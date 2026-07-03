Битва за бюджет: где в Петербурге самые высокие проходные баллы и куда поступить проще

Абитуриенты ежегодно пытаются угадать проходные баллы, чтобы спланировать поступление. Истина в том, что фиксированной планки не существует: результат зависит от общего уровня подготовки всех подавших документы, количества мест и популярности специальности. Планируя бюджетное обучение, важно смотреть не на средние цифры по вузу, а на показатели конкретных направлений.
Конкурсная ситуация — это живой организм. Проходной балл — не "минимум для входа", а показатель того, на каком уровне закончился набор на последнее вакантное место. Если на направление подали документы сильные ребята, планка взлетает. В IT, робототехнике и международных отношениях борьба идет за каждый балл ЕГЭ, тогда как на естественно-научных или инженерных программах пройти можно с результатом ниже.
"Система распределения мест становится более гибкой, но абитуриенты часто совершают ошибку, ориентируясь на показатели прошлых лет как на константу. Каждый год состав участников конкурса меняется, и это единственный фактор, который по-настоящему двигает проходные баллы вверх или вниз", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru эксперт по рынку недвижимости и региональному развитию Артур Волков.
|Университет
|Ориентир для бюджета
|СПбГУ
|260-310+
|ИТМО
|270-300+ (IT)
|СПбПУ
|194-280
|РГПУ им. Герцена
|150-180
Лидеры рейтинга — СПбГУ, ИТМО и профильные экономические вузы — "пылесосят" самых сильных выпускников. Здесь проходной балл часто близок к максимуму. В то же время аграрные академии, транспортные институты или педагогические направления держат планку доступнее, что делает рынок кадров и образовательных практик в Петербурге дифференцированным.
Даже с умеренными баллами путь к высшему образованию открыт. Если суммы ЕГЭ не хватает для топа, стоит присмотреться к альтернативам в спальных районах или периферийных вузах. Важно следить за списками и не пренебрегать инженерными специальностями, потребность в которых в России сейчас крайне высока.
"Адаптация образовательных программ под реальные нужды индустрии требует от абитуриентов прагматичного подхода. Сегодня важнее выбрать востребованную специальность, чем гнаться за брендом университета с завышенным порогом входа", — предположил в беседе с Pravda. Ru политолог и эксперт по местному самоуправлению Владимир Орлов.
Нет, результат всегда зависит от того, как сдадут экзамены ваши конкуренты в конкретном году.
Традиционно они ниже в педагогических, аграрных и узкоспециализированных инженерных институтах.
Рассматривать инженерные направления, следить за списками дополнительного зачисления и выбирать несколько вузов сразу.
Да, индивидуальные достижения суммируются с результатами ЕГЭ и становятся решающими при равенстве баллов.
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