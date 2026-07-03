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Наследство из 30-х годов в Куйбышеве: регион запустил процесс ликвидации токсичного пятна на 36 гектарах

Россия » Сибирь » Новосибирск

Министерство природных ресурсов и экологии Новосибирской области выбрало подрядчика для подготовки к ликвидации одного из самых опасных наследств прошлого — отстойников в городе Куйбышеве. Контракт на проведение изысканий и проектирование очистки площадки подписан 3 июля 2026 года.

Мясокомбинат
Фото: Openverse by Artbandito, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/
Мясокомбинат

Речь идет о территории площадью почти 36 гектаров, которую с 30-х годов прошлого века плотно загружали отходами мясокомбинат и совхоз "Мирный". За десятилетия работы здесь скопилось более 1,5 млн кубометров органики, включая жидкую фракцию навоза. Сегодня предприятия-авторы этой "бомбы" замедленного действия ликвидированы, а следить за состоянием котлованов с черной жижей приходится региональным властям.

"Объект входит в топ-50 самых критических точек накопленного вреда в России. Его индекс опасности составляет 5,6 балла. Это означает, что бездействие может привести к экологическому сбою на всей прилегающей территории, поэтому федеральный центр настаивает на первоочередных мерах", — объяснил в беседе с Pravda. Ru эколог Игорь Степанов.

Тройная преграда: что скрывают котлованы

Площадка разделена на три сектора, состояние которых наглядно демонстрирует стадии деградации природы. Первый котлован практически до краев залит черной жидкостью, второй зарос частично, а третий уже полностью скрыт под слоем травянистой растительности. Проблема в том, что точных данных об устройстве этих "бассейнов" и герметичности их дна нет — исторические и архивные сведения отсутствуют.

Исполнителем работ стало екатеринбургское ООО "Сити Билдинг". Компания, несмотря на скромный штат в три сотрудника, является тяжеловесом в мире госзаказа: за прошлый год ее выручка выросла на 55%, достигнув 1,8 млрд рублей. В портфеле организации уже значатся 358 госконтрактов на внушительные 16 млрд рублей.

Этап работ Сроки и стоимость
Инженерные изыскания До 30 октября 2026 года
Проект ликвидации и экспертиза До 30 июня 2027 года
Итоговая цена контракта 31 млн рублей

Подрядчику предстоит не только провести детальное обследование грунтов и воды, но и защитить проект в Росприроднадзоре. Главная цель — получить документ, который позволит раз и навсегда избавить Куйбышевский район от амбре и рисков заражения почвы. Пока же проектные работы — это лишь первый шаг в долгой очистке территории от накопленного десятилетиями мусора.

"Такие площадки требуют не просто засыпки, а полноценной рекультивации с учетом биохимических процессов внутри органических пластов. Финансирование проектирования на уровне 31 млн рублей подтверждает сложность задачи: здесь нельзя ошибиться с расчетами на этапе государственной экологической экспертизы", — подчеркнул специалист по инфраструктуре Ольга Морозова.

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Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, корреспондент Правды.Ру
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