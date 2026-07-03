Вода чиста, воздух пахнет йодом и загаром: Анапа окончательно избавилась мазутной угрозы на 75 пляжах

Анапа выныривает из липкого нефтяного кошмара. После крушения танкеров в Керченском проливе берег напоминал зону отчуждения, но сегодня 75 пляжей официально сорвали запретительные ленты. Воздух больше не пахнет мазутом — теперь здесь правит привычный коктейль из йода, крема для загара и горячей кукурузы. Курорт возвращает себе право на жизнь, превращаясь из места экологического бедствия в рабочую зону отдыха.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Черное море

Нефтяной апокалипсис отступает

Черное море выплевывало яд на берег, заставляя волонтеров и спасателей вгрызаться в песок. На заседании правкомиссии вице-премьер Виталий Савельев подтвердил: ситуация переломлена. Пляжи, которые еще вчера считались токсичными, получили медицинские карты — разрешительные документы Роспотребнадзора. Это не просто бумажка, а гарантия того, что ваш ребенок не выкопает из песка сгусток гудрона.

"Это была настоящая война с мазутом. Мы буквально просеивали побережье, чтобы вернуть Анапу туристам. Сейчас Роспотребнадзор дежурит на берегу круглосуточно", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru туроператор Максим Ланин.

Логистика очистки напоминала военную операцию. Группировка из 766 человек методично «брила» береговую линию, снимая зараженный грунт слой за слоем. Техника — 180 единиц — работала на износ, чтобы успеть к пику сезона. Сейчас на пострадавшие участки завозят свежий, чистый песок, фактически пересобирая пляжи заново.

Стерильный песок и спутники

За чистотой воды присматривают не только спасатели на вышках, но и орбитальные спутники. Космическая съемка подтверждает: новых выбросов нет. Нефтяные пятна, которые терроризировали акваторию Крыма и Краснодарского края, растворились или были ликвидированы. Еще 11 локаций в Анапе сейчас «зависли» на экспертизе — они откроются со дня на день, как только лаборанты дадут добро.

"Безопасность сейчас в приоритете. Если есть хоть малейшее сомнение в качестве воды, пляж не откроют. Туристы могут быть спокойны: официальные зоны отдыха проверены до последнего камня", — отметил в беседе с Pravda.Ru эксперт по туристической безопасности Роман Ларин.

Показатель Значение Очищено берега 3 600 км Вывезено грунта 185 000 тонн Количество специалистов 766 человек Открыто пляжей 75 объектов

Цифры большой стройки

Масштаб поражает воображение. За время ликвидации последствий ЧС специалисты обработали 3,6 тысячи километров берега. Это как расстояние от Москвы до Барселоны, пройденное с лопатами и сорбентами. Весь собранный ядовитый грунт — 185 тысяч тонн — не просто свалили в кучу, а полностью обезвредили и переработали.

"Для Анапы это восстановление стало экзаменом на выживание. Сервис в отелях подтянулся, так как бизнес понимает: после таких потрясений клиента нужно заманивать идеальной чистотой", — объяснил в беседе с Pravda.Ru эксперт по отельному сервису Елена Гумина.

Анапа возвращается в игру. Пока скептики строили мрачные прогнозы, курорт «перезагрузился». Теперь здесь снова можно ходить босиком, не боясь прилипнуть подошвой к черному прошлому. Главное — выбирать официальные пляжи, где безопасность подтверждена не только гостеприимством, но и жестким контролем Роспотребнадзора.

Ответы на популярные вопросы об отдыхе в Анапе

Безопасно ли сейчас купаться в море?

Да, на 75 открытых пляжах вода прошла лабораторные исследования. Роспотребнадзор и космический мониторинг не фиксируют следов нефтепродуктов.

Как узнать, открыт ли конкретный пляж?

Официально открытые зоны отмечены специальными знаками, на них работают спасательные посты и дежурят медики. Если пляж закрыт — на нем будут предупреждающие таблички.

Остался ли на берегу запах мазута?

Нет, весь загрязненный песок и грунт были вывезены и заменены на чистые материалы в ходе масштабной рекультивации.

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