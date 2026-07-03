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Полмиллиона за белый халат: Тамбовская область начала охоту за фельдшерами скорой

Россия » Центр » Тамбов

Власти Тамбовской области запускают новую программу финансовой подпитки для экстренных служб региона. Региональный парламент утвердил единовременные выплаты в полмиллиона рублей для фельдшеров скорой помощи, которые решат работать в крупных городах области. Эта мера ориентирована на Мичуринск и Тамбов — муниципалитеты, которые традиционно остаются за скобками федеральных программ поддержки сельской медицины. В тексте разберем условия получения денег и узнаем, хватит ли этого чека, чтобы закрыть пустые места в графиках дежурств.

Фельдшер скорой помощи
Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Фельдшер скорой помощи

Срочный ремонт кадровой сетки

Ситуация на подстанциях скорой помощи в областном центре и наукограде напоминает строительный объект с критическим дефицитом рабочих рук. В Тамбове вакантными остаются более трети рабочих мест, а в Мичуринске — почти каждое третье. Новая выплата в 500 тысяч рублей должна стать тем самым фундаментом, который удержит молодых специалистов в городских бригадах.

"Для областных центров это серьезный финансовый рычаг, так как городские медики часто оказываются в менее выгодном положении по сравнению с сельскими коллегами. Мы видим попытку выровнять бюджетный баланс внутри региональной системы здравоохранения", — объяснил в беседе с Pravda.Ru эксперт Pravda.Ru Валерий Козлов.

Деньги выплатят тем, кто устроится в штат с 1 августа 2026 года до конца 2027 года. Правила игры жесткие: кандидат обязан иметь гражданство России и работать на полную ставку как на основном месте. Те, у кого остались долги перед государством за целевое обучение, претендовать на бонус не смогут.

График и объемы выплат

Власти рассчитывают, что такая инъекция средств поможет оперативно залатать дыры в штатном расписании. Статистика на апрель текущего года показала, что городам не хватает 61 специалиста. Это напрямую сказывается на скорости выезда бригад к пациентам и общей нагрузке на действующих медиков.

Параметр Что меняется
Сумма поддержки 500 000 рублей каждому фельдшеру
Дефицит в Тамбове 42 свободных вакансии
Дефицит в Мичуринске 19 свободных вакансий

"Приток новых кадров в городские подразделения снизит износ человеческого ресурса, который сейчас работает на пределе мощностей. Это вопрос безопасности всей городской навигации медицинских потоков", — отметила специально для Pravda.Ru эксперт Pravda.Ru Елена Романова.

Ответы на популярные вопросы

Можно ли совместить эту выплату с Земским фельдшером?

Нет, данные средства выделяются именно тем сотрудникам, на которых не распространяется действие федеральной сельской программы.

Когда начнут принимать заявления?

Механизм заработает для сотрудников, заключающих трудовые договоры с августа 2026 года.

"Любые социальные выплаты в регионах требуют четкого контроля за муниципальными нормативами, чтобы бюрократические препоны не заблокировали получение денег на местах", — подчеркнула в разговоре с Pravda.Ru эксперт Pravda.Ru Светлана Фёдорова.

Экспертная проверка: региональный экономист Валерий Козлов, эксперт по социальной политике Елена Романова, юрист по региональному законодательству Светлана Фёдорова
Автор Егор Щукин
Егор Щукин — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
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