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Омск становится культурной столицей: как получить уникальную транспортную карту

Россия » Сибирь » Омск

В омских киосках и точках продаж появились лимитированные транспортные карты "ОМКА". Дизайн проездных приурочили к двум знаковым событиям: 90-летию городского трамвайного сообщения и присвоению Омску статуса культурной столицы России. Тираж коллекционных экземпляров ограничен, поэтому охотники за сувенирами уже начали проявлять предметный интерес к новинкам.

Валидатор в автобусе
Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Валидатор в автобусе

Эстетика городского перемещения

Коллекционные карты выпущены как часть стратегии по обновлению имиджа региональной инфраструктуры. Визуальное оформление подчеркивает историческую преемственность трамвайной сети и узнаваемый культурный код города. Как и масштабное обновление автобусного парка, выпуск тематических карт напоминает жителям о необходимости бережного отношения к муниципальным активам.

"Лимитированные тиражи повышают лояльность пассажиров к муниципальному транспорту. Люди охотнее пользуются безналичной оплатой, когда билет становится не просто пластиковым куском, а памятным артефактом, связанным с историей родного города", — отметила специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.

Работа в общей сети

Технически сувенирные "ОМКИ" ничем не отличаются от стандартных носителей. Они полностью интегрированы в существующую автоматизированную систему учета проезда. Пассажиры могут пополнять их через банкоматы, приложения или кассы пригородного сообщения, если маршрут предусматривает использование единых платежных инструментов. Программное обеспечение валидаторов распознает их мгновенно.

"Для экономики транспортного предприятия выпуск таких карт — это копеечные затраты на печать при высоком маркетинговом эффекте. Главное, что функционал остается неизменным и не требует перенастройки оборудования, что исключает риск сбоев в работе валидаторов", — подчеркнул региональный экономист Валерий Козлов.

Ответы на популярные вопросы

Где именно можно приобрести новые карты?

Лимитированные карты продаются во всех официальных пунктах распространения "ОМКА" и специализированных киосках сети.

Требуется ли особая активация для коллекционного проездного?

Нет, карта готова к работе сразу после пополнения баланса, как и любой стандартный носитель.

Какой срок действия у этих проездных?

Карты имеют бессрочный период эксплуатации, пока их чип остается технически исправным.

Будет ли ограничен выпуск карт по количеству?

Да, серия является лимитированной, поэтому объем выпуска четко зафиксирован в плане распространения.

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Автор Дейл Фостер
Дейл Фостер — журналист с 4-летним опытом. Специализируется на региональных новостях, общественной жизни и повседневных событиях в России
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