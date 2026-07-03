Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Списки избранных на АЗС в Иркутске: как изменился привычный процесс получения бензина
Краснодарский край готовится к удару стихии с ливнями, штормовым ветром и крупным градом
Самый приятный запах не продаётся во флаконе: ежедневные мелочи меняют его сильнее духов
Интерьер против выгорания: простые лайфхаки для моментального комфорта
Машина ещё не разобрана, а счёт уже растёт: в автосервисах есть несколько уловок для лишнего ремонта
Новосибирцев обязали уничтожать борщевик и клен под угрозой крупных государственных штрафов
Холодное утро во Флориде: в 1986 года роковой просчёт превратил шаттл "Челленджер" в огненный шар
Обычная стирка только всё портит: кухонное средство вернёт серым полотенцам белизну за ночь
Ульян пришел: почему имя святого превратилось в народный праздник

Омские автосервисы захлебнулись от заказов: ситуация с горючим заставила идти на крайние меры

Россия » Сибирь » Омск

Омск охватила топливная истерия. Бензин на заправках превратился в исчезающий вид материи. Пока одни водители до седых волос стоят в очередях, надеясь выпросить каплю АИ-95, другие выбрали путь спасения через метан и пропан. Спрос на установку газобаллонного оборудования (ГБО) взлетел до небес.

Скорбная пожилая женщина держит ключи на фоне стоящего человека в очереди
Фото: Pravda.Ru by Петр Ермилин is licensed under Все права защищены
Скорбная пожилая женщина держит ключи на фоне стоящего человека в очереди

Мастерские по установке оборудования напоминают осажденные крепости. Телефоны разрываются от звонков, а запись растянулась на недели вперед. Люди готовы ставить баллоны прямо сейчас, не глядя на ценник и бюрократические круги ада.

Топливный голод и газовая терапия

Ситуация с горючим в регионе накалилась до предела. Власти официально признали: на АЗС пусто. Это не просто временный сбой, а настоящий системный тромб. В такой обстановке ГБО выглядит как спасательный круг. Главный козырь — наличие топлива.

На газовых колонках нет очередей, нет лимитов "в одни руки" и нет того уныния, которое царит на бензиновых станциях. Машина становится мультитопливным монстром: закончился газ — плесни остатки бензина и ползи дальше. Это дает водителю свободу, которой его лишили нефтяники.

"Это бред, что газ убивает мотор. Современные системы работают мягче бензина, если их ставить прямыми руками. Сейчас у нас вал заявок, люди хотят поставить ГБО "еще вчера", потому что смотреть на пустые стелы АЗС больше нет сил", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru автослесарь Денис Хромов.

Математика выживания: 28 против 110

Экономика процесса бьет под дых сторонников традиционного топлива. Когда литр бензина на некоторых точках подбирается к отметке в 110 рублей, газ за 28 кажется подарком судьбы. Даже с учетом стоимости установки, окупаемость оборудования наступает быстрее, чем вы успеете привыкнуть к запаху одоранта.

Это попытка не вылететь в трубу в эпоху, когда поездка в ближайший супермаркет начинает стоить как ужин в ресторане. Динамика установки ГБО — это прямой индикатор отчаяния автовладельцев.

Показатель Значение / Условие
Средняя цена литра газа 28 рублей
Пиковая цена бензина до 110 рублей
Стоимость установки ГБО от 55 000 рублей
Срок регистрации в ГИБДД до 2 месяцев

"Важно понимать, что установка ГБО — это внесение изменений в конструкцию. Без бумажки из автоэкспертного бюро и отметки в ГИБДД вы становитесь нарушителем. Процедура долгая, но в текущих реалиях — оправданная", — объяснил в беседе с Pravda. Ru инженер-автомеханик Михаил Лазарев.

Бюрократический лабиринт и цена вопроса

Установить баллон — это лишь полдела. Дальше начинается чиновничий квест. Нужно получить добро у экспертов, смонтировать систему, снова пройти проверку и, наконец, сдаться инспекторам Госавтоинспекции. Процесс легализации может затянуться на два месяца. В теории ездить можно сразу, на практике — всё зависит от настроения патрульного на дороге.

Цена входа в клуб "газовиков" начинается от 55 тысяч рублей, но верхнего предела нет. Сложные моторы требуют дорогих импортных форсунок и "мозгов", что уводит ценник в бесконечность.

"Схема с ГБО сейчас выглядит как единственный способ сохранить мобильность. Мы видим аномальный рост спроса. Главное — не пытаться сэкономить на "гаражных" мастерах, иначе сэкономленные деньги уйдут на ремонт прогоревших клапанов", — отметил в беседе с Pravda. Ru эксперт по техническим дефектам Андрей Киселёв.

Ответы на вопросы о переходе на ГБО

Безопасно ли устанавливать ГБО на современный автомобиль?

Да, системы 4-го и 5-го поколения полностью синхронизированы с штатным блоком управления (ECU). При правильной настройке риск повреждения двигателя минимален.

Можно ли ставить ГБО самостоятельно?

Категорически нет. Установка требует сертификации и проверки на герметичность. Самодельный монтаж сделает машину незаконной и опасной.

Как быстро окупается оборудование?

При текущей разнице цен и пробеге от 20 000 км в год система окупается за 6-8 месяцев.

Читайте также

Экспертная проверка: автослесарь Денис Хромов, инженер-автомеханик Михаил Лазарев, эксперт по безопасности Андрей Киселёв
Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Не до промысла: ученые рассказали, какая рыба заполонила водоемы Астраханской области
Архангельская область
Не до промысла: ученые рассказали, какая рыба заполонила водоемы Астраханской области
Черные кончики и желтые листья спатифиллума: как быстро спасти растение и вернуть зелень
Садоводство, цветоводство
Черные кончики и желтые листья спатифиллума: как быстро спасти растение и вернуть зелень
Угроза изоляции Крыма нарастает: найден способ навсегда обезопасить логистику региона
Как отстоять права
Угроза изоляции Крыма нарастает: найден способ навсегда обезопасить логистику региона
Популярное
Нефтяной конвейер сбавил обороты: российские НПЗ неожиданно ушли на многолетний минимум

Российская нефтепереработка столкнулась с аномальным снижением активности, а объемы первичной обработки сырья в июне обновили многолетние антирекорды отрасли.

Нефтяной конвейер сбавил обороты: российские НПЗ неожиданно ушли на многолетний минимум
Готовится нечто масштабное: четыре генерала России тайно прибыли в закрытые зоны Китая
Готовится нечто масштабное: четыре генерала России тайно прибыли в закрытые зоны Китая
Рядом с Россией поднимается новый военный кулак: страна с мирной маской копит ударную мощь
Конец эпохи подчинения в Заливе: Эр-Рияд ответил жестким отказом на требования США
Польша экстренно рвёт связи с Украиной совсем не по причине исторических разногласий Любовь Степушова Опасный секрет в Балтийском море: правда о диверсии развалила бы всю коалицию Запада Юрий Бочаров Творцы напуганы зря: легендарный режиссер предсказал финал противостояния человека и нейросетей Анжела Якубовская
Неожиданный выбор Медведева для визита в Иран заставит Запад пересмотреть прогнозы по России
Массированный обстрел Киева стал ответом на атаку по Москве баллистической ракетой
Перекупы забирают их без осмотра: 7 самых надежных авто до 1 миллиона
Перекупы забирают их без осмотра: 7 самых надежных авто до 1 миллиона
Последние материалы
Новосибирцев обязали уничтожать борщевик и клен под угрозой крупных государственных штрафов
Холодное утро во Флориде: в 1986 года роковой просчёт превратил шаттл "Челленджер" в огненный шар
Обычная стирка только всё портит: кухонное средство вернёт серым полотенцам белизну за ночь
Ульян пришел: почему имя святого превратилось в народный праздник
Воздушные, как облако: готовим легендарные сырные булочки с чесночным ароматом
Даже идеальный продукт не всегда приносит максимум пользы: всё решают его соседи по тарелке
Возвращение легенды: почему васильки стали главными звездами современного сада
Когда в СССР косметика была дефицитом: эти привычки красоты остаются актуальными и сегодня
Секрет "рассыпчатого" лука: почему ваша заморозка больше не превратится в ледяной ком
В Новосибирске тестируют износостойкий пластик для дорожной разметки на оживленных перекрестках
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.