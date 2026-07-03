Анапа выныривает из липкого нефтяного кошмара. После крушения танкеров в Керченском проливе берег напоминал зону отчуждения, но сегодня 75 пляжей официально сорвали запретительные ленты. Воздух больше не пахнет мазутом — теперь здесь правит привычный коктейль из йода, крема для загара и горячей кукурузы. Курорт возвращает себе право на жизнь, превращаясь из места экологического бедствия в рабочую зону отдыха.
Черное море выплевывало яд на берег, заставляя волонтеров и спасателей вгрызаться в песок. На заседании правкомиссии вице-премьер Виталий Савельев подтвердил: ситуация переломлена. Пляжи, которые еще вчера считались токсичными, получили медицинские карты — разрешительные документы Роспотребнадзора. Это не просто бумажка, а гарантия того, что ваш ребенок не выкопает из песка сгусток гудрона.
"Это была настоящая война с мазутом. Мы буквально просеивали побережье, чтобы вернуть Анапу туристам. Сейчас Роспотребнадзор дежурит на берегу круглосуточно", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru туроператор Максим Ланин.
Логистика очистки напоминала военную операцию. Группировка из 766 человек методично «брила» береговую линию, снимая зараженный грунт слой за слоем. Техника — 180 единиц — работала на износ, чтобы успеть к пику сезона. Сейчас на пострадавшие участки завозят свежий, чистый песок, фактически пересобирая пляжи заново.
За чистотой воды присматривают не только спасатели на вышках, но и орбитальные спутники. Космическая съемка подтверждает: новых выбросов нет. Нефтяные пятна, которые терроризировали акваторию Крыма и Краснодарского края, растворились или были ликвидированы. Еще 11 локаций в Анапе сейчас «зависли» на экспертизе — они откроются со дня на день, как только лаборанты дадут добро.
"Безопасность сейчас в приоритете. Если есть хоть малейшее сомнение в качестве воды, пляж не откроют. Туристы могут быть спокойны: официальные зоны отдыха проверены до последнего камня", — отметил в беседе с Pravda.Ru эксперт по туристической безопасности Роман Ларин.
|Показатель
|Значение
|Очищено берега
|3 600 км
|Вывезено грунта
|185 000 тонн
|Количество специалистов
|766 человек
|Открыто пляжей
|75 объектов
Масштаб поражает воображение. За время ликвидации последствий ЧС специалисты обработали 3,6 тысячи километров берега. Это как расстояние от Москвы до Барселоны, пройденное с лопатами и сорбентами. Весь собранный ядовитый грунт — 185 тысяч тонн — не просто свалили в кучу, а полностью обезвредили и переработали.
"Для Анапы это восстановление стало экзаменом на выживание. Сервис в отелях подтянулся, так как бизнес понимает: после таких потрясений клиента нужно заманивать идеальной чистотой", — объяснил в беседе с Pravda.Ru эксперт по отельному сервису Елена Гумина.
Анапа возвращается в игру. Пока скептики строили мрачные прогнозы, курорт «перезагрузился». Теперь здесь снова можно ходить босиком, не боясь прилипнуть подошвой к черному прошлому. Главное — выбирать официальные пляжи, где безопасность подтверждена не только гостеприимством, но и жестким контролем Роспотребнадзора.
Да, на 75 открытых пляжах вода прошла лабораторные исследования. Роспотребнадзор и космический мониторинг не фиксируют следов нефтепродуктов.
Официально открытые зоны отмечены специальными знаками, на них работают спасательные посты и дежурят медики. Если пляж закрыт — на нем будут предупреждающие таблички.
Нет, весь загрязненный песок и грунт были вывезены и заменены на чистые материалы в ходе масштабной рекультивации.
Российская нефтепереработка столкнулась с аномальным снижением активности, а объемы первичной обработки сырья в июне обновили многолетние антирекорды отрасли.