Бочка на пятьдесят литров получит отворот: Крымский мост ужесточил правила провоза топлива

Пропускной фильтр Крымского моста настроен на жесткую отсечку опасных грузов. Советник главы республики Олег Крючков разъяснил актуальные лимиты на перевозку горючего для частных лиц. Правила напоминают проверку ручной клади в аэропорту: лишний литр или неподходящая тара могут развернуть автомобиль на пункте досмотра.

Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Багажник автомобиля с канистрами и сумками

Бензин в канистрах: габариты имеют значение

Для личных нужд через пролив разрешено везти до 200 литров бензина. Однако "упаковка" критична. Проверяющие на досмотре забракуют любую крупную тару — бочки объемом 50 литров и выше запрещены. Причина в коммунальной механике процесса: массивные емкости крайне сложно и долго досматривать, что создает пробки на въезде.

Оптимальный вариант — 40-литровые канистры. При этом маркировка "для ГСМ" не обязательна, подойдет любая герметичная емкость. Лимиты пересматривать не собираются, так как текущий коридор безопасности признан достаточным.

"Логистика через мост сегодня работает в режиме точной настройки. Лимиты продиктованы не дефицитом, а скоростью досмотровых групп. Каждая лишняя бочка — это лишние минуты ожидания в очереди для сотен других машин", — отметил в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.

Газовый вопрос и запретные комбинации

С перевозкой газа правила еще строже. Если везете голубое топливо отдельно от бензина, потолок — 100 литров. Главное табу — совместная перевозка канистр с бензином и баллонов с газом в одном кузове или багажнике.

Исключений всего два:

малоформатные туристические газовые баллоны для горелок;

штатное газобаллонное оборудование (ГБО) самого автомобиля.

Владельцам гибридов, машин с системой "мягкого гибрида" (MHEV) и чистых электрокаров стоит учитывать, что для них на мосту пока не предусмотрено особых протоколов или льготных разрешений на проезд в случае перевозки допресурсов.

Тип топлива Допустимый объем Бензин До 200 литров (тара до 40л) Газ (отдельно) До 100 литров Смешанный груз Запрещено (кроме ГБО и турпоходов)

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