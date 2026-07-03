Краснодарские врачи зафиксировали тревожную тенденцию: беспечность поставила под удар здоровье

Статистика онкоцентра в Краснодаре выкатила свежие цифры за первое полугодие 2026 года. На Кубани нашли 15 177 новых случаев злокачественных опухолей. Это на 151 пациента больше, чем годом ранее. Но вместо паники врачи фиксируют сдержанный оптимизм: доля выявления рака на ранних стадиях (1-й и 2-й) доползла до 64%. Год назад было 63%.

Фото: commons.wikimedia.org by Michael Goodyear, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ лучевая терапия

В переводе с медицинского на русский: шестерых из десяти пациентов "поймали" на этапе, когда современная медицина еще может эффективно резать, облучать и лечить, а не просто констатировать фиаско.

Анатомия цифр: кто в зоне риска

Рост абсолютных показателей — это не эпидемия, а результат того, что людей начали активнее "просеивать" через сито диспансеризации. Чем шире охват осмотрами, тем больше находок. На Кубани сформировалась своя "тройка антилидеров".

Первое место держит рак кожи — 15,3% (почти 2,4 тыс. случаев). Южное солнце не щадит любителей загара без SPF, превращая меланому в региональную проблему номер один. В затылок дышит рак молочной железы (12,2%), а замыкает список рак предстательной железы (9,9%).

"Рак кожи на Кубани — это классика жанра. Многие до сих пор игнорируют родинки, которые меняют цвет или форму, списывая всё на возраст. Важно понимать: кожа — самый доступный орган для осмотра, и здесь ранняя диагностика должна быть близка к 100%, если человек хотя бы раз в год доходит до дерматолога", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru врач-онколог Владимир Капустин.

Скрининг или лотерея: как ищут патологии

Система медосмотров на Кубани сейчас заточена под конкретные возрастные таргеты. Женщинам после 40 лет бетонируют график маммографии и цитологических тестов.

Мужчинам от 45 до 64 лет настойчиво предлагают ПСА-тесты. Оба пола в возрасте 40-75 лет обязаны сдавать анализы на скрытую кровь — это единственный адекватный способ заметить колоректальный рак симптомы которого на ранних стадиях не проявляются вовсе. Если ждать боли или резкой потери веса, время будет упущено.

Диагноз Доля в структуре заболеваемости (%) Рак кожи 15,3% Рак молочной железы 12,2% Рак предстательной железы 9,9%

Медицина не терпит магического мышления. Если липидный профиль диспансеризация и базовые тесты игнорируются годами, никакие "чудо-добавки" не помогут. Даже если ученые находят, что креатин при онкологии может усиливать иммунный ответ, это не значит, что им можно заменить визит к врачу. Скрининг — это не поиск болезни, а страховка жизни, которую нужно продлевать ежегодно.

"Диспансеризация — это не формальный сбор бумажек. Это единственный способ засечь немые патологии щитовидной железы, кишечника или легких. Мы часто видим пациентов, которые приходят с запущенным процессом, хотя год назад простая флюорография или анализ могли спасти ситуацию", — объяснила в беседе с Pravda. Ru врач-терапевт Анна Кузнецова.

Важно помнить, что образ жизни вносит свои коррективы. Факторы риска, такие как никотин вред которого доказан тысячами исследований, бьют не только по легким, но и по пузырю и поджелудочной. А надежда на то, что пищевые добавки очистят организм от токсинов — не более чем опасное заблуждение. Печень не фильтр, требующий промывки, а биохимический завод, работающий по строгим протоколам.

"Вредные привычки — это постоянный воспалительный процесс. А там, где есть хроническое воспаление, клетки начинают делиться неправильно. Это фундамент для будущей опухоли, который люди закладывают десятилетиями", — отметил в беседе с Pravda. Ru врач-невролог Артём Синицын.

Ответы на вопросы об онкодиагностике

Можно ли по общему анализу крови понять, что есть рак?

Нет. Общий анализ крови покажет только общие воспалительные процессы или анемию. Для поиска опухолей нужны специфические онкомаркеры, биопсия и визуальные методы (КТ, МРТ, УЗИ).

Чем отличается скрининг от диагностики?

Скрининг проводится у здоровых людей без жалоб для поиска скрытых угроз. Диагностика — когда у вас уже что-то болит или беспокоит, и врач ищет причину симптома.

Правда ли, что на Кубани рак кожи встречается чаще из-за солнца?

Да. Инсоляция в Краснодарском крае значительно выше, чем в среднем по РФ. Это требует обязательного использования солнцезащитных средств и регулярного осмотра кожных покровов у дерматолога.

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