Бензин закончился — свет погас: в Забайкалье дефицит топлива оставил людей без электричества

Жители удаленного забайкальского села Тупик столкнулись с жестким режимом экономии электричества. Из-за логистических сложностей и дефицита горючего дизельные генераторы останавливают каждую ночь. Ситуация балансирует на грани энергетического коллапса, пока власти обещают стабилизировать поставки. В материале разберем, когда в дома вернется свет и кто контролирует распределение ресурсов в районе.
В селе Тупик Тунгиро-Олекминского района свет отключают по графику. Электричество исчезает в час ночи и появляется только к шести утра. Местные жители сообщают, что такие меры стали постоянными из-за нехватки топлива для дизельных электростанций. Порой ограничения перекидываются и на светлое время суток, хотя официальные лица отрицают полную остановку генераторов днем.
"Регулярные отключения в ночное время — классический симптом разрыва логистических цепочек. Когда запасы на исходе, операторы вынуждены переходить на ручное управление потреблением, чтобы вытянуть до следующей поставки", — объяснил специально для Pravda.Ru эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех.
Глава района Ольга Помелова подтвердила, что задержка связана с подвозом горючего. Новый бензовоз должен прибыть в населенный пункт 4 июля. Власти подчеркивают, что запасов хватает для поддержания текущего графика, и о полной энергетической блокаде речи не идет. Советник губернатора также курирует процесс, заявляя о непрерывности подачи топлива.
"Для северных территорий Забайкалья любая задержка транспорта превращается в кризис. Без формирования страхового резерва топлива район продолжит жить в режиме аварийного торможения", — отметила в беседе с Pravda.Ru специалист по инфраструктуре регионов Ольга Морозова.
За свет в Тупике отвечает компания Коммунальник. Организация работает на рынке более тридцати лет и контролируется региональными структурами. Основной пакет акций находится у Фонда инвестиционного развития Забайкальского края. Компания не только вырабатывает энергию, но и занимается ремонтом сетей, а также арендой спецтехники.
|Субъект управления
|Текущий статус
|Администрация района
|Контроль графика поставок
|ООО Коммунальник
|Генерация и распределение
Финансовое состояние ресурсоснабжающей организации напрямую зависит от бюджетных вливаний и своевременной оплаты тарифов. В условиях удаленности района затраты на логистику топлива съедают значительную часть операционной прибыли.
"Дефицит бюджета в таких муниципалитетах часто приводит к кассовым разрывам. Если фонд инвестиционного развития не обеспечит подушку безопасности, перебои с энергией станут сезонной нормой", — подчеркнул эксперт Pravda.Ru региональный экономист Валерий Козлов.
Село снабжается автономно через дизельные установки. Постоянная работа требует огромного объема топлива, доставка которого в удаленные районы обходится дорого и часто задерживается.
Власти ожидают прибытия груза 4 июля. После разгрузки топлива генераторы вернутся к обычному режиму работы без расширения часов отключения.
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