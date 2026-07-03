Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Больше 130 тысяч в месяц: сколько зарабатывают выпускники ОмГТУ в начале пути
Природа больше не монополист: учёные Миннесоты заставили неживую материю размножаться
По лекалам Украины: ЕС впихнул Армении торговые льготы, чтобы отрезать её от рынка России
10 миллиардов, чтобы пережить зиму: Поморье попросило федеральный центр спасти отопительный сезон
Топливо не спрашивает документов: Индия отрицает поставки топлива Россию, но мониторинг говорит иное
Техника не прощает амбиций: попытка улучшить заводские характеристики обернется крахом узлов
Маятник качнулся в другую сторону: ценам на баррель нефти Brent предрекли резкий обвал
Арбузный сезон в Омске: опасны ли ранние ягоды и что показали проверки Роспотребнадзора
Зерно пошло нарасхват: Орловская область почти вдвое увеличила поставки в регионы

Гость из Амазонки добрался до Пермского края: необычного сома поймали в местной реке

Россия » Поволжье » Пермь

Человек выудил из мутной речной воды бронированного монстра. Соцсети вскипели спорами о мутациях и фотомонтаже. За необычным уловом скрывается история о домашнем биотопе, который стал слишком тесен для своего обитателя. Мы разберемся, как экзотические рыбы оказываются в естественных водоемах и почему это опасно для системы. Узнаем, как создать для кольчужника правильный микромир, чтобы не отправлять питомца в гибельное плавание.

Рыба на каменистом берегу
Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Рыба на каменистом берегу

Бронированный гость из джунглей

Кольчужный сом — это живой танк в миниатюре. Его тело покрыто жесткими пластинами, которые защищают от зубов хищников. В родных реках Южной Америки он привык к теплой воде и обилию растительности. Люди покупают маленьких сомят, не подозревая, что через год рыба перерастет все разумные границы.

"Этот вид часто выбирают за выносливость, но забывают о габаритах", — отметил специально для Pravda.Ru Антон Тарасов.

Аквариум для такого гиганта — это не декоративный элемент интерьера, а сложная инженерная система. Рыбе нужен объем от 200 литров и мощная фильтрация. Сом активно перекапывает грунт и создает высокую нагрузку на экосистему. Если места мало, питомец начинает чахнуть, а владелец совершает ошибку — выпускает его в ближайшую реку.

Зона риска и температурный предел

Российские реки не могут стать домом для тропических видов. Летом кольчужник чувствует себя вольготно, переходя на местные корма и быстро наращивая массу. Однако первая же изморозь превращает водоем в ледяную ловушку. Сом не впадает в спячку, он просто замерзает, так как его метаболизм требует стабильного тепла.

"Шансы пережить зиму в открытой воде у такой рыбы практически равны нулю", — объяснил в беседе с Pravda.Ru Сергей Рябинин.

Рыбаки с многолетним стажем подтверждают: тропический гость — случайный пассажир. Он может прожить до октября, но лед станет для него смертным приговором. Это акт безответственности со стороны хозяев, которые путают свободу с верной гибелью. Настоящий натуралист понимает: домашний биотоп должен быть замкнутым и контролируемым.

Параметр среды Требование для рыбы
Температура воды 24–28 градусов Цельсия
Объем резервуара от 200 до 500 литров

Биологическое давление на реку

Появление чужеродных видов подрывает баланс. Сом конкурирует с местными донными рыбами за пищу и территорию. Он выедает икру и личинок насекомых, лишая пропитания окуней и лещей. Это вторжение, которое нарушает пищевые цепочки, даже если захватчик обречен на гибель.

"Выпуская экзотов, люди не осознают масштаб экологического вреда", — подчеркнул эксперт Pravda.Ru Дмитрий Мельников.

Рыбалка на таких монстров в Каме или Волге — это сигнал тревоги. Мы должны следить за чистотой наших вод. Аквариумистика требует понимания ответственности за каждое живое существо. Если питомец вырос — ищите для него новый, более крупный резервуар или специализированный приют, но не губите его в холодной реке.

Ответы на популярные вопросы о сомах

Может ли аквариумный сом выжить в пруду?

В летний период — да. Но российская зима убьет тропическую рыбу, как только температура упадет ниже 15 градусов.

Почему рыба вырастает больше аквариума?

Многие виды кольчужников в природе достигают 50-60 сантиметров. Аквариум лишь временно сдерживает их рост.

Опасен ли кольчужный сом для человека?

Нет. У него нет зубов для нападения на крупных млекопитающих. Его броня нужна исключительно для обороны.

Экспертная проверка: ветеринарный врач по экзотическим животным Антон Тарасов, ветеринарный врач общей практики Сергей Рябинин, зоолог Дмитрий Мельников
Автор Егор Щукин
Егор Щукин — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
Сейчас читают
До прямого конфликта России с НАТО остается шаг: Западу придется выбрать между Киевом и катастрофой
Военные новости
До прямого конфликта России с НАТО остается шаг: Западу придется выбрать между Киевом и катастрофой
Мы вам не колония: в Праге разразился громкий скандал из-за наглых ультиматумов Белого дома
Мир. Новости мира
Мы вам не колония: в Праге разразился громкий скандал из-за наглых ультиматумов Белого дома
Сидераты, компост и зола: как оживить землю и увеличить урожай без удобрений на участке
Садоводство, цветоводство
Сидераты, компост и зола: как оживить землю и увеличить урожай без удобрений на участке
Популярное
Нефтяной конвейер сбавил обороты: российские НПЗ неожиданно ушли на многолетний минимум

Российская нефтепереработка столкнулась с аномальным снижением активности, а объемы первичной обработки сырья в июне обновили многолетние антирекорды отрасли.

Нефтяной конвейер сбавил обороты: российские НПЗ неожиданно ушли на многолетний минимум
Готовится нечто масштабное: четыре генерала России тайно прибыли в закрытые зоны Китая
Готовится нечто масштабное: четыре генерала России тайно прибыли в закрытые зоны Китая
Рядом с Россией поднимается новый военный кулак: страна с мирной маской копит ударную мощь
Конец эпохи подчинения в Заливе: Эр-Рияд ответил жестким отказом на требования США
Крушение официальной версии по подрыву Северных потоков грозит Берлину катастрофой Любовь Степушова Опасный секрет в Балтийском море: правда о диверсии развалила бы всю коалицию Запада Юрий Бочаров Творцы напуганы зря: легендарный режиссер предсказал финал противостояния человека и нейросетей Анжела Якубовская
Неожиданный выбор Медведева для визита в Иран заставит Запад пересмотреть прогнозы по России
Массированный обстрел Киева стал ответом на атаку по Москве баллистической ракетой
Перекупы забирают их без осмотра: 7 самых надежных авто до 1 миллиона
Перекупы забирают их без осмотра: 7 самых надежных авто до 1 миллиона
Последние материалы
Арбузный сезон в Омске: опасны ли ранние ягоды и что показали проверки Роспотребнадзора
Зерно пошло нарасхват: Орловская область почти вдвое увеличила поставки в регионы
Осторожно, птицы: почему купание в утиных водоемах — это угроза для организма
Лесной призрак в Калужских засеках: засняли редчайшую птицу, которая годами скрывалась в чаще
Город полнится домыслами: власти Астрахани дают жесткий ответ
Раскладываю мясо и гречку по баночкам — ставлю в автоклав: тушёнка на 10 обедов вперёд, готовится сама
Гость из Амазонки добрался до Пермского края: необычного сома поймали в местной реке
Экономику зажали до хруста: монетарная политика превратила Россию в кладбище предприятий
Мебель "уехала" и двери не закрываются: как понять, что вашему дому срочно нужна помощь
Омск становится культурной столицей: как получить уникальную транспортную карту
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.