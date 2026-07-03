Битва за бюджет: где в Петербурге самые высокие проходные баллы и куда поступить проще

Абитуриенты ежегодно пытаются угадать проходные баллы, чтобы спланировать поступление. Истина в том, что фиксированной планки не существует: результат зависит от общего уровня подготовки всех подавших документы, количества мест и популярности специальности. Планируя бюджетное обучение, важно смотреть не на средние цифры по вузу, а на показатели конкретных направлений.

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Почему цифры всегда меняются

Конкурсная ситуация — это живой организм. Проходной балл — не "минимум для входа", а показатель того, на каком уровне закончился набор на последнее вакантное место. Если на направление подали документы сильные ребята, планка взлетает. В IT, робототехнике и международных отношениях борьба идет за каждый балл ЕГЭ, тогда как на естественно-научных или инженерных программах пройти можно с результатом ниже.

"Система распределения мест становится более гибкой, но абитуриенты часто совершают ошибку, ориентируясь на показатели прошлых лет как на константу. Каждый год состав участников конкурса меняется, и это единственный фактор, который по-настоящему двигает проходные баллы вверх или вниз", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru эксперт по рынку недвижимости и региональному развитию Артур Волков.

Рейтинг востребованности

Университет Ориентир для бюджета СПбГУ 260-310+ ИТМО 270-300+ (IT) СПбПУ 194-280 РГПУ им. Герцена 150-180

Лидеры рейтинга — СПбГУ, ИТМО и профильные экономические вузы — "пылесосят" самых сильных выпускников. Здесь проходной балл часто близок к максимуму. В то же время аграрные академии, транспортные институты или педагогические направления держат планку доступнее, что делает рынок кадров и образовательных практик в Петербурге дифференцированным.

Стратегия для абитуриента

Даже с умеренными баллами путь к высшему образованию открыт. Если суммы ЕГЭ не хватает для топа, стоит присмотреться к альтернативам в спальных районах или периферийных вузах. Важно следить за списками и не пренебрегать инженерными специальностями, потребность в которых в России сейчас крайне высока.

"Адаптация образовательных программ под реальные нужды индустрии требует от абитуриентов прагматичного подхода. Сегодня важнее выбрать востребованную специальность, чем гнаться за брендом университета с завышенным порогом входа", — предположил в беседе с Pravda. Ru политолог и эксперт по местному самоуправлению Владимир Орлов.

Ответы на популярные вопросы

Можно ли гарантированно поступить на бюджет?

Нет, результат всегда зависит от того, как сдадут экзамены ваши конкуренты в конкретном году.

В каких вузах самые низкие баллы?

Традиционно они ниже в педагогических, аграрных и узкоспециализированных инженерных институтах.

Что делать, если баллов мало?

Рассматривать инженерные направления, следить за списками дополнительного зачисления и выбирать несколько вузов сразу.

Включают ли баллы за олимпиады?

Да, индивидуальные достижения суммируются с результатами ЕГЭ и становятся решающими при равенстве баллов.

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