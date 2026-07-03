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Канализация захлебнулась: в Краснодаре решили полностью заменить важный городской объект

Россия » Юг » Краснодар

В Карасунском округе Краснодара стартовала перезагрузка системы водоотведения. Старую канализационную станцию на улице Валерия Гассия, которая давно выработала ресурс, заменят мощным автоматизированным комплексом. Новый объект сможет перекачивать до 10 тысяч кубометров стоков в сутки, стабилизировав нагрузку на сети юго-восточной части города. Строительство планируют завершить до конца 2026 года, обеспечив надежную работу коммуникаций для тысяч жителей новых микрорайонов.

Рабочий в канализационном коллекторе
Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Рабочий в канализационном коллекторе

Масштабное обновление сетей

Проект охватывает ключевые артерии микрорайона: улицы Автолюбителей, Артезианскую и проспект писателя Знаменского. Действующая станция уже не справляется с возросшим потоком воды из-за активной застройки территории. Новая КНС станет центральным узлом, который примет на себя основной объем стоков и направит их на очистные сооружения без риска аварийных разливов.

"Для стабильного развития микрорайонов важна не только видимая часть благоустройства, но и скрытые под землей артерии. Новая станция фактически снимает инфраструктурную блокаду с этой части города", — объяснила эксперт Pravda.Ru Ольга Морозова.

На площадке постоянно находятся специалисты и спецтехника, при этом старая станция продолжает функционировать в штатном режиме. Параллельно с основным машинным залом возводят вспомогательное здание для персонала и систем управления. Автоматика позволит удаленно контролировать все процессы, сводя к минимуму риск человеческой ошибки при пиковых нагрузках.

Цифры и технические решения

Замена оборудования позволит снизить эксплуатационные расходы за счет высокой энергоэффективности насосных групп. После запуска новой системы изношенные конструкции старой станции полностью демонтируют, очистив площадку для дальнейшего обслуживания коммуникаций города.

"Модернизация КНС через инвестиционные программы операторов — единственный способ остановить износ фондов. Такие объекты окупаются за счет снижения числа аварийных выездов и экономии электричества", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru Евгений Блех.

Параметр Характеристики
Мощность перекачки 10 000 кубометров в сутки
Срок завершения Конец 2026 года
Оснащение Автоматика, новый корпус управления

Устойчивость городской среды

Обновление коммунального хозяйства напрямую влияет на экологическую безопасность Краснодара. Современные фильтры и герметичные резервуары исключают попадание специфических запахов в жилую зону, что актуально для плотной застройки Карасунского округа.

"Экологическая устойчивость мегаполиса зависит от способности сетей переваривать бытовые отходы. Предотвращение протечек в грунт — это защита здоровья тысяч людей", — отметил специально для Pravda.Ru Игорь Степанов.

Ответы на популярные вопросы

Отключат ли воду во время работ?

Нет, строительство ведется на отдельном участке, старая станция работает до момента полного переключения на новую сеть.

Как новая станция повлияет на тарифы?

Работы идут в рамках утвержденной инвестиционной программы, что не предполагает резкого скачка цен для конечных потребителей.

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре Ольга Морозова, эксперт по ЖКХ Евгений Блех, эколог Игорь Степанов
Автор Егор Щукин
Егор Щукин — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
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