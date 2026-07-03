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Бензин закончился — свет погас: в Забайкалье дефицит топлива оставил людей без электричества

Россия

Жители удаленного забайкальского села Тупик столкнулись с жестким режимом экономии электричества. Из-за логистических сложностей и дефицита горючего дизельные генераторы останавливают каждую ночь. Ситуация балансирует на грани энергетического коллапса, пока власти обещают стабилизировать поставки. В материале разберем, когда в дома вернется свет и кто контролирует распределение ресурсов в районе.

Линия электропередач
Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Линия электропередач

Ночной блекаут в Тупике

В селе Тупик Тунгиро-Олекминского района свет отключают по графику. Электричество исчезает в час ночи и появляется только к шести утра. Местные жители сообщают, что такие меры стали постоянными из-за нехватки топлива для дизельных электростанций. Порой ограничения перекидываются и на светлое время суток, хотя официальные лица отрицают полную остановку генераторов днем.

"Регулярные отключения в ночное время — классический симптом разрыва логистических цепочек. Когда запасы на исходе, операторы вынуждены переходить на ручное управление потреблением, чтобы вытянуть до следующей поставки", — объяснил специально для Pravda.Ru эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех.

Ожидание бензовоза

Глава района Ольга Помелова подтвердила, что задержка связана с подвозом горючего. Новый бензовоз должен прибыть в населенный пункт 4 июля. Власти подчеркивают, что запасов хватает для поддержания текущего графика, и о полной энергетической блокаде речи не идет. Советник губернатора также курирует процесс, заявляя о непрерывности подачи топлива.

"Для северных территорий Забайкалья любая задержка транспорта превращается в кризис. Без формирования страхового резерва топлива район продолжит жить в режиме аварийного торможения", — отметила в беседе с Pravda.Ru специалист по инфраструктуре регионов Ольга Морозова.

Хозяйственный сектор района

За свет в Тупике отвечает компания Коммунальник. Организация работает на рынке более тридцати лет и контролируется региональными структурами. Основной пакет акций находится у Фонда инвестиционного развития Забайкальского края. Компания не только вырабатывает энергию, но и занимается ремонтом сетей, а также арендой спецтехники.

Субъект управления Текущий статус
Администрация района Контроль графика поставок
ООО Коммунальник Генерация и распределение

Финансовое состояние ресурсоснабжающей организации напрямую зависит от бюджетных вливаний и своевременной оплаты тарифов. В условиях удаленности района затраты на логистику топлива съедают значительную часть операционной прибыли.

"Дефицит бюджета в таких муниципалитетах часто приводит к кассовым разрывам. Если фонд инвестиционного развития не обеспечит подушку безопасности, перебои с энергией станут сезонной нормой", — подчеркнул эксперт Pravda.Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Ответы на популярные вопросы

Почему нельзя включить свет круглосуточно?

Село снабжается автономно через дизельные установки. Постоянная работа требует огромного объема топлива, доставка которого в удаленные районы обходится дорого и часто задерживается.

Когда ситуация нормализуется?

Власти ожидают прибытия груза 4 июля. После разгрузки топлива генераторы вернутся к обычному режиму работы без расширения часов отключения.

Экспертная проверка:
Автор Егор Щукин
Егор Щукин — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
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