Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Маятник качнулся в другую сторону: ценам на баррель нефти Brent предрекли резкий обвал
Арбузный сезон в Омске: опасны ли ранние ягоды и что показали проверки Роспотребнадзора
Зерно пошло нарасхват: Орловская область почти вдвое увеличила поставки в регионы
Осторожно, птицы: почему купание в утиных водоемах — это угроза для организма
Лесной призрак в Калужских засеках: засняли редчайшую птицу, которая годами скрывалась в чаще
Город полнится домыслами: власти Астрахани дают жесткий ответ
Раскладываю мясо и гречку по баночкам — ставлю в автоклав: тушёнка на 10 обедов вперёд, готовится сама
Гость из Амазонки добрался до Пермского края: необычного сома поймали в местной реке
Экономику зажали до хруста: монетарная политика превратила Россию в кладбище предприятий

Центр Петербурга перекроют для бегунов: как изменятся маршруты автобусов 4 и 5 июля

Россия » Северо-Запад » Санкт-Петербург

Санкт-Петербург готовится к крупнейшему спортивному событию сезона — марафону "Белые ночи". Пока бегуны шнуруют кроссовки, городские службы перекраивают логистическую карту центральных районов. С вечера 4 июля и до утра 5 июля привычные маршруты наземного транспорта уйдут на "запасные пути", освобождая дорогу атлетам.

забег в Москве
Фото: https://www.mos.ru/news/item/158352073/ by Фото: Игорь Захаров. Mos.ru
забег в Москве

Транспортная перезагрузка: списки маршрутов

Основной удар по графику движения придется на период с 19:00 субботы до 05:00 воскресенья. В это время по временным схемам начнут курсировать 27 автобусных линий. Изменения коснутся как популярных туристических направлений, так и спальных связок. В списке значатся маршруты № 1, 2, 3, 7, 10, 14, 22, 24, 25, 27, 28, 29, 46, 54, 55, 70, 71, 74, 76, 128, 136, 191, 220, 227, 230, 249 и 275. Пассажирам стоит заранее закладывать лишнее время на дорогу, так как логистика города в эти часы будет напоминать сложный лабиринт.

Электротранспорт также не останется в стороне от марафонских дистанций. Семь троллейбусных маршрутов (№ 9, 10, 11, 12, 15, 17, 31) и три трамвайных (№ 3, 6, 40) изменят траекторию движения. Высокий спрос на билеты и приток туристов в эти дни создают дополнительную нагрузку на оставшиеся транспортные артерии, что требует от диспетчеров ювелирной точности.

"Масштабные перекрытия в мегаполисе во время крупных событий — это всегда баланс между событийной привлекательностью города и бюджетными издержками на перенастройку логистики. Несмотря на временные трудности, такие марафоны работают на капитализацию бренда региона, привлекая инвестиции в туристический сектор и сферу услуг", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Зоны "отчуждения": где проезд закрыт

Для автомобилистов и общественного транспорта окажутся недоступны ключевые участки Северной дороги (от Южной дороги до дома №12) и проезд к Яхтенному мосту. В "красную зону" также попали Футбольная и Велосипедная аллеи. Ограничения затронут и Теннисную аллею на отрезке от дома №3 до строения 2 по Футбольной аллее. Подобная "стерильность" улиц необходима для безопасности тысяч участников забега.

Тип транспорта Количество измененных маршрутов
Автобусы 27 маршрутов
Троллейбусы 7 маршрутов
Трамваи 3 маршрута

Власти призывают горожан пользоваться метрополитеном, который станет самым надежным способом передвижения в эти выходные. Те, кто решит игнорировать правила парковки в зоне проведения марафона, рискуют столкнуться со строгими мерами эвакуации, подобно тому, как судебное взыскание долгов ограничивает права собственников на их активы.

"Временная трансформация городской среды под спортивные нужды требует высокого качества дорожного полотна и продуманных пешеходных зон. Петербург традиционно справляется с такими вызовами, но жителям важно следить за муниципальными нормативами и схемами объезда, чтобы не оказаться в тупике", — отметила специалист по инфраструктуре Ольга Морозова.

Ответы на популярные вопросы

Во сколько начнутся основные ограничения движения?

Первые изменения в трассах наземного транспорта вступят в силу 4 июля в 19:00.

Когда город вернется к обычному режиму работы?

Ожидается, что все ограничения будут сняты к 05:00 утра 5 июля, после завершения уборки трасс.

Будет ли работать эвакуатор для личных авто?

Да, на маршруте марафона будет действовать строгий запрет на парковку, брошенные машины переместят на спецстоянки.

Затронут ли ограничения работу метрополитена?

Метро продолжит работу в штатном режиме, график движения поездов в ночное время может быть усилен.

Читайте также

Экспертная проверка: региональный экономист Валерий Козлов, специалист по инфраструктуре Ольга Морозова
Автор Дейл Фостер
Дейл Фостер — журналист с 4-летним опытом. Специализируется на региональных новостях, общественной жизни и повседневных событиях в России
Сейчас читают
Черные кончики и желтые листья спатифиллума: как быстро спасти растение и вернуть зелень
Садоводство, цветоводство
Черные кончики и желтые листья спатифиллума: как быстро спасти растение и вернуть зелень
Нефтяной конвейер сбавил обороты: российские НПЗ неожиданно ушли на многолетний минимум
Нефть
Нефтяной конвейер сбавил обороты: российские НПЗ неожиданно ушли на многолетний минимум
Угроза изоляции Крыма нарастает: найден способ навсегда обезопасить логистику региона
Как отстоять права
Угроза изоляции Крыма нарастает: найден способ навсегда обезопасить логистику региона
Популярное
Нефтяной конвейер сбавил обороты: российские НПЗ неожиданно ушли на многолетний минимум

Российская нефтепереработка столкнулась с аномальным снижением активности, а объемы первичной обработки сырья в июне обновили многолетние антирекорды отрасли.

Нефтяной конвейер сбавил обороты: российские НПЗ неожиданно ушли на многолетний минимум
Готовится нечто масштабное: четыре генерала России тайно прибыли в закрытые зоны Китая
Готовится нечто масштабное: четыре генерала России тайно прибыли в закрытые зоны Китая
Рядом с Россией поднимается новый военный кулак: страна с мирной маской копит ударную мощь
Конец эпохи подчинения в Заливе: Эр-Рияд ответил жестким отказом на требования США
Крушение официальной версии по подрыву Северных потоков грозит Берлину катастрофой Любовь Степушова Опасный секрет в Балтийском море: правда о диверсии развалила бы всю коалицию Запада Юрий Бочаров Творцы напуганы зря: легендарный режиссер предсказал финал противостояния человека и нейросетей Анжела Якубовская
Неожиданный выбор Медведева для визита в Иран заставит Запад пересмотреть прогнозы по России
Массированный обстрел Киева стал ответом на атаку по Москве баллистической ракетой
Слишком поздно спохватились: отчаянный жест Киева в Польше спровоцировал лишь холодное презрение
Слишком поздно спохватились: отчаянный жест Киева в Польше спровоцировал лишь холодное презрение
Последние материалы
Арбузный сезон в Омске: опасны ли ранние ягоды и что показали проверки Роспотребнадзора
Зерно пошло нарасхват: Орловская область почти вдвое увеличила поставки в регионы
Осторожно, птицы: почему купание в утиных водоемах — это угроза для организма
Лесной призрак в Калужских засеках: засняли редчайшую птицу, которая годами скрывалась в чаще
Город полнится домыслами: власти Астрахани дают жесткий ответ
Раскладываю мясо и гречку по баночкам — ставлю в автоклав: тушёнка на 10 обедов вперёд, готовится сама
Гость из Амазонки добрался до Пермского края: необычного сома поймали в местной реке
Экономику зажали до хруста: монетарная политика превратила Россию в кладбище предприятий
Мебель "уехала" и двери не закрываются: как понять, что вашему дому срочно нужна помощь
Омск становится культурной столицей: как получить уникальную транспортную карту
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.