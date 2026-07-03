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В Новосибирске тестируют износостойкий пластик для дорожной разметки на оживленных перекрестках

Россия » Сибирь » Новосибирск

Новосибирск превратился в испытательный полигон для дорожных технологий. Пока обычная краска смывается первым ливнем или стирается колесами в пыль за пару месяцев, городские власти решили ударить по асфальту тяжелой артиллерией.

Разметка на светофоре
Фото: https://unsplash.com by Lina Micán is licensed under Free
Разметка на светофоре

На перекрестках проспекта Дзержинского и улицы Красина появился "холодный пластик" — субстанция, которая должна выжить там, где пасуют даже танки.

Почему обычная краска — это вчерашний день

Дорожная разметка в России обычно живет не дольше, чем обещания политиков перед выборами. Но в Новосибирске решили пойти другим путем.

Местный производитель сварил состав, который маркетологи называют инновационным, а инженеры — спасением для бюджета. Этот пластик не просто лежит на дороге, он буквально вгрызается в полотно, создавая защитный панцирь над серой массой асфальта.

"Классические материалы не выдерживают постоянного истирания шипами. В прошлом году применяли этот состав экспериментально, и он показал хорошую сохранность после зимы", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru начальник участка дорожной разметки МБУ "ГЦОДД" Михаил Лазарев.

Война с шипами: выстоит ли сибирский полимер

Главный враг дорожников — не мороз, а миллионы металлических когтей. Как только сибиряки "переобуваются" в зимнюю резину, разметка превращается в лохмотья. Шипы работают как фреза, уничтожая всё на своем пути.

Новый материал заточен именно под эту мясорубку. Его структура плотнее, а сцепление с поверхностью напоминает мертвую хватку бультерьера. Экспериментальные участки на улице Фрунзе и Красина станут главной ареной этого противостояния.

Параметр Холодный пластик vs Обычная эмаль
Срок службы В 3-4 раза дольше стандартной краски
Стойкость к шипам Повышенная за счет полимерных связей
Видимость ночью Содержит световозвращающие микростеклошарики

Технология нанесения требует хирургической точности. Рабочие МБУ "Городской центр организации дорожного движения" наносят смесь вручную или спецтехникой, формируя "стоп-линии" и "зебры", которые должны сиять белизной даже после соляных ванн и реагентов. Это вопрос выживания подвески и нервных клеток водителей, которые привыкли ориентироваться в пространстве по наитию.

"Этот материал создавали с учетом сибирских климатических условий. Важно, чтобы он не терял эластичность при минус сорока, иначе он просто выкрошится из асфальта", — отметил эксперт по техническим дефектам и безопасности автомобилей Михаил Лазарев.

Большой Брат следит за износом

Чиновники больше не собираются верить отчетам на слово. Пластик осознанно наносят в зонах работы камер фотовидеофиксации. Теперь за каждой царапиной на дорожном теле будет следить объектив.

Это идеальный тест-драйв: камеры не только штрафуют за заезд за стоп-линию, но и в реальном времени показывают, как химия сопротивляется физике. Любое отслоение материала будет зафиксировано и предъявлено производителю как улика.

"Использование рубежей фиксации для контроля износа — логичный шаг. Это позволяет объективно оценить эффективность вложений без выезда комиссий на место", — объяснил в беседе с Pravda. Ru эксперт по безопасности дорожного движения Андрей Киселёв.

Ответы на вопросы о дорожной разметке

Почему нельзя покрасить все дороги этим пластиком сразу?

Материал стоит значительно дороже обычной краски и требует специфических условий нанесения. Пока бюджет города тянет только самые загруженные перекрестки и аварийные участки.

Как пластик влияет на тормозной путь?

В состав добавляют специальный кварцевый наполнитель, чтобы колеса не скользили по разметке, как по льду, когда идет дождь или снег.

Мешает ли такая разметка уборке снега?

Она выступает над уровнем асфальта на несколько миллиметров. Современные грейдеры могут задевать её ножами, но пластик рассчитан на такие механические нагрузки.

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Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
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