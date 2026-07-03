Полмиллиона за белый халат: Тамбовская область начала охоту за фельдшерами скорой

Власти Тамбовской области запускают новую программу финансовой подпитки для экстренных служб региона. Региональный парламент утвердил единовременные выплаты в полмиллиона рублей для фельдшеров скорой помощи, которые решат работать в крупных городах области. Эта мера ориентирована на Мичуринск и Тамбов — муниципалитеты, которые традиционно остаются за скобками федеральных программ поддержки сельской медицины. В тексте разберем условия получения денег и узнаем, хватит ли этого чека, чтобы закрыть пустые места в графиках дежурств.
Ситуация на подстанциях скорой помощи в областном центре и наукограде напоминает строительный объект с критическим дефицитом рабочих рук. В Тамбове вакантными остаются более трети рабочих мест, а в Мичуринске — почти каждое третье. Новая выплата в 500 тысяч рублей должна стать тем самым фундаментом, который удержит молодых специалистов в городских бригадах.
"Для областных центров это серьезный финансовый рычаг, так как городские медики часто оказываются в менее выгодном положении по сравнению с сельскими коллегами. Мы видим попытку выровнять бюджетный баланс внутри региональной системы здравоохранения", — объяснил в беседе с Pravda.Ru эксперт Pravda.Ru Валерий Козлов.
Деньги выплатят тем, кто устроится в штат с 1 августа 2026 года до конца 2027 года. Правила игры жесткие: кандидат обязан иметь гражданство России и работать на полную ставку как на основном месте. Те, у кого остались долги перед государством за целевое обучение, претендовать на бонус не смогут.
Власти рассчитывают, что такая инъекция средств поможет оперативно залатать дыры в штатном расписании. Статистика на апрель текущего года показала, что городам не хватает 61 специалиста. Это напрямую сказывается на скорости выезда бригад к пациентам и общей нагрузке на действующих медиков.
|Параметр
|Что меняется
|Сумма поддержки
|500 000 рублей каждому фельдшеру
|Дефицит в Тамбове
|42 свободных вакансии
|Дефицит в Мичуринске
|19 свободных вакансий
"Приток новых кадров в городские подразделения снизит износ человеческого ресурса, который сейчас работает на пределе мощностей. Это вопрос безопасности всей городской навигации медицинских потоков", — отметила специально для Pravda.Ru эксперт Pravda.Ru Елена Романова.
Нет, данные средства выделяются именно тем сотрудникам, на которых не распространяется действие федеральной сельской программы.
Механизм заработает для сотрудников, заключающих трудовые договоры с августа 2026 года.
"Любые социальные выплаты в регионах требуют четкого контроля за муниципальными нормативами, чтобы бюрократические препоны не заблокировали получение денег на местах", — подчеркнула в разговоре с Pravda.Ru эксперт Pravda.Ru Светлана Фёдорова.
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