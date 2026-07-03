Центр Петербурга перекроют для бегунов: как изменятся маршруты автобусов 4 и 5 июля

Санкт-Петербург готовится к крупнейшему спортивному событию сезона — марафону "Белые ночи". Пока бегуны шнуруют кроссовки, городские службы перекраивают логистическую карту центральных районов. С вечера 4 июля и до утра 5 июля привычные маршруты наземного транспорта уйдут на "запасные пути", освобождая дорогу атлетам.

Фото: https://www.mos.ru/news/item/158352073/ by Фото: Игорь Захаров. Mos.ru забег в Москве

Транспортная перезагрузка: списки маршрутов

Основной удар по графику движения придется на период с 19:00 субботы до 05:00 воскресенья. В это время по временным схемам начнут курсировать 27 автобусных линий. Изменения коснутся как популярных туристических направлений, так и спальных связок. В списке значатся маршруты № 1, 2, 3, 7, 10, 14, 22, 24, 25, 27, 28, 29, 46, 54, 55, 70, 71, 74, 76, 128, 136, 191, 220, 227, 230, 249 и 275. Пассажирам стоит заранее закладывать лишнее время на дорогу, так как логистика города в эти часы будет напоминать сложный лабиринт.

Электротранспорт также не останется в стороне от марафонских дистанций. Семь троллейбусных маршрутов (№ 9, 10, 11, 12, 15, 17, 31) и три трамвайных (№ 3, 6, 40) изменят траекторию движения. Высокий спрос на билеты и приток туристов в эти дни создают дополнительную нагрузку на оставшиеся транспортные артерии, что требует от диспетчеров ювелирной точности.

"Масштабные перекрытия в мегаполисе во время крупных событий — это всегда баланс между событийной привлекательностью города и бюджетными издержками на перенастройку логистики. Несмотря на временные трудности, такие марафоны работают на капитализацию бренда региона, привлекая инвестиции в туристический сектор и сферу услуг", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Зоны "отчуждения": где проезд закрыт

Для автомобилистов и общественного транспорта окажутся недоступны ключевые участки Северной дороги (от Южной дороги до дома №12) и проезд к Яхтенному мосту. В "красную зону" также попали Футбольная и Велосипедная аллеи. Ограничения затронут и Теннисную аллею на отрезке от дома №3 до строения 2 по Футбольной аллее. Подобная "стерильность" улиц необходима для безопасности тысяч участников забега.

Тип транспорта Количество измененных маршрутов Автобусы 27 маршрутов Троллейбусы 7 маршрутов Трамваи 3 маршрута

Власти призывают горожан пользоваться метрополитеном, который станет самым надежным способом передвижения в эти выходные. Те, кто решит игнорировать правила парковки в зоне проведения марафона, рискуют столкнуться со строгими мерами эвакуации, подобно тому, как судебное взыскание долгов ограничивает права собственников на их активы.

"Временная трансформация городской среды под спортивные нужды требует высокого качества дорожного полотна и продуманных пешеходных зон. Петербург традиционно справляется с такими вызовами, но жителям важно следить за муниципальными нормативами и схемами объезда, чтобы не оказаться в тупике", — отметила специалист по инфраструктуре Ольга Морозова.

Ответы на популярные вопросы

Во сколько начнутся основные ограничения движения?

Первые изменения в трассах наземного транспорта вступят в силу 4 июля в 19:00.

Когда город вернется к обычному режиму работы?

Ожидается, что все ограничения будут сняты к 05:00 утра 5 июля, после завершения уборки трасс.

Будет ли работать эвакуатор для личных авто?

Да, на маршруте марафона будет действовать строгий запрет на парковку, брошенные машины переместят на спецстоянки.

Затронут ли ограничения работу метрополитена?

Метро продолжит работу в штатном режиме, график движения поездов в ночное время может быть усилен.

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