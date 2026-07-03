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Краснодарский край готовится к удару стихии с ливнями, штормовым ветром и крупным градом

Россия » Юг » Краснодар

Краснодарский край в ближайшие сутки превратится в арену борьбы температурных рекордов и опасной метеорологии. Синоптики прогнозируют резкую смену декораций: аномальное тепло, больше подходящее для разгара лета, столкнется с мощным грозовым фронтом, который несет ливни и крупный град.

Катание на сапборде по затопленной дороге
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Катание на сапборде по затопленной дороге

Атмосферная механика в субботу обещает быть жесткой. В отдельных районах края ожидаются затяжные дожди с риском локальных подтоплений. Скорость ветра при порывах увеличится до 20–25 метров в секунду, что соответствует уровню сильного шторма по шкале Бофорта. Главная угроза для аграриев и автовладельцев — крупный град, способный повредить посадки и кузовные детали машин.

"Такая ситуация характерна для периодов резкого столкновения перегретых воздушных масс с холодным фронтом. Энергия атмосферы выплескивается в виде интенсивных осадков и шквалов", — объяснил в беседе с Pravda.Ru климатолог / синоптик с фокусом на региональные аномалии Павел Лебедев.

Температурный компас: от субтропиков до горных холодов

Несмотря на дождевой заслон, регион останется в зоне влияния теплых потоков. Температурная карта Кубани на субботу выглядит так:

Зона региона Дневной диапазон (°C)
Равнинная часть края +26…31
Черноморское побережье +25…30
Юго-восточные предгорья +24…29
Высокогорные районы +15…20

В краевой столице осадки возьмут паузу до обеда. Основной удар стихии в Краснодаре придется на вторую половину дня и вечер. Температурный фон в городе останется комфортным: до +29 °C днем, при умеренном ветре до 11 метров в секунду.

"Для туристов и жителей побережья сейчас критически важно следить за оповещениями. Ливневые паводки на малых реках формируются мгновенно, превращая сухие русла в опасные потоки", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам Ирина Петрова.

Спасатели рекомендуют не испытывать судьбу: лучше отказаться от дальних поездок и прогулок вблизи рекламных щитов или деревьев. Туристам на пляжах Анапы и других курортов следует внимательно следить за штормовыми флагами.

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Экспертная проверка: климатолог / синоптик Павел Лебедев, эксперт по чрезвычайным ситуациям Ирина Петрова
Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, корреспондент Правды.Ру
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