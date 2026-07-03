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Бочка на пятьдесят литров получит отворот: Крымский мост ужесточил правила провоза топлива

Россия » Юг » Симферополь

Пропускной фильтр Крымского моста настроен на жесткую отсечку опасных грузов. Советник главы республики Олег Крючков разъяснил актуальные лимиты на перевозку горючего для частных лиц. Правила напоминают проверку ручной клади в аэропорту: лишний литр или неподходящая тара могут развернуть автомобиль на пункте досмотра.

Багажник автомобиля с канистрами и сумками
Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Багажник автомобиля с канистрами и сумками

Бензин в канистрах: габариты имеют значение

Для личных нужд через пролив разрешено везти до 200 литров бензина. Однако "упаковка" критична. Проверяющие на досмотре забракуют любую крупную тару — бочки объемом 50 литров и выше запрещены. Причина в коммунальной механике процесса: массивные емкости крайне сложно и долго досматривать, что создает пробки на въезде.

Оптимальный вариант — 40-литровые канистры. При этом маркировка "для ГСМ" не обязательна, подойдет любая герметичная емкость. Лимиты пересматривать не собираются, так как текущий коридор безопасности признан достаточным.

"Логистика через мост сегодня работает в режиме точной настройки. Лимиты продиктованы не дефицитом, а скоростью досмотровых групп. Каждая лишняя бочка — это лишние минуты ожидания в очереди для сотен других машин", — отметил в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.

Газовый вопрос и запретные комбинации

С перевозкой газа правила еще строже. Если везете голубое топливо отдельно от бензина, потолок — 100 литров. Главное табу — совместная перевозка канистр с бензином и баллонов с газом в одном кузове или багажнике.

Исключений всего два:

  • малоформатные туристические газовые баллоны для горелок;
  • штатное газобаллонное оборудование (ГБО) самого автомобиля.

Владельцам гибридов, машин с системой "мягкого гибрида" (MHEV) и чистых электрокаров стоит учитывать, что для них на мосту пока не предусмотрено особых протоколов или льготных разрешений на проезд в случае перевозки допресурсов.

Тип топлива Допустимый объем
Бензин До 200 литров (тара до 40л)
Газ (отдельно) До 100 литров
Смешанный груз Запрещено (кроме ГБО и турпоходов)

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Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова
Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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