категорий сделали исключение.

Чтобы залить горючее в тару, фермерам, предприятиям пищепрома и жителям труднодоступных поселков придется сначала нанести визит в местную администрацию. Только после включения в специальные реестры, которые передадут на АЗС, заправщики расчехлят пистолеты для канистр.

"Введение таких жестких механизмов контроля — вынужденный шаг для предотвращения паралича жизнеобеспечения на удаленных территориях. В условиях дефицита важно, чтобы бензин шел на пахоту и доставку хлеба, а не оседал у перекупщиков", — объяснил в беседе с Pravda. Ru аграрный эксперт Виктор Смирнов.

Очереди под присмотром силовиков

Помимо списков "избранных", власти установили приоритетный порядок проезда к колонкам. Без очереди заправляться теперь могут пассажирские автобусы, мусоровозы, инкассаторские броневики и катафалки. Для подтверждения права на льготный проезд водителям спецтехники необходимо предъявлять документы от органов самоуправления.

Чтобы исключить конфликты в очередях и пресечь попытки заправиться сверх нормы, систему контроля планируют оцифровать. Губернатор поручил внедрить именные QR-коды для покупателей. Пока же порядок на АЗС поддерживают не только полицейские патрули, но и казачьи дружины вместе с активистами военно-патриотических клубов. Фактически заправка автомобиля в регионе перешла в формат контролируемой логистической операции.

"Ситуация оголила проблемы региональных бюджетов в части резервирования ресурсов. Муниципалитеты вынуждены вручную управлять распределением, что всегда несет риск коррупции и административного давления", — отметил региональный экономист Валерий Козлов.

Параметр Установленные правила
Лимит на АЗС "Роснефть" 50 литров на одну машину
Лимит на частных АЗС 30 литров на одну машину
Заправка в канистры Только по спискам муниципалитетов

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Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, корреспондент Правды.Ру
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