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Новосибирцев обязали уничтожать борщевик и клен под угрозой крупных государственных штрафов

Россия » Сибирь » Новосибирск

Ваш сад — это тонко настроенный механизм. Когда в него вторгаются "чужаки", система дает сбой. Американский клен и борщевик Сосновского — это не просто сорняки, а биологические захватчики. Они меняют химию почвы, перекрывают свет и буквально выдавливают местные виды.

Красный клен и кизил в саду
Фото: Pravda.Ru by Сергей Михеев is licensed under publiс domain
Красный клен и кизил в саду

Если на вашем участке поселился клен ясенелистный, природа Сибири в опасности. А ваш кошелек — под прицелом надзорных органов.

Зеленые диверсанты: кто попал в черный список

Клен ясенелистный завезли в Россию еще в XVIII веке как декоративную диковинку. Спустя столетия он превратился в экологическое бедствие. Это дерево растет быстрее сосны и березы, захватывая пустыри и леса. Под его густой кроной царит вечный сумрак. Сеянцы традиционных сибирских деревьев там просто гибнут. Природный баланс рушится, превращая лес в непролазные кленовые джунгли.

Корневая губка на хвойных и агрессия клена привели к гибели целых сосновых полян. Без клена лес восстановился бы сам, но этот захватчик не дает шанса сеянцам сосны. Естественного возобновления леса не происходит.

Борщевик Сосновского — еще один "подарок" прошлого. Его сок под воздействием солнца вызывает тяжелейшие ожоги. Пыльца провоцирует аллергию и лихорадку. В Сибирском федеральном округе эти растения официально признаны инвазивными. Это значит, что они чужеродны и опасны. Теперь борьба с ними — не право, а обязанность владельца земли.

Штрафы за бездействие: цена лени

Закон суров к тем, кто разводит на участке джунгли. Статья 8.7 КоАП РФ четко фиксирует ответственность за невыполнение обязанностей по рекультивации и защите земель. Если проверяющие обнаружат у вас "запрещенку", придется платить.

Суммы серьезные: для обычного дачника это ощутимый удар по бюджету, для компаний — финансовая катастрофа.

"Суды не смотрят на то, 'сажали вы это или само выросло'. Ответственность за состояние земли лежит на собственнике. Штрафы для граждан доходят до 50 тысяч рублей, а юрлица могут потерять до 700 тысяч", — отметил в беседе с Pravda. Ru специалист по овощным культурам Алексей Данилов.

Категория владельца Размер штрафа (руб.)
Физические лица (дачники) 20 000 — 50 000
Юридические лица 400 000 — 700 000

Методы ликвидации: почему топор не поможет

Просто срубить американский клен или скосить борщевик — бесполезно. Это только раззадорит растения. Клен даст мощную поросль от пня, а борщевик выбросит еще больше семян из спящих почек. Умное земледелие требует радикальных мер. Химическая атака гербицидами системного действия — единственный способ выжечь проблему с корнем.

"Когда сорняк просто срезают, он восстанавливается и захватывает еще больше места. Химия打в корень. Она позволяет полностью убрать агрессора без физического надрыва спины садовода", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru эксперт по органическому земледелию Владимир Трофимов.

После уничтожения "чужаков" землю нельзя оставлять голой. Пустота — это приглашение для новых сорняков. Засадите освободившиеся участки сидератами или замульчируйте толстым слоем органики. Природа не терпит вакуума, поэтому создайте на участке плотный дерн из местных трав, который не даст агрессорам ни единого шанса на возвращение.

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Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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