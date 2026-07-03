Краснодарский край готовится к удару стихии с ливнями, штормовым ветром и крупным градом

Краснодарский край в ближайшие сутки превратится в арену борьбы температурных рекордов и опасной метеорологии. Синоптики прогнозируют резкую смену декораций: аномальное тепло, больше подходящее для разгара лета, столкнется с мощным грозовым фронтом, который несет ливни и крупный град.
Атмосферная механика в субботу обещает быть жесткой. В отдельных районах края ожидаются затяжные дожди с риском локальных подтоплений. Скорость ветра при порывах увеличится до 20–25 метров в секунду, что соответствует уровню сильного шторма по шкале Бофорта. Главная угроза для аграриев и автовладельцев — крупный град, способный повредить посадки и кузовные детали машин.
"Такая ситуация характерна для периодов резкого столкновения перегретых воздушных масс с холодным фронтом. Энергия атмосферы выплескивается в виде интенсивных осадков и шквалов", — объяснил в беседе с Pravda.Ru климатолог / синоптик с фокусом на региональные аномалии Павел Лебедев.
Несмотря на дождевой заслон, регион останется в зоне влияния теплых потоков. Температурная карта Кубани на субботу выглядит так:
|Зона региона
|Дневной диапазон (°C)
|Равнинная часть края
|+26…31
|Черноморское побережье
|+25…30
|Юго-восточные предгорья
|+24…29
|Высокогорные районы
|+15…20
В краевой столице осадки возьмут паузу до обеда. Основной удар стихии в Краснодаре придется на вторую половину дня и вечер. Температурный фон в городе останется комфортным: до +29 °C днем, при умеренном ветре до 11 метров в секунду.
"Для туристов и жителей побережья сейчас критически важно следить за оповещениями. Ливневые паводки на малых реках формируются мгновенно, превращая сухие русла в опасные потоки", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам Ирина Петрова.
Спасатели рекомендуют не испытывать судьбу: лучше отказаться от дальних поездок и прогулок вблизи рекламных щитов или деревьев. Туристам на пляжах Анапы и других курортов следует внимательно следить за штормовыми флагами.
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