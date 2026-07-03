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Арбузный сезон в Омске: опасны ли ранние ягоды и что показали проверки Роспотребнадзора

Россия » Сибирь » Омск

Сибирское лето в 2026 году решило поспорить с южными курортами. В Омской области бахчеводы готовятся к рекордно раннему сбору урожая, пока Роспотребнадзор инспектирует привозные партии на безопасность. Аномальный зной ускорил созревание плодов, превратив огороды в настоящие цеха по производству сахара.

Арбузы
Фото: commons.wikimedia.org by فارس البلغم, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Арбузы

Арбузы по расписанию жары

Фермер Михаил Велиткевич четвертый год приручает бахчевые в Кормиловском районе. В этом сезоне растения сработали на опережение. Отсутствие дождей не стало помехой благодаря системе искусственного орошения. В условиях, когда жара и влажность создают эффект тропиков, полосатые гиганты набирают массу значительно быстрее привычных графиков.

"Обычно конец июля — начинают созревать только самые первые арбузы. Обычно всё-таки это середина августа. И целый месяц они есть. А в этом году массово они начнут созревать в конце июля", — рассказал фермер Михаил Велиткевич.

"Раннее созревание из-за высоких температур — это палка о двух концах. С одной стороны, мы получаем отличную сахаристость без лишней химии, с другой — это требует ювелирной точности в поливе, чтобы плоды не треснули. В текущем сезоне сельское хозяйство региона демонстрирует высокую адаптивность к климатическим качелям", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru аграрный эксперт Виктор Смирнов.

Вердикт лаборатории

Пока местные плоды только наливаются соком, прилавки уже заполнены южной продукцией. Роспотребнадзор перешел в режим усиленного контроля, чтобы июньские лакомства не обернулись больничной койкой. Специалисты регулярно берут пробы на содержание пестицидов и солей азотной кислоты.

"На сегодняшний день при уже проведённых контрольно-надзорных мероприятиях, проведённых исследованиях у нас пока нестандартных проб не выявлено. Арбузы, по нашим исследованиям, соответствующие. И мы мониторинг продолжаем", — отметила Юлия Меньщикова, начальник отдела Управления Роспотребнадзора по Омской области.

Параметр контроля Текущее состояние
Содержание нитратов В пределах нормы
Наличие пестицидов Не выявлено
Сортовая спелость Высокая из-за погоды

Правила безопасности на рынках

Несмотря на оптимистичные протоколы исследований, риски остаются. Эксперты предупреждают: инфекции часто прячутся не внутри плода, а на его поверхности. На фоне того как в области инциденты в сфере ЖКХ ограничивают доступ к чистой воде, гигиена при употреблении сезонных ягод становится вопросом выживания.

"Никогда не покупайте арбузы на обочинах дорог и не берите разрезанные дольки. Мякоть — идеальная среда для размножения бактерий. При текущей жаре достаточно часа, чтобы безобидный десерт превратился в источник токсикоинфекции. Помните, что стихийная торговля не гарантирует прохождение ветеринарного контроля", — предупредила в беседе с Pravda. Ru эксперт по чрезвычайным ситуациям Ирина Петрова.

Ответы на популярные вопросы

Можно ли покупать арбузы в июне и июле?

Да, если они прошли лабораторный контроль. В этом году из-за ранней весны в южных регионах урожай созрел быстрее обычного.

Как проверить наличие нитратов без прибора?

Слишком яркий, "химический" цвет мякоти и желтые волокна могут указывать на переизбыток удобрений.

Почему нельзя брать разрезанный арбуз?

Грязь с корки при разрезании попадает внутрь, а сахар и тепло способствуют мгновенному росту колоний микробов.

Влияет ли место покупки на качество?

Да, в официальных точках продаж у продавца должны быть декларации о соответствии, чего нет на стихийных рынках.

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Экспертная проверка: аграрный эксперт Виктор Смирнов, эксперт по чрезвычайным ситуациям Ирина Петрова
Автор Дейл Фостер
Дейл Фостер — журналист с 4-летним опытом. Специализируется на региональных новостях, общественной жизни и повседневных событиях в России
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