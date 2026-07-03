Хватит испытывать судьбу: в Петербурге есть лишь одно место для безопасного захода в воду

Роспотребнадзор обновил данные еженедельного мониторинга чистоты пляжей, и для жителей Санкт-Петербурга новости неутешительны: купаться официально разрешено лишь в одном водоеме из 23 проверенных. Тем временем в Ленинградской области ситуация обратная — список безопасных локаций за неделю вырос почти в три раза. Специалисты ведомства предупреждают, что игнорирование запретов грозит заражением острыми кишечными инфекциями, гепатитом А и опасными паразитами, которые попадают в воду вместе с неочищенными стоками.

Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Купание запрещено

Ситуация на пляжах Санкт-Петербурга

Петербургские пляжи продолжают оставаться в "красной зоне". Интересно, что единственный пригодный для плавания водоем сменился. Если на прошлой неделе лидером было Безымянное озеро в Красносельском районе, то теперь оно провалило тесты. В то же время вода в 1-м Суздальском (Верхнем) озере Выборгского района очистилась до нормативных значений, став единственным официальным оазисом безопасности в черте города.

"Смена лидера среди чистых водоемов города — обычное явление. На состав воды влияют осадки, которые смывают загрязнения с берега. Учитывая, что циклоны приносят в Петербург затяжные дожди, ожидать стабильной чистоты на мелководье городских озер трудно", — объяснила в беседе с Pravda.Ru врач общей практики Елена Морозова.

Для многих горожан закрытие пляжей стало неприятным дополнением к транспортным трудностям. В условиях, когда петербургское метро уходит на ремонт, а дороги сковали пробки из-за работ на КАД, добраться до чистых озер Ленобласти становится настоящим испытанием на выносливость.

Где можно купаться в Ленинградской области

В отличие от мегаполиса, Ленинградская область демонстрирует позитивную динамику. Количество одобренных Роспотребнадзором мест для отдыха выросло с трех до восьми. Однако география "здорового" отдыха остается крайне узкой: практически все чистые точки сосредоточены в Приозерском районе. Среди них озера Ратное, Отрадное, Снетковское и Мичуринское. Также проверку прошли пляжи на Раздолинском и Петровском озерах, участки рек Вуокса и Бурная.

Чем опасно купание в "грязной" воде

Выставленные на берегах информационные щиты "Купание запрещено" — это не просто формальность. В воде, не прошедшей проверку, эксперты обнаруживают возбудителей кишечных инфекций, таких как ротавирус и энтеровирус. Существует реальный риск заражения церкариозом или "зудом купальщика", вызываемым личинками плавающих в прудах птиц.

"Вода в стоячих городских водоемах при жаре становится идеальным инкубатором для бактерий. Даже если вода попадает на слизистые, это может вызвать воспаления или аллергические реакции", — рассказал в беседе с Pravda.Ru врач-инфекционист Светлана Полякова.

Пока городские службы ведут мониторинг, другие ведомства занимаются благоустройством и планированием. Тем временем городская логистика готовится к рывку — новый маршрут петербургского метро должен соединить окраины, где как раз находятся многие проблемные водоемы, с историческим центром.

Локация / Район Статус безопасности (текущая неделя) 1-е Суздальское озеро (СПб) Безопасно (единственное в городе) Безымянное озеро (СПб) Опасно (не соответствует нормам) Приозерский район (Ленобласть) Безопасно (8 водоемов) Остальные районы СПб (22 пляжа) Купание запрещено

Ответы на популярные вопросы о безопасности на воде

Почему вода в озере быстро становится грязной?

На это влияют высокая температура воздуха, большое количество отдыхающих и стоки после ливней. Бактерии размножаются активнее в стоячей воде, особенно в небольших городских озерах.

Какие болезни можно подхватить на закрытых пляжах?

В списке угроз: острые кишечные инфекции (ротавирусы, энтеровирусы), гепатит А, паразитарные заболевания и кожные аллергические реакции.

Безопасно ли просто загорать на таких берегах?

Загорать можно, если на самом песке нет загрязнений. Однако Роспотребнадзор рекомендует избегать контактов с водой даже при простом ополаскивании рук или ног.

Как часто Роспотребнадзор обновляет данные?

Проверку проб воды на соответствие гигиеническим нормативам проводят еженедельно в течение всего летнего сезона.

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